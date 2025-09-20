Vì sao một dự án làm đường tại Quảng Ninh lại giảm vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng

Trước đó, dự án nêu trên được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua tại Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 12/7/2023. Dự kiến, thời gian thực hiện từ 2023-2027 với số vốn từ nguồn ngân sách tỉnh không quá 3.695 tỷ đồng.

Cũng theo nội dung Nghị quyết 150 chiều dài tuyến đường được cải tạo, nâng cấp khoảng 30km, tiêu chuẩn đường cấp III - IV miền núi. Phạm vi xây dựng của dự án từ điểm đẩu nút giao cầu vượt đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn tới điểm cuối là dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 342 đoạn qua địa phận huyện Ba Chẽ (cũ).

Mới đây, HĐND Quảng Ninh đã điều chỉnh chủ trương đầu tư, tên dự án được đổi thành dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 342 đoạn thuộc địa phận xã Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh, tổng mức đầu tư không quá 415 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 342 sẽ chỉ thực hiện trên 6km thuộc địa phận xã Kỳ Thượng (Quảng Ninh).

Phạm vi dự án được điều chỉnh thành điểm đầu từ cầu Kỳ Thượng (xã Kỳ Thượng) đến điểm cuối là điểm tiếp nối dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 342 đoạn qua địa phận huyện Ba Chẽ (cũ).

Tổng chiều dài tuyến đường được điều chỉnh xuống còn 6km, tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, quy mô 2 làn xe, vận tốc thiết kế 60km/giờ. Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, năm 2024, tại khu vực đã hoàn thành tuyến đường từ thôn Mỏ Đông, xã Sơn Dương (nay thuộc phường Hoành Bồ) đến Đồng Sơn (nay thuộc xã Lương Minh). Tuyến đường kết nối từ tỉnh lộ 342 đến quốc lộ 279 cũng được đầu tư, dự kiến hoàn thành năm 2025.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 cũng nghiên cứu triển khai 2 dự án giao thông tại khu vực. Cụ thể, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường đi qua địa bàn thôn Tân Ốc, xã Lương Minh kết nối với đường tỉnh 330 (khoảng 485 tỷ đồng) và dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã (Đạp Thanh, Minh Cầm, Lương Mông) kết nối đường tỉnh 342 với đường tỉnh 330 (khoảng 775 tỷ đồng).

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B đoạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đảm bảo kết nối thông suốt từ tỉnh Lạng Sơn và vùng cao của Quảng Ninh đến cao tốc Hạ Long - Móng Cái.

UBND tỉnh Quảng Ninh đề xuất chỉ đầu tư 6km cuối tuyến dự án đường tỉnh 342 tại xã Kỳ Thượng để kết nối phát huy hiệu quả dự án đường tỉnh 342 trên địa bàn huyện Ba Chẽ cũ (đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2024).

Dự án đường tỉnh 342 sau khi hoàn thành thi công có chiều dài 20,9km nối TP Hạ Long (cũ) với các địa phương của tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Lạng Sơn. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.