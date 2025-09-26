Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hải Phòng lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030

Đúng 7h30 ngày 26/9/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên buổi sáng, ngày làm việc thứ nhất tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố.

Dự Đại hội có 445 đại biểu đại diện cho 243.544 đảng viên, thuộc 118 đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Đây là Đại hội đại biểu đầu tiên của Thành phố Hải Phòng sau khi hợp nhất hai địa phương Hải Phòng và Hải Dương.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, thông qua chương trình làm việc, nội quy, quy chế Đại hội.





Quang cảnh phiên họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hải Phòng lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030.





Sau khi nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân và đại hội đảng các cấp tham gia vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Đại hội chia làm 8 tổ thảo luận tham gia ý kiến vào Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đoàn Chủ tịch Đại hội hướng dẫn một số nội dung trọng tâm cần tập trung thảo luận vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng và văn kiện trình Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố.

Các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, sôi nổi thảo luận, góp ý kiến vào các văn kiện. Các văn kiện gồm dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: BTC

Các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I gồm Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố trình Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tóm tắt Đề án “Xây dựng Chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại Thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo”; Dự thảo Nghị quyết Đại hội; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành lấy phiếu lấy ý kiến đại biểu tham gia về một số nội dung và các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trình Đại hội.

Các đại biểu thảo luận ở tổ. Ảnh: BTC

Trước đó, theo tổng hợp của Ban tổ chức, có 6.289 tổ chức đảng (gồm 517 đảng bộ cơ sở; 1.275 chi bộ cơ sở; 4.497 chi bộ trực thuộc của 4 đảng bộ cấp trên cơ sở, 114 đảng bộ xã, phường, đặc khu và đại hội đại biểu 118 đảng bộ trực thuộc Thành ủy) tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội 14 của Đảng.

Đa số ý kiến nhất trí với nội dung và đánh giá các dự thảo văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu; nội dung đánh giá toàn diện, sâu sắc; bố cục hợp lý, chặt chẽ; cách diễn đạt cô đọng, tổng kết, có tính khái quát cao. Các quan điểm, mục tiêu, định hướng, chỉ tiêu mang tính kế thừa, đột phá cho kỷ nguyên mới, thể hiện tầm cao trí tuệ, tầm nhìn chiến lược của Trung ương và Tiểu ban Văn kiện Đại hội.

Tuyệt đại đa số ý kiến nhất trí với nội dung của Văn kiện đánh giá: Với ý chí, khát vọng phát triển, kiến tạo tương lai, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết, chung sức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng với những kết quả rất quan trọng, toàn diện, đột phá, nhiều điểm sáng nổi bật.

Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh, ổn định trong khu vực và trên thế giới; chính trị - xã hội được giữ vững; công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có chuyển biến tích cực; nền độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được củng cố vững chắc; mối quan hệ, hợp tác và ngoại giao với các nước trong khu vực và trên thế giới được duy trì, củng cố và mở rộng; tiềm lực và vị thế của đất nước ngày càng được nâng cao.

Đối với mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, bao gồm mục tiêu tổng quát và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu cho giai đoạn 2026 - 2030, đa số ý kiến nhất trí với mục tiêu phát triển tổng quát, các mục tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2026 - 2030, trong đó nhất trí cao với các mục tiêu kinh tế như phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm đạt khoảng 40% GDP.

