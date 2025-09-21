Chuyện ít biết về người xây vương quốc rau hữu cơ và "vua" gà đặc sản xứ Lạng

Nữ giám đốc và vương quốc rau hữu cơ giữa núi rừng

Tốt nghiệp một trường đại học danh giá, có cơ hội du học Canada với một tương lai rộng mở, thế nhưng Lê Thị Minh Trà (sinh năm 199x) đã quyết định gác lại tất cả để trở về quê nhà ở xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn và bắt đầu hành trình "chân lấm tay bùn".

Từ bỏ cơ hội việc làm Giám đốc trẻ Lê Thị Minh Trà (Bên trái ảnh) đã khởi nghiệp với rau hữu cơ ở quê hương

Quyết định táo bạo này của cô ban đầu đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Bố mẹ và người thân đều lo lắng khi thấy cô con gái vốn quen với sách vở lại chọn con đường gian nan "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời".

Nhưng với niềm tin mãnh liệt và khát khao được "ươm mầm xanh" trên chính quê hương mình, Minh Trà đã vượt qua mọi rào cản. Năm 2020, cô cùng 7 thành viên khác thành lập Hợp tác xã Nông sản Hữu Lũng, hay còn được biết đến với cái tên The Valley Farm.

Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp chưa bao giờ là con đường dễ dàng, đặc biệt với một người "tay ngang" như Trà. Cô đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn, từ kỹ thuật canh tác, tìm kiếm thị trường cho đến những thách thức khắc nghiệt của thời tiết, thiên tai.

Trong suốt những năm gắn bó, đã có ít nhất hai lần toàn bộ trang trại rau hữu cơ của cô bị nhấn chìm trong biển nước, trong đó thiệt hại nặng nề nhất là cơn bão Yagi năm 2024.

Thế nhưng, những thử thách đó không thể dập tắt ý chí của nữ giám đốc trẻ. Với sứ mệnh mang đến những sản phẩm "xanh + sạch + tự nhiên", The Valley Farm tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 6 không: không phân bón hóa học, không thuốc bảo vệ thực vật, không chất kích thích sinh trưởng, không thuốc diệt cỏ, không chất bảo quản và không sử dụng sản phẩm biến đổi gen.

Để làm được điều này, Hợp tác xã đã cử thành viên vào tận tỉnh Kon Tum, Đắk Nông (cũ) để học hỏi kinh nghiệm, chỉ sử dụng phân bón hữu cơ ủ từ phân chuồng và các phụ phẩm nông nghiệp. Đặc biệt, một "bí quyết" giúp đất đai màu mỡ chính là việc sử dụng phân bón từ ruồi lính đen, một loại phân chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã được đền đáp xứng đáng. Đến tháng 6 năm 2021, sản phẩm của The Valley Farm đã được cấp giấy chứng nhận nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, Hợp tác xã còn tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như USDA của Hoa Kỳ và EU Organic của Liên minh Châu Âu.

Hiện nay, The Valley Farm đã phát triển hơn 50 loại rau củ trên tổng diện tích 7 hecta, với hạ tầng hiện đại gồm nhà màng và hệ thống tưới tự động. Mỗi ngày, Hợp tác xã cung cấp hơn 300kg sản phẩm chất lượng cao cho các siêu thị, cửa hàng lớn ở Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh…

Không chỉ thành công trong sản xuất, Minh Trà còn mở rộng sang mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp từ năm 2025, giúp đa dạng hóa nguồn thu và lan tỏa lối sống xanh.

"Vua gà 9x" và hành trình hồi sinh giống gà quý

Cách xa xã Hữu Lũng, tại xã biên giới xã Mẫu Sơn, một chàng trai 9x khác là Lý Minh Hiếu cũng đang viết nên câu chuyện thành công của riêng mình với giống gà 6 ngón Mẫu Sơn trứ danh.

9x Lý Minh Hiếu cũng đã thành công với gà 6 ngón mở ra hướng đi phát triển kinh tế bền vững cho nhiều gia đình

Tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, anh Hiếu nhận thấy giống gà 6 ngón là một đặc sản quý hiếm, thịt thơm ngon nhưng lại chỉ được bà con nuôi nhỏ lẻ, khó tiếp cận thị trường. Với đam mê và kiến thức sẵn có, anh quyết tâm biến giống gà này thành một sản phẩm hàng hóa có giá trị.

