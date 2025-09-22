Thứ trưởng Bộ tài chính Bùi Văn Khắng điều động phó bí thư tỉnh ủy, 100% phiếu bầu trúng chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Đông Bắc
22/09/2025 11:09 AM (GMT+7)
Trong suốt quá trình công tác, từ khi giữ cương vị lãnh đạo ngành hải quan tại Quảng Ninh, sau đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Bùi Văn Khắng luôn để lại những dấu ấn đậm nét trong quản lý tài chính, ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và cả nước.
Trưởng thành từ ngành hải quan
Ông Bùi Văn Khắng sinh năm 1971 tại Thái Bình, tốt nghiệp Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý công tại Đại học Uppsala (Thụy Điển), có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Ông gắn bó với ngành hải quan từ sớm, trải qua nhiều cương vị khác nhau, đặc biệt từng là Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.
Trong giai đoạn này, ông Khắng tập trung mạnh mẽ vào cải cách thủ tục hải quan, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa. Nhờ đó, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn Quảng Ninh diễn ra thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời đóng góp nguồn thu lớn vào ngân sách nhà nước.
Ông cũng là người khởi xướng nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách thuế, phí, giúp môi trường đầu tư, kinh doanh tại Quảng Ninh ngày càng thông thoáng.
Năm 2018, ông Khắng từng định hướng chuyển đổi mối quan hệ giữa Hải quan và doanh nghiệp từ “chủ – bị quản lý” sang quan hệ đối tác tin cậy, bền vững. Ông cũng thay đổi phương thức đối thoại, từ truyền thống sang mô hình “Cà phê doanh nhân”, tổ chức diễn đàn kết hợp trực tiếp và trực tuyến để lắng nghe trực tiếp phản hồi của doanh nghiệp. Ông giới thiệu sáng kiến "4 giảm, hai nâng, phương châm cùng phát triển": Giảm: thời gian thông quan, chi phí, tiếp xúc trực tiếp và biên chế. Nâng: dịch vụ hải quan và chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Sáng kiến này giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giải quyết vướng mắc hồ sơ nhanh và thuận tiện hơn.
Dấu ấn với tỉnh Quảng Ninh
Tháng 1/2019, ông Bùi Văn Khắng được điều động giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, ông được phân công phụ trách lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư công – những trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương.
Trong thời gian công tác, ông Khắng đã cùng tập thể lãnh đạo tỉnh triển khai nhiều giải pháp quản lý ngân sách hiệu quả, bảo đảm cân đối thu chi, giữ tỷ lệ nợ công ở mức an toàn. Các dự án trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, hay nhiều hạ tầng du lịch, logistics đều được bố trí vốn kịp thời, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.
Đặc biệt, trong giai đoạn dịch COVID-19, ông Khắng chỉ đạo xây dựng các gói hỗ trợ về tài chính – thuế, giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp, giúp cộng đồng doanh nghiệp sớm phục hồi. Ông cũng chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, tạo quỹ đất sạch, rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng, qua đó thu hút nhiều dự án lớn vào Quảng Ninh.
Trong các cuộc họp xúc tiến FDI và gặp gỡ doanh nghiệp, ông luôn khẳng định lợi thế của Quảng Ninh là hạ tầng kỹ thuật – giao thông đồng bộ, quy hoạch bài bản, đáp ứng đầy đủ điện – nước – đất sạch cho các khu kinh tế (KKT/KCN) và nhà xưởng sẵn sàng cho đầu tư thứ cấp.
Ông từng nhấn mạnh tỉnh đồng hành từ giai đoạn tìm hiểu đến khi dự án đi vào hoạt động, giúp doanh nghiệp thuận tiện trong mọi khâu thủ tục và giải phóng mặt bằng, tăng quỹ đất sạch để đầu tư
Trọng trách tại Bộ Tài chính
Ngày 29/1/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm ông Bùi Văn Khắng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Đây là sự ghi nhận năng lực, kinh nghiệm thực tiễn phong phú của ông trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, hải quan và quản lý điều hành ở địa phương.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã nói, ông Khắng là cán bộ có trình độ chuyên môn, dày dạn kinh nghiệm, am hiểu thực tiễn, kỳ vọng sẽ tiếp tục cùng lãnh đạo Bộ phát huy truyền thống, xây dựng ngành Tài chính ngày càng hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Trọng tâm là thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm an toàn, bền vững ngân sách quốc gia.
Có thể nói, sự trưởng thành của ông Bùi Văn Khắng là điển hình cho một cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ cơ sở, từng bước đi lên từ thực tiễn quản lý ngành, địa phương, đến nay gánh vác trọng trách quản lý tài chính quốc gia.
