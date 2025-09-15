Lạng Sơn tìm chiến lược đột phá phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới

Chủ trì Hội thảo có đồng chí PGS. TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên BCHTW Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCHTW Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

PGS. TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên BCHTW Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Hoàng Tính

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn phát biểu. Ảnh: Hoàng Tính

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; Bộ quốc phòng, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Đại diện các tỉnh: Điện Biên, Quảng Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai

Đại diện Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh, các Sở ngành và các xã biên giới của tỉnh Lạng Sơn.

Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại tỉnh Lạng Sơn”. Hội thảo nhằm đánh giá toàn diện kết quả sau hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị và đề ra những giải pháp chiến lược, mang tính đột phá cho giai đoạn phát triển mới.

Vị thế chiến lược và những thành tựu nổi bật

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhấn mạnh vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của Lạng Sơn. Là tỉnh miền núi phía Bắc với đường biên giới dài hơn 231 km, Lạng Sơn không chỉ là “phên dậu” của Tổ quốc mà còn là cầu nối giao thương huyết mạch giữa Việt Nam, Trung Quốc và khối ASEAN.

Hội thảo đã diễn ra thành công với nhiều tham luận, ý kiến đóng góp thiết thực. Ảnh: Hoàng Tính

Sau hơn 7 năm triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, Lạng Sơn đã đạt được những thành tựu quan trọng, hoàn thành 9/10 chỉ tiêu đề ra. Kinh tế - xã hội khu vực biên giới có bước phát triển đúng hướng, đời sống nhân dân được nâng cao, quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc.

Tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả trên 30 chế độ, chính sách của Trung ương với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời ban hành nhiều chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển.

Kết cấu hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ với tổng vốn đầu tư công đạt hơn 9.448 tỷ đồng. Nhiều dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang được triển khai, góp phần tăng cường kết nối liên vùng. Tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm các xã biên giới đã đạt 100%.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng ghi nhận nhiều tiến bộ. Gần 34% trường học khu vực biên giới đạt chuẩn quốc gia. Đặc biệt, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành 100% kế hoạch, xóa bỏ toàn bộ 6.508 căn nhà với sự huy động nguồn lực xã hội lên tới trên 489 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình trên 3%/năm.

Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới được giữ vững. Hoạt động đối ngoại, đặc biệt là quan hệ hữu nghị, hợp tác với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Thách thức và định hướng giải pháp đột phá

Bên cạnh những thành tựu, hội thảo cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức. Sự phát triển của Lạng Sơn vẫn còn phụ thuộc nhiều vào chính sách thương mại của Trung Quốc. Quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, chưa hình thành chuỗi giá trị bền vững. Hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng số và logistics tại các xã biên giới, dù được cải thiện nhưng vẫn chưa đồng bộ, cần tiếp tục đầu tư.

Đại diện Ban Tổ chức Trung ương phát biểu. Ảnh: Hoàng Tính

Hội thảo cũng đã nhận được nhiều bài tham luận tâm huyết từ các chuyên gia, nhà khoa học, đề xuất các giải pháp, mô hình phát triển mới. Các ý kiến tập trung vào việc xây dựng cơ chế chính sách đặc thù, linh hoạt để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của các tỉnh biên giới. Nhiều giải pháp đột phá được đưa ra, bao gồm:

Đại diện Bộ Quốc phòng tham luận Ảnh: Hoàng Tính

Phát triển các mô hình kinh tế mới: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề xuất mô hình “Làng du lịch biên giới” kết hợp du lịch cộng đồng, thương mại biên mậu và các tour xuyên biên giới. Đồng thời, phát triển mô hình “Hợp tác xã sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị” để khai thác lợi thế thị trường và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng như na Chi Lăng, hồi, quế.

Xây dựng Khu kinh tế xuyên biên giới: Đại diện Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới Tỉnh Lạng Sơn đề nghị Trung ương xem xét thí điểm xây dựng đề án về mô hình thương mại xuyên biên giới tại cửa khẩu Tân Thanh theo nguyên tắc “hai nước, hai khu”.

Đối với việc đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ: Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính cho phát triển. Việc xây dựng cửa khẩu thông minh, phát triển hạ tầng số và đào tạo nhân lực số là yêu cầu cấp bách để nâng cao năng lực cạnh tranh và quản lý biên giới hiệu quả.

Tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại nhân dân: Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Bộ Quốc phòng cho hay cần đẩy mạnh các giải pháp xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc thông qua việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Cần tập trung thúc đẩy kinh tế cửa khẩu, xây dựng các mô hình dân vận, đấu tranh phòng chống tội phạm và tăng cường đối ngoại, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tham luận tại Hội thảo

Đại diện tỉnh Tuyên Quang cho biết: Sau khi hợp nhất với Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang đã tập trung huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, quy hoạch các điểm dân cư, đồng thời phát huy vai trò của bộ đội biên phòng và tăng cường đối ngoại nhân dân để xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Tham luận tại Chương trình, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: Vai trò củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm nền tảng. Các giải pháp trọng tâm bao gồm: huy động nguồn lực xã hội chăm lo an sinh, giám sát và phản biện xã hội để hoàn thiện chính sách, và tăng cường đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.



Lãnh đạo xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn thì cho hay: Là xã mới sáp nhập có các cửa khẩu quốc tế trọng điểm, Đồng Đăng xác định phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu là động lực chính. Xã tập trung vào thương mại, dịch vụ, du lịch, kết hợp đầu tư hạ tầng và quản lý đô thị để xây dựng xã theo hướng đô thị biên giới văn minh, giàu bản sắc.

Đại diện xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn phát biểu ý kiến. Ảnh: Hoàng Tính

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm bày tỏ mong muốn các đại biểu sẽ tiếp tục có những đề xuất xác đáng với Trung ương, Chính phủ để có những cơ chế chính sách phù hợp, hỗ trợ các tỉnh biên giới phát triển bền vững.

Tổng kết Hội thảo đồng chí Đoàn Minh Huấn – Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng những ý kiến, giải pháp được đưa ra tại hội thảo sẽ là những tư liệu quý để Lạng Sơn và các tỉnh biên giới nghiên cứu, triển khai trong thời gian tới, hiện thực hóa khát vọng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực.