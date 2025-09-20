Lạng Sơn: Con đường vượt núi đá, nối lòng dân

Tuyến đường không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà còn là biểu tượng cho ý chí vượt khó, sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân, mở ra một chương mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng đất giàu truyền thống lịch sử.

Hành trình "xẻ đá, bạt núi" viết nên kỳ tích

Dự án xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông qua chủ trương đầu tư từ tháng 12/2020 và được UBND tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 164 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và huyện.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tuyến đường ý Đảng lòng dân. Ảnh: Hoàng Tính

Tuyến đường có tổng chiều dài hơn 7,8 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp B, điểm đầu giao với Quốc lộ 1A và điểm cuối nối vào đường ĐH.88.

Mục tiêu của dự án không chỉ là tạo ra sự kết nối giao thông thuận tiện giữa các xã trong khu vực với các trục đường quốc lộ huyết mạch như Quốc lộ 1A và 279 , mà còn nhằm nâng cao năng lực lưu thông, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Tuy nhiên, hành trình biến bản vẽ thành con đường thực tế là một thử thách vô cùng lớn. Tuyến đường đi qua khu vực địa hình hiểm trở, nhiều núi đá cao, vách đá vôi dựng đứng và địa chất phức tạp. Các đơn vị thi công đã phải đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ: Đào phá hơn 250.000 mét khối đất đá, trong đó phần lớn là đá cứng phải xử lý bằng phương pháp khoan nổ mìn.

Công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII. Ảnh Hoàng Tính

Ông Nguyễn Thành Công – Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển nông thôn Song Quang, đại diện nhà thầu, chia sẻ: Thi công tuyến đường này vô cùng khó khăn, đặc biệt là với những vách núi đá vôi dựng đứng. Chúng tôi phải dùng các biện pháp thủ công để phá đá, tạo ra một lối đi nhỏ trước rồi mới đưa thiết bị cơ giới vào được. Với kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên công ty đã nỗ lực hết mình, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, liên tục để đảm bảo tiến độ và an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sự cố.

Một giải pháp kỹ thuật hợp lý và sáng tạo đã được áp dụng là tận dụng một phần nguồn đá sau nổ mìn để đắp nền đường và xây dựng các công trình trên tuyến. Cách làm này không chỉ tiết kiệm chi phí vật liệu, vận chuyển mà còn giảm thiểu tác động đến môi trường, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án.

Sự đồng thuận làm nên sức mạnh

Phát biểu tại lễ khánh thành, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và đại diện chủ đầu tư đều nhấn mạnh, thành công của dự án là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của người dân.

Tuyến đường đã giúp người dân lưu thông thuận lợi. Ảnh: Hoàng Tính

Ông Bùi Hoàng Nam, Phó giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn, khẳng định: Sau hơn 3 năm thi công, với tinh thần trách nhiệm cao của các bên liên quan cùng sự đồng thuận, chia sẻ của nhân dân, đến nay công trình đã hoàn thành, đủ điều kiện khánh thành, đưa vào sử dụng.

Thành công này không thể không kể đến công tác giải phóng mặt bằng, vốn là khâu khó khăn trong nhiều dự án. Tuy nhiên, với tuyến đường này, chính sự hy sinh lợi ích riêng vì cái chung của người dân đã tạo nên sự khác biệt.

Ông Vi Thiện Việt – Chủ tịch UBND xã Chi Lăng cho biết: Xã đã tích cực tuyên truyền, vận động và nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất, hy sinh cây trồng, tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng sớm cho đơn vị thi công. Nhân dân đã đồng tình ủng hộ chủ trương, hy sinh lợi ích riêng của mình vì sự phát triển của địa phương.

Con đường hy vọng mở ra tương lai tươi sáng

Tuyến đường Chi Lăng - Y Tịch hoàn thành không chỉ là niềm vui của chính quyền mà còn là niềm hạnh phúc vỡ òa của hàng ngàn người dân. Con đường mới mở ra cơ hội phát triển kinh tế, rút ngắn khoảng cách đi lại, và quan trọng hơn cả là thắp lên hy vọng về một cuộc sống đủ đầy hơn.

Người dân vận chuyển na đi bán rất thuận lợi. Ảnh: Hoàng Tính

Trao đổi với chúng tôi anh Đỗ Văn Thành ở thôn Minh Hòa, xã Chi Lăng không giấu được niềm vui. Gia đình anh có một vườn na 1.000 cây ở xã Vạn Linh (trước đây là xã Y Tịch).

Anh Thành phấn khởi cho biết: Trước đây, để đến được vườn na, chúng tôi phải đi đường vòng rất xa. Tuyến đường mới này đã giúp gia đình tôi rút ngắn được khoảng cách hơn 20km. Từ đó, việc chăm sóc và phát triển vườn na sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong những năm tới đây.

Không chỉ riêng anh Thành, mà hàng nghìn hộ nông dân khác ở xã Vạn Linh cũng các địa phương khác được hưởng lợi trực tiếp từ tuyến đường.

Ông Hoàng Xuân Anh – Bí thư Đảng ủy xã Vạn Linh cho hay: Xã có thế mạnh về cây na (700 ha), thuốc lá (550ha) và hoa hồi (400 ha)... Tuyến đường được hoàn thành sẽ giúp người dân thuận lợi hơn rất nhiều, rút ngắn được khoảng cách hơn 20km trong việc di chuyển, buôn bán nông sản, phát triển du lịch, khi đi từ xã ra đường Quốc lộ 1A.

Tuyến đường sẽ giúp bà con giao lưu buôn bán mở ra hướng phát triển kinh tế thuận lợi. Ảnh: Hoàng Tính

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đơn vị và đặc biệt trân trọng ghi nhận sự đóng góp to lớn của nhân dân. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng tuyến đường liên xã Chi Lăng - Y Tịch hôm nay không chỉ có ý nghĩa về mặt giao thông mà còn góp phần quan trọng trong củng cố quốc phòng, an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hơn cả một công trình hạ tầng, tuyến đường liên xã Chi Lăng - Y Tịch còn là con đường nối liền những bờ vui, mở ra một không gian phát triển mới, là tiền đề vững chắc để Chi Lăng, Vạn Linh cùng các địa phương khác trong tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.