Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Lạng Sơn vào cuộc tháo gỡ khó khăn sau sáp nhập

Lắng nghe tâm tư, gỡ khó cho cơ sở sau sáp nhập, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp làm việc, đối thoại với các xã để tìm ra những giải pháp cấp bách, kịp thời củng cố khối đại đoàn kết.

Muôn vàn khó khăn bủa vây

Sau quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở đã phải đối mặt với không ít thách thức.

Một trong những vấn đề lớn nhất là bài toán nhân sự. Số lượng cán bộ bán chuyên trách bị cắt giảm trong khi khối lượng công việc lại tăng lên do địa bàn quản lý rộng lớn hơn.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Chương trình làm việc. Ảnh: Hoàng Tính

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất cũng là một vấn đề nan giải. Trụ sở làm việc trở nên chật hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu trong điều kiện mới. Nhiều trang thiết bị thiết yếu như máy tính, máy in đã cũ hoặc còn thiếu, gây cản trở cho hoạt động hàng ngày.

Kinh phí hoạt động hạn hẹp trong khi địa bàn rộng lớn đòi hỏi chi phí cao hơn cho công tác tuyên truyền và giám sát.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Hoàng Tính

Đại diện Mặt trận Tổ quốc xã Quốc Việt cho hay: Sau sáp nhập khoảng cách địa lý của xã khá xa xôi, đặc biệt tại các thôn có khoảng cách 15-20 km tới trung tâm xã, xã cũng có 30km đường liên thôn chưa có đường bê tông, từ đó khiến cho việc đi lại, tập hợp hội viên và tổ chức sinh hoạt định kỳ trở nên vô cùng khó khăn.

Cùng chung quan điểm với lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc xã Quốc Việt, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc xã Kháng Chiến cho biết: trên địa bàn sau sáp nhập có diện tích lớn, các thôn cách xa nhau, có những thôn cách nhau 40 km, vì vậy khó khăn đi lại, công tác phối hợp, triển khai các công việc cũng rất khó khăn.

Đại diện xã Đoàn Kết thì cho rằng: Cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, nhất là trang bị máy tính làm việc cho một số đồng chí chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và chuyển đổi số.

Đại diện xã Tràng Định phát biểu. Ảnh: Hoàng Tính

Đại diện xã Kháng Chiến phát biểu. Ảnh: Hoàng Tính

Cùng với đó tình trạng quá tải trở nên phổ biến khi nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều chức danh. Các Phó Chủ tịch MTTQ đều phải kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch của các hội, đoàn thể khác như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Bí thư Đoàn xã.



Việc chuyển đổi sang mô hình mới cũng khiến không ít cán bộ lúng túng, đặc biệt là khi làm quen với các hệ thống văn bản điện tử và quy trình làm việc mới.

Những khó khăn này càng trở nên cấp bách trong bối cảnh các xã đang gấp rút chuẩn bị cho Đại hội MTTQ và Đại hội các tổ chức chính trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Công tác xây dựng đề án nhân sự cho đại hội sắp tới gặp trở ngại lớn khi nhiều cán bộ chủ chốt nghỉ chế độ, như trường hợp của Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kháng Chiến và xã Tràng Định.

Lắng nghe và cùng tìm giải pháp

Tại buổi làm việc, đại diện 7 xã đã thẳng thắn báo cáo những vướng mắc và đưa ra các kiến nghị cụ thể.

Các đề xuất tập trung vào việc sớm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ sau sáp nhập; tăng mức phụ cấp để khuyến khích Ban công tác Mặt trận và các chi hội trưởng ở cơ sở và ban hành hướng dẫn cụ thể, thống nhất về mô hình tổ chức và hoạt động để việc triển khai được đồng bộ, thời gian tổ chức Đại hội, kinh phí Đại hội, phí ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội, hỗ trợ cho cán bộ đi làm xa...

Trước đó đoàn công tác đã kiểm tra tình hình cơ sở vật chất của Mặt trận Tổ quốc xã Tràng Định

Phát biểu kết luận tại Chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hoàng Tùng đã ghi nhận nỗ lực của cấp cơ sở và nhấn mạnh rằng những khó khăn được nêu ra là thực tế và cần được giải quyết kịp thời.

Ông Tùng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tổng hợp ý kiến để nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp. Đồng thời khẳng định Mặt trận Tổ quốc sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để mô hình chính quyền mới thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.