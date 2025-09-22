Trưởng thành từ ngành hải quan

Ông Bùi Văn Khắng sinh năm 1971 tại Thái Bình, tốt nghiệp Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý công tại Đại học Uppsala (Thụy Điển), có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Ông gắn bó với ngành hải quan từ sớm, trải qua nhiều cương vị khác nhau, đặc biệt từng là Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trong giai đoạn này, ông Khắng tập trung mạnh mẽ vào cải cách thủ tục hải quan, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa. Nhờ đó, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn Quảng Ninh diễn ra thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời đóng góp nguồn thu lớn vào ngân sách nhà nước.

Ông Bùi Văn Khắng được bổ nhiệm làm Cục trưởng cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh năm 2017. (ảnh QMG)

Ông cũng là người khởi xướng nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách thuế, phí, giúp môi trường đầu tư, kinh doanh tại Quảng Ninh ngày càng thông thoáng.

Năm 2018, ông Khắng từng định hướng chuyển đổi mối quan hệ giữa Hải quan và doanh nghiệp từ “chủ – bị quản lý” sang quan hệ đối tác tin cậy, bền vững. Ông cũng thay đổi phương thức đối thoại, từ truyền thống sang mô hình “Cà phê doanh nhân”, tổ chức diễn đàn kết hợp trực tiếp và trực tuyến để lắng nghe trực tiếp phản hồi của doanh nghiệp. Ông giới thiệu sáng kiến "4 giảm, hai nâng, phương châm cùng phát triển": Giảm: thời gian thông quan, chi phí, tiếp xúc trực tiếp và biên chế. Nâng: dịch vụ hải quan và chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Sáng kiến này giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giải quyết vướng mắc hồ sơ nhanh và thuận tiện hơn.

Dấu ấn với tỉnh Quảng Ninh

Tháng 1/2019, ông Bùi Văn Khắng được điều động giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, ông được phân công phụ trách lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư công – những trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương.

Trong thời gian công tác, ông Khắng đã cùng tập thể lãnh đạo tỉnh triển khai nhiều giải pháp quản lý ngân sách hiệu quả, bảo đảm cân đối thu chi, giữ tỷ lệ nợ công ở mức an toàn. Các dự án trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, hay nhiều hạ tầng du lịch, logistics đều được bố trí vốn kịp thời, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Ông Bùi Văn Khắng khi làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh làm việc với công ty Tân cảng Sài Gòn vào tháng 4/2023. (ảnh QMG)

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch COVID-19, ông Khắng chỉ đạo xây dựng các gói hỗ trợ về tài chính – thuế, giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp, giúp cộng đồng doanh nghiệp sớm phục hồi. Ông cũng chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, tạo quỹ đất sạch, rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng, qua đó thu hút nhiều dự án lớn vào Quảng Ninh.

Trong các cuộc họp xúc tiến FDI và gặp gỡ doanh nghiệp, ông luôn khẳng định lợi thế của Quảng Ninh là hạ tầng kỹ thuật – giao thông đồng bộ, quy hoạch bài bản, đáp ứng đầy đủ điện – nước – đất sạch cho các khu kinh tế (KKT/KCN) và nhà xưởng sẵn sàng cho đầu tư thứ cấp.

Ông từng nhấn mạnh tỉnh đồng hành từ giai đoạn tìm hiểu đến khi dự án đi vào hoạt động, giúp doanh nghiệp thuận tiện trong mọi khâu thủ tục và giải phóng mặt bằng, tăng quỹ đất sạch để đầu tư

Trọng trách tại Bộ Tài chính

Ngày 29/1/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm ông Bùi Văn Khắng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Đây là sự ghi nhận năng lực, kinh nghiệm thực tiễn phong phú của ông trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, hải quan và quản lý điều hành ở địa phương.

Ông Bùi Văn Khắng (đứng giữa) khi làm Thứ trưởng Bộ Tài Chính chụp ảnh với đại biểu tại Diễn đàn hợp tác và phát triển lần thứ I, năm 2025.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã nói, ông Khắng là cán bộ có trình độ chuyên môn, dày dạn kinh nghiệm, am hiểu thực tiễn, kỳ vọng sẽ tiếp tục cùng lãnh đạo Bộ phát huy truyền thống, xây dựng ngành Tài chính ngày càng hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Trọng tâm là thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm an toàn, bền vững ngân sách quốc gia.

Có thể nói, sự trưởng thành của ông Bùi Văn Khắng là điển hình cho một cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ cơ sở, từng bước đi lên từ thực tiễn quản lý ngành, địa phương, đến nay gánh vác trọng trách quản lý tài chính quốc gia.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Nhận hoa chúc mừng do đồng chí bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Vũ Đại Thắng tặng

Những đóng góp của ông với tỉnh Quảng Ninh không chỉ dừng lại ở các con số thu ngân sách hay những công trình hạ tầng lớn, mà còn thể hiện qua cách tiếp cận cải cách, minh bạch và đồng hành cùng doanh nghiệp. Ở vị trí mới, những kinh nghiệm quý báu đó được kỳ vọng sẽ được ông vận dụng để hoàn thiện chính sách tài khóa, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.