Trung Quốc thống trị kỷ nguyên robot, trở thành siêu cường sản xuất tự động

Một cơ sở lắp đặt robot công nghiệp của Trung Quốc. Ảnh IT

Số lượng robot công nghiệp lắp đặt mới hằng năm tại Trung Quốc tăng lên 295.000 đơn vị, cao hơn 7% so với năm 2023 và là mức cao nhất từng được ghi nhận, báo cáo cho biết. Trên toàn cầu, có 542.000 robot công nghiệp được lắp đặt trong năm 2024, gấp hơn hai lần so với một thập kỷ trước, đồng thời đánh dấu năm thứ tư liên tiếp số lượng robot lắp đặt mới vượt ngưỡng 500.000 đơn vị.

“Chiến lược hiện đại hóa nền sản xuất của Trung Quốc đã đạt một cột mốc mới trong tiến trình tự động hóa của nước này. Tồn kho robot tại Trung Quốc đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng ba năm, vượt 1 triệu đơn vị vào năm 2021 và nay đã đạt 2 triệu vào năm 2024.”, Chủ tịch IFR Takayuki Ito nhận định.

Châu Á tiếp tục là thị trường chủ lực, chiếm 74% số lượng robot lắp đặt mới trong năm 2024, so với 16% ở châu Âu và 9% ở châu Mỹ.

Tại Trung Quốc, ngành điện – điện tử vẫn dẫn đầu nhu cầu với 83.000 đơn vị lắp đặt trong năm 2024, tiếp theo là ngành ô tô với 57.200 đơn vị. Các nhà cung cấp nội địa cũng mở rộng hiện diện trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, dệt may và sản phẩm gỗ.

Lần đầu tiên, các nhà sản xuất robot Trung Quốc bán được nhiều sản phẩm trong nước hơn các đối thủ nước ngoài, với thị phần nội địa tăng lên 57% trong năm 2024, so với 47% của năm 2023, báo cáo nhấn mạnh. Khảo sát quý I/2025 của IFR cũng cho thấy số đơn đặt hàng robot tại châu Á tăng trưởng hai con số, chủ yếu nhờ nhu cầu từ Trung Quốc.

Trên toàn thế giới, tổng số robot công nghiệp đang vận hành đạt 4.664.000 đơn vị vào năm 2024, tăng 9% so với năm trước. Ông Ito cho rằng mặc dù bối cảnh kinh tế vĩ mô toàn cầu có thể gây ra một số trở ngại ngắn hạn, xu hướng tăng trưởng dài hạn của ngành vẫn rất mạnh mẽ.

Báo cáo dự báo ngành robot toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng vững chắc. Số lượng lắp đặt trên toàn thế giới dự kiến sẽ tăng 6% lên 575.000 đơn vị vào năm 2025 và vượt 700.000 đơn vị vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm khoảng 10% cho đến thời điểm đó. Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục giữ vị trí thị trường lớn nhất thế giới trong giai đoạn này.