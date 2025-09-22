Khánh thành Cụm công nghiệp Vân Đồn - Quảng Ninh
Bảo Mơ - Hoàng Trình
22/09/2025 11:14 AM (GMT+7)
CCN Vân Đồn đã chính thức đưa vào hoạt động tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước, góp phần đa dạng hóa cơ cấu kinh tế, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng , lợi thế của Vân Đồn trong chiến lược phát triển công nghiệp.
Ngày 22/9/2025- Tại Đặc khu Vân Đồn đã diễn ra lễ cắt băng khánh thành Cụm công nghiệp Vân Đồn và gắn biển chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Cụm công nghiệp Vân Đồn có diện tích 52,58ha , tổng vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Phú Thịnh Vân Đồn làm chủ đầu tư.
CCN Vân Đồn có vị trí đặc biệt thuận lợi, cách cảng hàng không Vân Đồn 9,5km, cách cửa khẩu Quốc tế Móng Cái 100km, Cách cửa khẩu Hoành Mô 85 km, Tiếp giáp với trục đường cao tốc Hạ Long – Móng Cái, thời gian di chuyển ô tô đến các cửa khẩu khoảng 1h15 phút.
Dự án CCN Vân Đồn triển khai xây dựng hạ tầng công nghiệp đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất, chế biến và dịch vụ hậu cần theo chuỗi liên kết đa ngành gồm: Cụm công nghiệp công nghệ cao, Công nghiệp cơ khí chế tạo và lắp ráp Dịch vụ kho bãi logistics, sản xuất khí công nghiệp, sản xuất thuốc hóa dược, sửa chữa lắp đặt thiết bị , sản xuất kim loại, đồ uống, trang phục, giày dép, in ấn.
Dự án được đầu tư hạ tầng đồng bộ gồm hệ thông xử lý nước thải tự động, thoát nước, giao thông nội bộ, đặc biệt là hệ thống quản lý thông minh ứng dụng công nghệ AI – Lần đầu tiên triển khai tại Quảng Ninh.
Hiện đã có 30 tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động tại CCN Vân Đồn.
Tại buổi Lễ khánh thành, công ty CP Phú Thịnh Vân Đồn cũng đã hỗ trợ tổng trị giá 200 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