Những đóng góp của ông với tỉnh Quảng Ninh không chỉ dừng lại ở các con số thu ngân sách hay những công trình hạ tầng lớn, mà còn thể hiện qua cách tiếp cận cải cách, minh bạch và đồng hành cùng doanh nghiệp. Ở vị trí mới, những kinh nghiệm quý báu đó được kỳ vọng sẽ được ông vận dụng để hoàn thiện chính sách tài khóa, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, nhiều ô tô va chạm tại cầu vượt Điềm Thụy
Trưa 22/9, trên tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, đoạn qua cầu vượt Điềm Thụy (tỉnh Thái Nguyên), hướng Hà Nội đi Thái Nguyên đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa nhiều phương tiện, khiến giao thông ùn tắc kéo dài.
Khánh thành Cụm công nghiệp Vân Đồn - Quảng Ninh
CCN Vân Đồn đã chính thức đưa vào hoạt động tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước, góp phần đa dạng hóa cơ cấu kinh tế, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng , lợi thế của Vân Đồn trong chiến lược phát triển công nghiệp.
Thứ trưởng Bộ tài chính Bùi Văn Khắng điều động phó bí thư tỉnh ủy, 100% phiếu bầu trúng chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Trong suốt quá trình công tác, từ khi giữ cương vị lãnh đạo ngành hải quan tại Quảng Ninh, sau đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Bùi Văn Khắng luôn để lại những dấu ấn đậm nét trong quản lý tài chính, ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và cả nước.
Thủ tướng tặng bằng khen cho một nông dân Cao Bằng biết chia sẻ kinh nghiệm cùng làm giàu
Từ một gia đình nghèo khó, quanh năm thiếu đói nhưng với sự cần cù chịu khó, ham học hỏi vươn lên, Hội viên nông dân Trần Thị Chung ở xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng "cũ" đã viết nên câu chuyện làm giàu với mô hình kinh tế tuần hoàn, khép kín, thu về hàng tỷ đồng mỗi năm trên mảnh đất khó Cao Bằng.
Sáng đầu thu xem bà con nơi Cồn Mờ xã Rạng Đông tỉnh Ninh Bình tìm lộc biển
Mỗi buổi sáng sớm đầu thu, trong ánh nắng ban mai vàng rực rỡ, hàng trăm người dân ở xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình lại rủ nhau ra bãi biển Cồn Mờ để cào ngao, bắt vạng, kéo cá, tôm... Tiếng cười, xen lẫn tiếng gọi nhau vang động cả một vùng biển thanh bình...
Chuyện ít biết về người xây vương quốc rau hữu cơ và "vua" gà đặc sản xứ Lạng
Tạm biệt phố thị sầm uất, nhiều người trẻ có tri thức ở Lạng Sơn đã chọn một lối đi riêng: quay về quê hương, không phải để "an phận" mà để khởi nghiệp, làm giàu từ chính mảnh đất nơi họ sinh ra. Bằng mô hình Hợp tác xã kiểu mới, họ không chỉ thoát nghèo cho bản thân mà còn đang tạo ra một "đòn bẩy" vững chắc, giúp hàng trăm người dân địa phương vươn lên, thay đổi cuộc sống và viết nên những câu chuyện truyền cảm hứng giữa núi rừng xứ Lạng.
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, nhiều ô tô va chạm tại cầu vượt Điềm Thụy
Khánh thành Cụm công nghiệp Vân Đồn - Quảng Ninh
CCN Vân Đồn đã chính thức đưa vào hoạt động tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước, góp phần đa dạng hóa cơ cấu kinh tế, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng , lợi thế của Vân Đồn trong chiến lược phát triển công nghiệp.
Thứ trưởng Bộ tài chính Bùi Văn Khắng điều động phó bí thư tỉnh ủy, 100% phiếu bầu trúng chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Thủ tướng tặng bằng khen cho một nông dân Cao Bằng biết chia sẻ kinh nghiệm cùng làm giàu
Từ một gia đình nghèo khó, quanh năm thiếu đói nhưng với sự cần cù chịu khó, ham học hỏi vươn lên, Hội viên nông dân Trần Thị Chung ở xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng "cũ" đã viết nên câu chuyện làm giàu với mô hình kinh tế tuần hoàn, khép kín, thu về hàng tỷ đồng mỗi năm trên mảnh đất khó Cao Bằng.
Sáng đầu thu xem bà con nơi Cồn Mờ xã Rạng Đông tỉnh Ninh Bình tìm lộc biển
Chuyện ít biết về người xây vương quốc rau hữu cơ và "vua" gà đặc sản xứ Lạng
Tạm biệt phố thị sầm uất, nhiều người trẻ có tri thức ở Lạng Sơn đã chọn một lối đi riêng: quay về quê hương, không phải để "an phận" mà để khởi nghiệp, làm giàu từ chính mảnh đất nơi họ sinh ra. Bằng mô hình Hợp tác xã kiểu mới, họ không chỉ thoát nghèo cho bản thân mà còn đang tạo ra một "đòn bẩy" vững chắc, giúp hàng trăm người dân địa phương vươn lên, thay đổi cuộc sống và viết nên những câu chuyện truyền cảm hứng giữa núi rừng xứ Lạng.