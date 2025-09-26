Hàng lậu “len lỏi” dịp cao điểm Trung thu

Tết Trung thu là thời điểm nhu cầu tiêu thụ bánh kẹo, đặc biệt là bánh Trung thu, tăng mạnh.



Cùng với đó, tình trạng các đối tượng lợi dụng đưa ra thị trường sản phẩm trôi nổi, không đảm bảo an toàn thực phẩm cũng diễn biến phức tạp.



Những loại bánh không nhãn mác, không hạn sử dụng, điều kiện bảo quản kém… tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc, rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, nhất là đối với trẻ em.



Xác định công tác phòng ngừa, đấu tranh với hành vi buôn bán, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc là nhiệm vụ trọng tâm, Công an Hà Nội đã mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong dịp Tết Trung thu năm nay.

Lực lượng chức năng TP Hà Nội tạm giữ 2.500 chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc chuẩn bị tung ra thị trường.

Bắt quả tang xe tải chở 2.500 bánh Trung thu lậu

Khoảng 12 giờ trưa 25/9, trong quá trình tuần tra tại khu vực số 36 Phan Bội Châu, Công an phường Cửa Nam phối hợp Đội Quản lý thị trường số 2 phát hiện xe tải BKS 28K-194.xx có dấu hiệu khả nghi.



Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chứa 2.500 chiếc bánh Trung thu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.



Chủ lô hàng được xác định là N.H.T. (SN 1992, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Người này không xuất trình được giấy tờ liên quan cũng như chứng nhận kiểm định an toàn thực phẩm.



Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã được Công an phường Cửa Nam bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 2 để tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.



Vụ việc cho thấy thủ đoạn vận chuyển, kinh doanh hàng kém chất lượng ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho công tác quản lý.



Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của công an và các cơ quan chức năng, nhiều vụ việc đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người dân.



Qua vụ việc trên, Công an phường Cửa Nam khuyến cáo người tiêu dùng cần cảnh giác, chỉ mua bánh Trung thu tại các cơ sở uy tín, có nhãn mác, hạn sử dụng rõ ràng, đầy đủ hóa đơn chứng từ.



Mỗi người dân hãy trở thành “người tiêu dùng thông thái”, kiên quyết nói không với sản phẩm trôi nổi, chung tay cùng lực lượng chức năng loại bỏ hàng hóa kém chất lượng ra khỏi thị trường.

Hà Nội phát hiện, thu giữ hơn 2.200 sản phẩm đồ chơi trẻ em nhập lậu tại phường Phú Diễn



Ngày 23/9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT Hà Nội kiểm tra Hộ kinh doanh N.V.Đ tại ngõ 196 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện 2.283 sản phẩm đồ chơi trẻ em nhập lậu.



Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.Ngoài vi phạm về hàng hóa, hộ kinh doanh này còn sở hữu website “tiemquatang***.com” để bán trực tuyến nhưng không thông báo với cơ quan quản lý và công bố thiếu thông tin về chủ sở hữu, sản phẩm.



Đây là hành vi vi phạm quy định về thương mại điện tử, gây rủi ro cho người tiêu dùng khi mua sắm online.



Lực lượng QLTT đã lập biên bản xử lý, tịch thu toàn bộ số hàng vi phạm và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.



Cơ quan chức năng cảnh báo tình trạng đồ chơi trẻ em nhập lậu, không rõ nguồn gốc vẫn phức tạp dịp Trung thu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe trẻ nhỏ.



Cục QLTT Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, đặc biệt trên các website và sàn thương mại điện tử nhằm ngăn chặn hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả.