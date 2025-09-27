Ngồi ghế nhựa ven đường, khám phá ẩm thực “chuẩn vị” Việt Nam

Phương Đăng (theo Calgaryherald)

27/09/2025 8:21 AM (GMT+7)

"Ngồi chênh vênh trên chiếc ghế nhựa bé xíu giữa con hẻm chật hẹp đông đúc, xung quanh là tiếng còi xe máy inh ỏi, tiếng người bán gọi mời, tôi húp xì xụp bát phở nóng hổi chỉ 2,5 USD được múc trực tiếp từ nồi nước lèo nghi ngút khói. Cảm giác như mọi giác quan đều bị đánh thức. Nhưng tôi chỉ biết mỉm cười – vì đây chính xác là điều tôi mong đợi khi đặt chân đến Việt Nam", nữ nhà báo kỳ cựu Michele Jarvie viết trên tờ Calgary Herald của Canada.

Chợ thực phẩm địa phương. Ảnh: Michele Jarvie.

Ẩm thực đường phố – linh hồn của Hà Nội

Những con phố, ngõ hẹp ở Hà Nội luôn sống động với hàng hóa sặc sỡ, tiệm sửa xe, quán đèn neon, cửa hàng lưu niệm, spa và tiệm massage. Nhưng điều níu chân du khách vẫn là ẩm thực. Nữ nhà báo Jarvie cho biết, bà đã nếm thử các món bún, bánh mì, phở, gỏi cuốn của Việt Nam ở nhiều nơi trên thế giới.

Tuy nhiên, được nếm thử các món ăn này ở ngay trên chính “quê hương” của chúng thì hương vị rất khác, rất đặc biệt. Hà Nội có cà phê trứng béo ngậy, Hội An nổi tiếng với bánh xèo giòn rụm, trong khi bánh mì thì hiện diện ở khắp mọi nẻo đường.

Ngay cả loại cà phê chồn kỳ lạ – được chế biến từ hạt cà phê thải ra bởi chồn hương – cũng gây ấn tượng vô cùng.

Ngay cả người dân địa phương cũng thích ngồi trà đá vỉa hè, ngắm dòng người qua lại. Ảnh: Michele Jarvie

Trải nghiệm tour ẩm thực đậm đà bản sắc Việt ở Hà Nội

Đa phần các tour ẩm thực ở Hà Nội là đi bộ, giúp du khách vừa ăn vừa khám phá từng khu phố. Một trong những điểm dừng ấn tượng ở Hà Nội của bà Jarvie là một quán bún chả từng được Michelin vinh danh năm 2023.

Nước dùng đậm vị, chan cùng thịt nướng, chả viên thơm lừng, béo ngậy ăn kèm rau thơm, tỏi băm và ớt đỏ rực. Cảnh tượng một số du khách nước ngoài “ôm chai nước” vì lỡ cho quá tay tỏi ớt trở thành kỷ niệm khó quên đối với nữ nhà báo Canada.

Quán bún chả ở Hà Nội được Michelin vinh danh gây ấn tượng với nữ nhà báo Michele Jarvie. Ảnh: Michele Jarvie

Ở một quán phở nổi tiếng của Hà Nội, những bát phở gà nóng hổi, vắt thêm miếng chanh tươi cũng khiến du khách mê mẩn.

"Ở Hà Nội, chúng tôi học cách băng qua đường trong dòng xe hỗn loạn theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên: “Hãy đi như xôi nếp, dính chặt vào nhau!”, bà Jarvie vui vẻ chia sẻ.

Một quán phở gà ở Hà Nội. Ảnh Michele Jarvie.

Trải nghiệm “học nấu ăn” ở Hội An

Tại Hội An, nữ nhà báo trải nghiệm dạo chợ địa phương – nơi thịt cá tươi được bày bán ngay sau khi giết mổ trong ngày, không cần bảo quản lạnh.

Sau đó, du khách được đi tham quan vườn rau, rồi cùng nhau học làm các món đặc sản như gỏi hải sản rau Trà Quế, gỏi cuốn tôm, cá nướng lá chuối và mì Quảng gà.

“Ẩm thực Việt rất nhẹ nhàng, tinh tế và đặc biệt rất tươi. Ăn xong bạn không thấy nặng bụng”, đầu bếp Nguyen Nhat Thanh chia sẻ với nữ nhà báo Jarvie và du khách.

Theo bà Jarvie, nhiều du khách ban đầu loay hoay với các loại dao nạo rau củ sắc lẹm hoặc cuốn gỏi bị “lòi rau” ra ngoài. Tuy nhiên, sau cùng, tất cả đều ra về với bụng no và một niềm vui trọn vẹn.

Ẩm thực Việt – hồn cốt trong từng ngõ nhỏ

Theo nữ nhà báo Jarvie, giá trị đích thực của ẩm thực Việt Nam nằm trong từng góc phố, hẻm nhỏ, trong bát phở nóng ven đường hay chiếc ghế nhựa giữa chợ.

Và đó là lý do du khách khắp thế giới, khi đã một lần ngồi xuống ghế nhựa vỉa hè ở Việt Nam, sẽ chẳng thể nào quên.

"Từ con hẻm nhỏ, gánh hàng rong đến bàn tiệc gia đình, ẩm thực chính là linh hồn của đất nước này – nơi mỗi bữa ăn không chỉ ngon mà còn kể một câu chuyện văn hóa độc đáo", nữ nhà báo nhấn mạnh.

