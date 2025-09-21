Thủ tướng tặng bằng khen cho một nông dân Cao Bằng biết chia sẻ kinh nghiệm cùng làm giàu
Hoàng Tính
21/09/2025 2:19 PM (GMT+7)
Từ một gia đình nghèo khó, quanh năm thiếu đói nhưng với sự cần cù chịu khó, ham học hỏi vươn lên, Hội viên nông dân Trần Thị Chung ở xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng "cũ" đã viết nên câu chuyện làm giàu với mô hình kinh tế tuần hoàn, khép kín, thu về hàng tỷ đồng mỗi năm trên mảnh đất khó Cao Bằng.
Bền bỉ vượt nghèo khó
Sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó, năm 1982 Hội viên Trần Thị Chung đi lấy chồng, gia đình chồng cũng thuộc diện khó khăn nhất nhì trong xã.
Khi được cho ra ở riêng vào năm 1984, vốn liếng duy nhất chỉ là mảnh đất hơn trăm mét vuông. Cuộc sống càng thêm chật vật khi hai người con lần lượt ra đời, vì vậy cái nghèo cứ đeo đẳng.
Không lẽ bằng lòng với cuộc sống nghèo khổ mãi thế này sao? Tương lai con cái sẽ thế nào? – những câu hỏi ấy cứ trăn trở trong tâm trí chị, thôi thúc bà Chung phải tìm một lối đi mới.
Nghĩ là làm, năm 1989 được chồng và gia đình ủng hộ, bà Chung đã mạnh dạn thuê 5.000 m² đất để chuyển đổi sang trồng dưa chuột, bí xanh. Cùng với đó vợ chồng bà Chung cũng bắt đầu với 20 con lợn thịt và hơn 200 con gà, vịt.
Vụ thu hoạch rau màu và chăn nuôi đầu tiên cho kết quả khả quan, mở ra hy vọng thoát nghèo cho cả gia đình.
Tư duy mới và cách làm hay kinh tế tuần hoàn
Từ thành công bước đầu, bà Chung đã không ngừng học hỏi, tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do xã, huyện tổ chức và tìm hiểu thêm những kinh nghiệm, kỹ thuật qua sách báo, truyền hình để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp của gia đình.
Cùng với đó bà Chung cũng mạnh dạn vay vốn ngân hàng, dồn tiền tích góp để mua thêm đất canh tác và mở rộng quy mô trang trại lên gần 1,5 ha.
Từ việc được học tập những kiến thức từ lớp tập huấn, bà Chung đã xây dựng trang trại của gia đình theo hướng tuần hoàn khép kín, hữu cơ: Toàn bộ rau màu được bón bằng phân chuồng ủ hoai mục, trong khi phụ phẩm từ trồng trọt lại được tận dụng làm thức ăn bổ sung cho vật nuôi.
Hiện nay trang trại của gia đình bà Chung đang có 22 ô chuồng lợn trên diện tích 635 m², nuôi cả lợn thịt và lợn nái. Mỗi năm, trang trại xuất chuồng từ 80 đến 100 tấn lợn hơi , mang lại thu nhập từ 300-900 triệu đồng; Đàn gà, vịt gần 1.000 con , trong đó có 400 con gà đẻ, mỗi ngày thu về gần 300 quả trứng, mang lại doanh thu trên 1 triệu đồng/ngày.
Để đảm bảo chất lượng thịt gia cầm, lợn, bà Chung còn tự chế biến thức ăn ủ men vi sinh từ bột ngô, cám và đỗ tương. Từ đó giúp đàn vật nuôi luôn khỏe mạnh, cho sản phẩm thịt thơm ngon, trứng đỏ lòng được người tiêu dùng tin tưởng.
Cùng với đó, gia đình bà Chung cũng quy hoạch 8.000 m² đất để trồng luân phiên 3 vụ rau màu mỗi năm: Vụ tháng Giêng trồng dưa lê, dưa chuột, mướp đắng; vụ tháng 7-8 âm lịch trồng cà chua; vụ tháng 10-11 âm lịch trồng su hào, bắp cải, súp lơ.
Nhờ áp dụng kỹ thuật và canh tác hợp lý, sản lượng rau màu mỗi năm đạt trên 23 tấn, cho thu nhập từ 200-350 triệu đồng.
Ngoài ra, gia đình bà Chung còn có 3.000 m² đất để trồng ổi bốn mùa cho thu hoạch quanh năm và 1.600 m² trồng chanh, mang lại thêm hàng chục triệu đồng thu nhập.
