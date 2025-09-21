Tạm biệt phố thị sầm uất, nhiều người trẻ có tri thức ở Lạng Sơn đã chọn một lối đi riêng: quay về quê hương, không phải để "an phận" mà để khởi nghiệp, làm giàu từ chính mảnh đất nơi họ sinh ra. Bằng mô hình Hợp tác xã kiểu mới, họ không chỉ thoát nghèo cho bản thân mà còn đang tạo ra một "đòn bẩy" vững chắc, giúp hàng trăm người dân địa phương vươn lên, thay đổi cuộc sống và viết nên những câu chuyện truyền cảm hứng giữa núi rừng xứ Lạng.