Sáng đầu thu xem bà con nơi Cồn Mờ xã Rạng Đông tỉnh Ninh Bình tìm lộc biển
Phạm Lợi - Hoàng Trình
21/09/2025 9:58 AM (GMT+7)
Mỗi buổi sáng sớm đầu thu, trong ánh nắng ban mai vàng rực rỡ, hàng trăm người dân ở xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình lại rủ nhau ra bãi biển Cồn Mờ để cào ngao, bắt vạng, kéo cá, tôm... Tiếng cười, xen lẫn tiếng gọi nhau vang động cả một vùng biển thanh bình...
Chuyện ít biết về người xây vương quốc rau hữu cơ và "vua" gà đặc sản xứ Lạng
Tạm biệt phố thị sầm uất, nhiều người trẻ có tri thức ở Lạng Sơn đã chọn một lối đi riêng: quay về quê hương, không phải để "an phận" mà để khởi nghiệp, làm giàu từ chính mảnh đất nơi họ sinh ra. Bằng mô hình Hợp tác xã kiểu mới, họ không chỉ thoát nghèo cho bản thân mà còn đang tạo ra một "đòn bẩy" vững chắc, giúp hàng trăm người dân địa phương vươn lên, thay đổi cuộc sống và viết nên những câu chuyện truyền cảm hứng giữa núi rừng xứ Lạng.
Vì sao một dự án làm đường tại Quảng Ninh lại giảm vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng
Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh, dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 342 sẽ giảm xuống còn thực hiện 6km và giá vốn không quá 415 tỷ đồng.
Lạng Sơn: Con đường vượt núi đá, nối lòng dân
Sáng ngày 20/9 trong không khí phấn khởi, tự hào chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025–2030, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ khánh thành Dự án xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng (nay là xã Chi Lăng) vào xã Y Tịch (nay là xã Vạn Linh)
Hải Phòng: Khởi tố một giám đốc Công ty vì tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép
Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Anh Dũng - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Sơn Dung về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.
Chính quyền phường thành phố Hải Phòng tăng ca với tiêu chí “Thứ Bảy thân thiện”
Với phương châm “Hành chính phục vụ – Tất cả vì nhân dân”, UBND phường Ngô Quyền, (TP Hải Phòng) đã ban hành kế hoạch và thành lập các Tổ công tác chuyên trách triển khai hoạt động “Thứ Bảy thân thiện”. Chương trình được tổ chức vào chiều thứ Bảy hàng tuần, (14h00 – 17h00), từ ngày 23/8 đến hết tháng 12/2025, tại nhà dân, khu dân cư, nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng.
Cùng ngắm chung cư Ruby Hạ Long hơn 1.600 tỷ đồng sắp đưa vào hoạt động, được chủ đầu tư thông báo về hình ảnh tòa nhà
2 tòa tháp đôi 35 tầng với gần 1.300 căn hộ thuộc dự án khu chung cư, khách sạn, thương mại và dịch vụ tại khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh A (phường Cao Xanh, Quảng Ninh) (Chung cư Ruby Hạ Long) đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để bàn giao nhà, khiến cư dân tương lai chưa hẳn yên tâm...
