Cựu binh Mỹ coi Việt Nam là nhà, sống dư dả với mức thu nhập 4.000 USD/tháng

Ở Việt Nam, Ryan sống dư dả với thu nhập khoảng 4.000 đô la một tháng. Ảnh Louis Corallo/CNBC Make It

Khủng hoảng (2008) đã cướp đi công việc của mẹ tôi và khiến gia đình thực sự chật vật ngay khi tôi tốt nghiệp trung học. Tôi không có tấm đệm tài chính nào để dựa vào. Gia nhập quân đội là lựa chọn tốt nhất, vừa tránh cho gia đình thêm nợ nần, vừa giúp tôi có tương lai ổn định", Ryan chia sẻ với CNBC Make It.

Anh gia nhập Không quân Mỹ năm 2010 và từng được điều động tới nhiều quốc gia, từ Hàn Quốc, Đức đến các nước châu Phi. Năm 2016, khi đóng quân tại Hàn Quốc, Ryan vi phạm lệnh giới nghiêm, mất vài tháng lương, bị cấm rời căn cứ và giáng cấp từ thượng sĩ xuống trung sĩ.

“Sau cú sốc đó, tôi rơi vào trầm cảm. Nhưng chính giai đoạn ấy khiến tôi phải suy nghĩ lại, định hướng lại con đường đời", Ryan nhớ lại.

Trong thời gian bị hạn chế trong căn cứ, Ryan lên kế hoạch sang Việt Nam thăm bạn. Chuyến đi đã thay đổi cuộc đời anh.

“Việt Nam vui hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất, và cảm giác u uất biến mất”, anh kể.

Tìm thấy cuộc sống mới ở Việt Nam

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại căn cứ Wyoming, Ryan xuất ngũ danh dự vào năm 2019. Anh quyết định quay lại Việt Nam và lập nghiệp.

Hiện Ryan sống tại TP.HCM trong một căn hộ hai phòng ngủ thuộc một trong những tòa tháp cao nhất thành phố. Tiền thuê nhà là 850 USD/tháng, cộng thêm khoảng 130 USD cho điện, nước, dọn dẹp. Anh mua một chiếc xe máy để đi lại, chi thêm khoảng 3 USD tiền xăng mỗi tuần. Bảo hiểm y tế tiêu tốn 1.000 USD/năm. Chi phí thực phẩm dao động từ 100–400 USD/tháng, tùy hôm anh tự nấu hay ăn ngoài.

“Tổng cộng thu nhập của tôi khoảng 4.000 USD/tháng”, Ryan cho biết. Thu nhập của anh đến từ nhiều nguồn: 1.500 USD tiền trợ cấp thương tật từ Bộ Cựu chiến binh Mỹ, khoảng 1.000 USD từ chương trình GI Bill khi theo học thạc sĩ, thêm 900–1.300 USD nhờ dạy tiếng Anh. Ngoài ra, anh làm thêm lồng tiếng (200–600 USD/tháng), giao dịch chứng khoán trong ngày (khoảng 300 USD/tháng) cũng như một số nguồn thu khác...

“Ở Mỹ, số tiền này không đáng là bao. Nhưng ở Việt Nam, bạn có thể sống thoải mái như tầng lớp trung lưu, thậm chí hơn”, anh khẳng định.

Ryan sống trong một căn hộ hai phòng ngủ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh Louis Corallo/CNBC Make It.

“Việt Nam là nơi an toàn nhất trong đời tôi từng sống”

Ryan nhận xét cuộc sống tại Việt Nam mang lại cảm giác yên bình hiếm thấy.

“Đây là nơi an toàn nhất tôi từng ở. Tôi không bao giờ phải nhìn sau lưng lo lắng. Mọi người tập trung vào cuộc sống thường nhật, không quá căng thẳng chuyện chính trị. Cảm giác thật sự bình yên”, anh nói.

Dù vậy, một điều khiến anh chưa quen được là tiếng ồn: còi xe, người bán hàng rong và cả karaoke “hết công suất”. “Nếu bạn không chịu được ồn, có thể sẽ thấy khó thích nghi”, Ryan cười.

Anh đã nỗ lực học tiếng Việt trong 6 năm qua, dù thừa nhận chưa thể gọi là “thông thạo”.

“Tôi nói tốt hơn nhiều người nước ngoài khác, nhưng vẫn còn phải học nhiều", anh chia sẻ.

“Đây là nhà của tôi”

Ryan không có ý định rời Việt Nam.

“Nếu rời đi thì chỉ vì Việt Nam yêu cầu tôi đi. Ở Mỹ, tôi cảm thấy kiệt sức, nỗ lực đến mấy cũng chẳng thoát khỏi vòng xoáy nghèo đói. Bạn luôn phải chạy theo một chuẩn mực bất khả thi", anh so sánh.

Ryan đi lại bằng xe máy.

“Ở đây, áp lực tiền bạc giảm đi rất nhiều. Tôi có thể tập trung vào điều khiến mình hạnh phúc, vào việc trở thành con người mà tôi muốn. Mỗi sáng tôi thức dậy với danh sách việc muốn làm, chứ không phải việc buộc phải làm. Đó là một cách sống hoàn toàn khác", Ryan chia sẻ.

Ryan tin rằng chính sự thay đổi môi trường đã giúp anh thoát khỏi “chế độ sinh tồn” và tìm lại bản ngã.

“Thoát ra khỏi vòng xoáy sinh tồn khiến cuộc sống trở nên thật sự nhân văn hơn”, anh kết luận.