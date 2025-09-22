Thái Nguyên tiến hành phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Hà Thanh
22/09/2025 9:10 PM (GMT+7)
Chiều 22/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã tiến hành phiên trù bị thông qua nhiều nội dung quan trọng với sự tham gia của 443 đại biểu.
Tại phiên trù bị, Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, công bố danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội cũng nghe phổ biến một số nội dung cơ bản liên quan đến công tác nhân sự, nguyên tắc, quy trình bầu cử theo đúng Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương.
Cùng với đó, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đã báo cáo tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác hậu cần, an ninh, y tế, thông tin tuyên truyền… nhằm bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động chính thức trong ba ngày làm việc (từ 22 đến 24/9/2025). Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội như triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, các công trình gắn biển, chương trình văn hóa nghệ thuật đã được triển khai đồng bộ, tạo không khí sôi nổi trong toàn tỉnh.
Một nội dung được đặc biệt quan tâm trong phiên trù bị là việc giới thiệu, nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội. Báo cáo đã khẳng định những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 7,3%/năm; GRDP năm 2025 ước đạt 202.925 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2020; thu nhập bình quân đầu người đạt 119 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Công tác xây dựng Đảng, sắp xếp bộ máy hành chính sau hợp nhất được triển khai đồng bộ, nền quốc phòng – an ninh được giữ vững, an sinh xã hội bảo đảm.
Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2025 – 2030 là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; đột phá phát triển nhanh, bản sắc, bền vững; nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân, xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030.”
Đại hội cũng thống nhất phương châm hành động: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”.
Bên cạnh đó, phiên trù bị cũng dành thời gian công bố danh sách các báo cáo tham luận sẽ được trình bày tại Đại hội chính thức. Theo kế hoạch, gần 120 tham luận từ các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ tập trung xoay quanh các nhóm vấn đề: công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; văn hóa – giáo dục; quốc phòng – an ninh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.
Trong không khí trang nghiêm, đoàn kết và phấn khởi, phiên trù bị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu. Nhiều ý kiến bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ là dấu mốc quan trọng, tạo động lực mới để Thái Nguyên bứt phá, tận dụng tối đa lợi thế sau hợp nhất. Sự chuẩn bị chu đáo từ nội dung đến nhân sự, từ cơ sở vật chất đến công tác tuyên truyền đã cho thấy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo của toàn Đảng bộ.
Theo chương trình kế hoạch, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên diễn ra từ ngày 22/9 đến ngày 24/9/2025. Trong sáng 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ chính thức khai mạc. Đại hội sẽ nghe và thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; thông qua Ban Chấp hành khóa mới; thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, Đại hội cũng sẽ tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I đã hoàn thành các nội dung quan trọng, bảo đảm để Đại hội chính thức diễn ra thành công, đúng tiến độ. Sự kiện này không chỉ là bước chuẩn bị cho một nhiệm kỳ mới mà còn khẳng định quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong việc xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, văn minh, phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.
