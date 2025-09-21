Sáng đầu thu xem bà con nơi Cồn Mờ xã Rạng Đông tỉnh Ninh Bình tìm lộc biển

Phạm Lợi - Hoàng Trình

21/09/2025 9:58 AM (GMT+7)

Mỗi buổi sáng sớm đầu thu, trong ánh nắng ban mai vàng rực rỡ, hàng trăm người dân ở xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình lại rủ nhau ra bãi biển Cồn Mờ để cào ngao, bắt vạng, kéo cá, tôm... Tiếng cười, xen lẫn tiếng gọi nhau vang động cả một vùng biển thanh bình...

Mỗi buổi sáng sớm đầu thu trong ánh nắng ban mai rực rỡ, những người dân ở xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình lại kéo nhau ra bãi biển Cồn Mờ đã cào ngao, kéo cá...
Ông Trần Văn Ban, 68 tuổi ở xã Rạng Đông cho biết, sáng nào đẹp trời ông cũng cùng con rể ra biển kéo tôm, cá khu vực ven biển Cồn Mờ.
Mỗi lần rải và kéo lưới mất khoảng 1 tiếng, 2 bố con ông Ban thường bắt đầu từ 5 giờ sáng đến khoảng 10 giờ trưa khi mặt trời lên cao hẳn mới về.
Mỗi lần kéo lưới ông Ban và con lại thu về khoảng 5-7 kg cá, tôm, đam đam, ghẹ...
Mỗi cân Đam Đam ông Ban bán được khoảng 30-40 nghìn đồng ngoài chợ Rạng Đông, người dân thường mua Đam Đam về nấu canh hoặc luộc ăn.
Còn anh Nguyễn Văn Luận cũng là người dân ở gần biển Cồn Mờ, Ninh Bình, thì mỗi buổi sáng khi mặt trời vừa lên lại cùng vợ ra bãi biển để cào vạng.
Biển cồn mờ rất nhiều ngao vạng nên mỗi sáng vợ chồng anh cũng cào được từ 7-10kg.
Người dân ở gần biển Cồn Mờ thường ra biển để mưu sinh vào mỗi buổi sáng sớm, có những ngày cào được hàng chục kg nhưng cũng có những ngày chỉ kiếm được chẳng kiếm được gì.
Khoảng 6 giờ sáng, bãi biển Cồn Mờ lại đông vui hơn vì có thêm hàng chục người nữa tham gia cào ngao cùng vợ chồng anh Luận.
Ở khu vực cuối biển Cồn Mờ, vợ chồng anh Hoàng Văn Tâm vừa đóng xong 2 bao dắt để chuyển về nhà sau một buổi kéo dắt. Anh Tâm cho biết, con dắt này bán cho người nuôi tôm hùm làm thức ăn. Mỗi ngày như vậy, vợ chồng anh kiếm được khoảng 2-300 nghìn đồng.
Những chiếc xe kéo được đưa ra tận khu vực kéo lưới để thu gom cá, đam đam, cua, ghẹ vừa đánh bắt được.
Ngoài biển, lác đác một số thuyền kéo chã cũng đang hoạt động chăm chỉ để chuẩn bị cho buổi chợ sớm ở Rạng Đông.
