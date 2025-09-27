Rúng động nước Mỹ: Amazon chịu phạt kỷ lục 2,5 tỷ USD vì lừa người tiêu dùng
Phương Đăng (theo CNN)
27/09/2025 7:53 AM (GMT+7)
Amazon sẽ trả khoản dàn xếp lịch sử 2,5 tỷ USD với Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) để khép lại cuộc tranh chấp kéo dài hai năm liên quan đến cáo buộc công ty đã đánh lừa người tiêu dùng đăng ký dịch vụ Prime và sau đó gây khó khăn trong việc hủy bỏ, CNN dẫn tuyên bố của FTC cho biết.
Theo thỏa thuận, Amazon sẽ nộp phạt dân sự 1 tỷ USD và hoàn trả 1,5 tỷ USD cho khoảng 35 triệu khách hàng bị “thiệt hại bởi các thủ đoạn đăng ký Prime mang tính lừa dối”, FTC cho biết trong thông cáo báo chí.
Đây là khoản phạt dân sự lớn nhất từng có trong một vụ vi phạm quy định của FTC, đồng thời là khoản bồi hoàn lớn thứ hai mà FTC từng thu được.
Khoản dàn xếp được đưa ra chỉ vài ngày sau khi phiên tòa giữa FTC và Amazon bắt đầu. Vụ kiện được nộp năm 2023 dưới thời chính quyền Biden, xoay quanh các chính sách hủy dịch vụ của Amazon.
“Ngày hôm nay, FTC dưới thời chính quyền Trump đã làm nên lịch sử, giành chiến thắng mang tính bước ngoặt cho hàng triệu người Mỹ vốn đã quá mệt mỏi với những dịch vụ đăng ký mập mờ, khó hủy bỏ”, Chủ tịch FTC Andrew Ferguson tuyên bố.
“Bằng chứng cho thấy Amazon đã sử dụng những cái bẫy đăng ký tinh vi để thao túng khách hàng tham gia Prime, rồi khiến việc hủy bỏ trở nên vô cùng khó khăn”, ông Ferguson nói thêm.
Người phát ngôn Amazon, Mark Blafkin, phản hồi trong một tuyên bố: “Amazon và các lãnh đạo của chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật. Thỏa thuận này cho phép chúng tôi tiếp tục tập trung đổi mới vì khách hàng. Chúng tôi đã nỗ lực rất lớn để việc đăng ký hay hủy Prime trở nên minh bạch và đơn giản, đồng thời mang lại giá trị to lớn cho hàng triệu thành viên trung thành trên toàn cầu".
Amazon và các lãnh đạo không thừa nhận sai phạm nào, đồng thời cho biết công ty đã thực hiện các thay đổi theo yêu cầu của FTC. Trong đó có việc Amazon sẽ không còn được phép sử dụng nút “Không, tôi không muốn giao hàng miễn phí”, và phải đưa ra “các thông tin minh bạch, dễ thấy” về điều khoản của Prime khi khách hàng đăng ký, cũng như cung cấp “cách hủy dễ dàng hơn”.
Prime – dịch vụ có giá 14,99 USD/tháng hoặc 139 USD/năm – là một trong những sản phẩm cốt lõi của Amazon, mang về hàng tỷ USD. Ban đầu, Prime chỉ tập trung vào giao hàng nhanh, nhưng nay đã mở rộng thành gói dịch vụ đa năng gồm giải trí trực tuyến, giao hàng tạp hóa, ưu đãi mua xăng, giao đồ ăn và khuyến mãi độc quyền cho thành viên.
Amazon không công bố số lượng thuê bao tại Mỹ, nhưng theo ước tính của Công ty Nghiên cứu Consumer Intelligence Research Partners, tính đến tháng 3/2025, Prime có khoảng 197 triệu khách hàng.
Khoản phạt 2,5 tỷ USD này chỉ chiếm khoảng 5,6% doanh thu từ mảng Prime năm ngoái (44 tỷ USD), theo nhà phân tích Zak Stambor của Emarketer. Ông nhận định: “Khoản dàn xếp có thể giúp đơn giản hóa quy trình hủy Prime, nhưng sẽ không làm suy giảm vị thế thống trị của dịch vụ này.”
Cựu Chủ tịch FTC Lina Khan – người lãnh đạo cơ quan này khi vụ kiện được khởi xướng – bình luận trên mạng xã hội rằng việc đạt thỏa thuận chỉ sau vài ngày xét xử đã “giúp Amazon thoát khỏi nguy cơ bị tuyên có tội vì vi phạm luật” và cho phép công ty “dùng tiền để mua đường thoát.”
“Một khoản phạt 2,5 tỷ USD chẳng khác nào muối bỏ biển với Amazon, nhưng lại là sự giải tỏa lớn cho các lãnh đạo công ty vốn đã cố tình gây hại cho khách hàng của mình”, Khan nói.