Để tìm được con giống thuần chủng, anh đã phải tự mình lặn lội đến từng nhà dân trên núi Mẫu Sơn, có những đàn gà phải đặt trước cả tháng trời mới có. Anh hiểu rằng, để có được đàn gà thương phẩm chất lượng, khâu chọn lọc gà bố mẹ là vô cùng quan trọng.

Ban đầu, anh cũng áp dụng phương pháp ấp nở tự nhiên nhưng tỉ lệ thành công rất thấp. Không nản lòng, anh mày mò đi học hỏi kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, giúp nâng tỷ lệ trứng nở lên trên 90%.

Năm 2020, anh thành lập Hợp tác xã Thành Lộc với 7 thành viên, xây dựng quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP. Đàn gà được chăn thả tự nhiên dưới tán rừng thông, hồi, thức ăn chủ yếu là ngô nên thịt rất chắc và thơm ngon.

Tưởng chừng thành công đã ở rất gần, thì trận lũ lịch sử tháng 4 năm 2022 đã cuốn trôi toàn bộ trang trại gà giống, gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

"Ngã ở đâu đứng lên ở đó", được sự động viên của gia đình và chính quyền địa phương, anh Hiếu và các thành viên lại cùng nhau gây dựng lại từ đầu.

Chỉ sau 2 năm, trang trại của Hợp tác xã Thành Lộc không chỉ được khôi phục mà còn phát triển mạnh mẽ hơn với 4.000 con gà bố mẹ, mỗi tháng xuất ra thị trường trên 3 vạn gà con giống.

Năm 2024, doanh thu của Hợp tác xã đạt trên 9 tỷ đồng, mang lại lợi nhuận 2 tỷ đồng. Mô hình của anh không chỉ giúp bảo tồn giống gà quý mà còn tạo ra sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân. Hiện tại, Hợp tác xã Thành Lộc đang liên kết với 20 hộ gia đình và 4 Hợp tác xã khác, cung cấp khoảng 100 tấn thịt gà mỗi năm cho thị trường Lạng Sơn, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Sức bật từ chính sách và hiệu quả của mô hình Hợp tác xã

Câu chuyện của Minh Trà, Minh Hiếu không phải là những trường hợp cá biệt. Đây là những ví dụ tiêu biểu cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của kinh tế tập thể tại Lạng Sơn.

Ông Liễu Xuân Du (đứng thứ 3 từ phải sang) – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn trao giấy chứng nhận thành viên Liên minh cho các Hợp tác xã trên địa bàn

Ông Liễu Xuân Du – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn: Toàn tỉnh hiện có 560 Hợp tác xã, trong đó có 391 Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Các Hợp tác xã này đã và đang tạo ra việc làm cho 8.045 lao động, với thu nhập bình quân từ 3,5 đến 7 triệu đồng/người/tháng, tùy lĩnh vực.

Nhiều Hợp tác xã đã mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng các mô hình sản xuất sạch, liên kết theo chuỗi giá trị và phát triển các sản phẩm nông sản hữu cơ, sản phẩm OCOP.

Sự phát triển này có được là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ các cấp chính quyền. Tỉnh Lạng Sơn cũng đã ban hành nhiều chính sách đặc thù để khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 14 hội nghị tuyên truyền cho 1.100 lượt người, hỗ trợ thành lập mới 27 Hợp tác xã. Các Hợp tác xã cũng được hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi thông qua Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại, đào tạo nguồn nhân lực.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, các Hợp tác xã ở Lạng Sơn vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn như quy mô nhỏ, vốn ít, phát triển không đồng đều. Công tác quản trị tại nhiều Hợp tác xã còn yếu kém, khả năng tiếp cận công nghệ cao và các chính sách hỗ trợ của nhà nước còn hạn chế.

Dù vậy, có thể khẳng định rằng mô hình Hợp tác xã kiểu mới đang thực sự là "đòn bẩy" hiệu quả, giúp người dân Lạng Sơn, đặc biệt là thế hệ trẻ có tri thức, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Những câu chuyện truyền cảm hứng như của Lê Thị Minh Trà, Lý Minh Hiếu đang thắp lên ngọn lửa khát vọng, cho thấy một hướng đi bền vững trong công cuộc giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới từ kinh tế tập thể Hợp tác xã tại Lạng Sơn.