Với cách làm khoa học và tư duy nhạy bén, tổng doanh thu mỗi năm của gia đình bà Chung đạt trên 1,5 tỷ đồng. Trang trại còn tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương với mức lương ổn định 5,5 triệu đồng/người/tháng.
Thành công không giữ cho riêng mình, bà Chung còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm cho bà con lối xóm; bà đã giúp đỡ phổ biến kinh nghiệm sản xuất cho hàng trăm hộ nông dân; giúp đỡ vốn, kỹ thuật, động viên hàng chục hộ nghèo và cận nghèo vươn lên thoát nghèo.
Với những đóng góp của mình, năm 2024, Hội viên nông dân Trần Thị Chung đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” cấp Trung ương.
Thủ tướng tặng bằng khen cho một nông dân Cao Bằng biết chia sẻ kinh nghiệm cùng làm giàu
Từ một gia đình nghèo khó, quanh năm thiếu đói nhưng với sự cần cù chịu khó, ham học hỏi vươn lên, Hội viên nông dân Trần Thị Chung ở xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng "cũ" đã viết nên câu chuyện làm giàu với mô hình kinh tế tuần hoàn, khép kín, thu về hàng tỷ đồng mỗi năm trên mảnh đất khó Cao Bằng.
Sáng đầu thu xem bà con nơi Cồn Mờ xã Rạng Đông tỉnh Ninh Bình tìm lộc biển
Mỗi buổi sáng sớm đầu thu, trong ánh nắng ban mai vàng rực rỡ, hàng trăm người dân ở xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình lại rủ nhau ra bãi biển Cồn Mờ để cào ngao, bắt vạng, kéo cá, tôm... Tiếng cười, xen lẫn tiếng gọi nhau vang động cả một vùng biển thanh bình...
Chuyện ít biết về người xây vương quốc rau hữu cơ và "vua" gà đặc sản xứ Lạng
Tạm biệt phố thị sầm uất, nhiều người trẻ có tri thức ở Lạng Sơn đã chọn một lối đi riêng: quay về quê hương, không phải để "an phận" mà để khởi nghiệp, làm giàu từ chính mảnh đất nơi họ sinh ra. Bằng mô hình Hợp tác xã kiểu mới, họ không chỉ thoát nghèo cho bản thân mà còn đang tạo ra một "đòn bẩy" vững chắc, giúp hàng trăm người dân địa phương vươn lên, thay đổi cuộc sống và viết nên những câu chuyện truyền cảm hứng giữa núi rừng xứ Lạng.
Vì sao một dự án làm đường tại Quảng Ninh lại giảm vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng
Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh, dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 342 sẽ giảm xuống còn thực hiện 6km và giá vốn không quá 415 tỷ đồng.
Lạng Sơn: Con đường vượt núi đá, nối lòng dân
Sáng ngày 20/9 trong không khí phấn khởi, tự hào chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025–2030, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ khánh thành Dự án xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng (nay là xã Chi Lăng) vào xã Y Tịch (nay là xã Vạn Linh)
Hải Phòng: Khởi tố một giám đốc Công ty vì tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép
Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Anh Dũng - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Sơn Dung về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.
Thủ tướng tặng bằng khen cho một nông dân Cao Bằng biết chia sẻ kinh nghiệm cùng làm giàu
Từ một gia đình nghèo khó, quanh năm thiếu đói nhưng với sự cần cù chịu khó, ham học hỏi vươn lên, Hội viên nông dân Trần Thị Chung ở xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng "cũ" đã viết nên câu chuyện làm giàu với mô hình kinh tế tuần hoàn, khép kín, thu về hàng tỷ đồng mỗi năm trên mảnh đất khó Cao Bằng.
Sáng đầu thu xem bà con nơi Cồn Mờ xã Rạng Đông tỉnh Ninh Bình tìm lộc biển
Chuyện ít biết về người xây vương quốc rau hữu cơ và "vua" gà đặc sản xứ Lạng
Tạm biệt phố thị sầm uất, nhiều người trẻ có tri thức ở Lạng Sơn đã chọn một lối đi riêng: quay về quê hương, không phải để "an phận" mà để khởi nghiệp, làm giàu từ chính mảnh đất nơi họ sinh ra. Bằng mô hình Hợp tác xã kiểu mới, họ không chỉ thoát nghèo cho bản thân mà còn đang tạo ra một "đòn bẩy" vững chắc, giúp hàng trăm người dân địa phương vươn lên, thay đổi cuộc sống và viết nên những câu chuyện truyền cảm hứng giữa núi rừng xứ Lạng.