Thủ tướng tặng bằng khen cho một nông dân Cao Bằng biết chia sẻ kinh nghiệm cùng làm giàu

Bền bỉ vượt nghèo khó

Sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó, năm 1982 Hội viên Trần Thị Chung đi lấy chồng, gia đình chồng cũng thuộc diện khó khăn nhất nhì trong xã.

Hội viên nông dân Trần Thị Chung ở xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng đã vươn lên thoát nghèo từ mô hình kinh tế tuần hoàn. Ảnh: Quốc Sơn

Khi được cho ra ở riêng vào năm 1984, vốn liếng duy nhất chỉ là mảnh đất hơn trăm mét vuông. Cuộc sống càng thêm chật vật khi hai người con lần lượt ra đời, vì vậy cái nghèo cứ đeo đẳng.

Không lẽ bằng lòng với cuộc sống nghèo khổ mãi thế này sao? Tương lai con cái sẽ thế nào? – những câu hỏi ấy cứ trăn trở trong tâm trí chị, thôi thúc bà Chung phải tìm một lối đi mới.

Nghĩ là làm, năm 1989 được chồng và gia đình ủng hộ, bà Chung đã mạnh dạn thuê 5.000 m² đất để chuyển đổi sang trồng dưa chuột, bí xanh. Cùng với đó vợ chồng bà Chung cũng bắt đầu với 20 con lợn thịt và hơn 200 con gà, vịt.

Vụ thu hoạch rau màu và chăn nuôi đầu tiên cho kết quả khả quan, mở ra hy vọng thoát nghèo cho cả gia đình.

Tư duy mới và cách làm hay kinh tế tuần hoàn

Từ thành công bước đầu, bà Chung đã không ngừng học hỏi, tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do xã, huyện tổ chức và tìm hiểu thêm những kinh nghiệm, kỹ thuật qua sách báo, truyền hình để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp của gia đình.

Cùng với đó bà Chung cũng mạnh dạn vay vốn ngân hàng, dồn tiền tích góp để mua thêm đất canh tác và mở rộng quy mô trang trại lên gần 1,5 ha.

Năm 2024 Hội viên nông dân Trần Thị Chung (ngoài cùng bên phải) vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: HND Cao Bằng

Từ việc được học tập những kiến thức từ lớp tập huấn, bà Chung đã xây dựng trang trại của gia đình theo hướng tuần hoàn khép kín, hữu cơ: Toàn bộ rau màu được bón bằng phân chuồng ủ hoai mục, trong khi phụ phẩm từ trồng trọt lại được tận dụng làm thức ăn bổ sung cho vật nuôi.

Hiện nay trang trại của gia đình bà Chung đang có 22 ô chuồng lợn trên diện tích 635 m², nuôi cả lợn thịt và lợn nái. Mỗi năm, trang trại xuất chuồng từ 80 đến 100 tấn lợn hơi , mang lại thu nhập từ 300-900 triệu đồng; Đàn gà, vịt gần 1.000 con , trong đó có 400 con gà đẻ, mỗi ngày thu về gần 300 quả trứng, mang lại doanh thu trên 1 triệu đồng/ngày.

Để đảm bảo chất lượng thịt gia cầm, lợn, bà Chung còn tự chế biến thức ăn ủ men vi sinh từ bột ngô, cám và đỗ tương. Từ đó giúp đàn vật nuôi luôn khỏe mạnh, cho sản phẩm thịt thơm ngon, trứng đỏ lòng được người tiêu dùng tin tưởng.

Cùng với đó, gia đình bà Chung cũng quy hoạch 8.000 m² đất để trồng luân phiên 3 vụ rau màu mỗi năm: Vụ tháng Giêng trồng dưa lê, dưa chuột, mướp đắng; vụ tháng 7-8 âm lịch trồng cà chua; vụ tháng 10-11 âm lịch trồng su hào, bắp cải, súp lơ.

Nhờ áp dụng kỹ thuật và canh tác hợp lý, sản lượng rau màu mỗi năm đạt trên 23 tấn, cho thu nhập từ 200-350 triệu đồng.

Ngoài ra, gia đình bà Chung còn có 3.000 m² đất để trồng ổi bốn mùa cho thu hoạch quanh năm và 1.600 m² trồng chanh, mang lại thêm hàng chục triệu đồng thu nhập.

Với cách làm khoa học và tư duy nhạy bén, tổng doanh thu mỗi năm của gia đình bà Chung đạt trên 1,5 tỷ đồng. Trang trại còn tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương với mức lương ổn định 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Thành công không giữ cho riêng mình, bà Chung còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm cho bà con lối xóm; bà đã giúp đỡ phổ biến kinh nghiệm sản xuất cho hàng trăm hộ nông dân; giúp đỡ vốn, kỹ thuật, động viên hàng chục hộ nghèo và cận nghèo vươn lên thoát nghèo.

Với những đóng góp của mình, năm 2024, Hội viên nông dân Trần Thị Chung đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” cấp Trung ương.