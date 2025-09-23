Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Vũ Thị Hải
23/09/2025 8:59 AM (GMT+7)
Chiều 22/9, ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trì họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Nguyễn Quang Phúc cho biết, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I (tính từ sau khi sáp nhập 2 địa phương Hải Phòng và Hải Dương) sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/9/2025 với 3 phiên làm việc được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố (khu đô thị Bắc Sông Cấm).
Dự Đại hội có sự tham dự của 446 đại biểu, đại diện cho 243.544 đảng viên thuộc 118 đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Thủ tướng Chính phủ sẽ dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc (sáng ngày 27/9).
Sau khi hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, quy mô dân số của Hải Phòng hiện nay đạt hơn 4,6 triệu người, đứng thứ 4 cả nước, quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước.
Ông Nguyễn Quang Phúc cũng cho biết, Đại hội sẽ được số hoá hầu hết các nội dung và đây là đại hội số cấp tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước ứng dụng công nghệ số vào công tác xây dựng Đảng.
Để thực hiện việc số hoá, thành phố đã xây dựng phần mềm “Đại hội số” phục vụ toàn bộ quá trình tổ chức. Cụ thể, Đại hội sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong điểm danh đại biểu, phân tích thông tin, cung cấp tài liệu, văn kiện, chương trình làm việc và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Việc số hoá công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố thể hiện tinh thần đi đầu của Hải Phòng trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 226/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, hướng tới chuyển đổi số toàn diện, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.
Cũng tại buổi họp báo, Ban tổ chức hội nghị cho biết, công tác chuẩn bị Đại hội đã được triển khai khẩn trương, khoa học, chuyên nghiệp. Các tiểu ban văn kiện, nhân sự, tổ chức phục vụ Đại hội bám sát kế hoạch, phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị. Các văn kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng, qua nhiều vòng thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi từ cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Đặc biệt, báo cáo chính trị của Đại hội đã hoàn thiện sau 12 lần dự thảo; báo cáo kiểm điểm và nghị quyết của Đại hội được chỉnh sửa qua 6 lần dự thảo.
Thành ủy Hải Phòng cũng chủ động xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, bảo đảm Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Đại hội lần này ghi nhận số lượng tham luận lớn nhất từ trước đến nay, với 156 tham luận gửi về, dự kiến 17 tham luận sẽ trình bày trực tiếp tại Đại hội.
"Với sự chuẩn bị chu đáo, sự quan tâm của các cơ quan báo chí đến dự và đưa tin, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng, góp phần đưa thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới, bứt phá mạnh mẽ, xứng tầm là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước", ông Nguyễn Quang Phúc nhấn mạnh.
CCN Vân Đồn đã chính thức đưa vào hoạt động tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước, góp phần đa dạng hóa cơ cấu kinh tế, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng , lợi thế của Vân Đồn trong chiến lược phát triển công nghiệp.