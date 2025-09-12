Lạng Sơn - Đối thoại thẳng thắn để gỡ nút thắt, đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển
Hoàng Tính
12/09/2025 5:44 PM (GMT+7)
Chiều ngày 12 tháng 9, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Sự kiện đã trở thành một diễn đàn đối thoại thẳng thắn và thực chất, nơi những nút thắt cố hữu về thủ tục hành chính, đất đai, và vốn tín dụng... đã được nhìn nhận trực diện
Tham dự Chương trình có ông Đoàn Thanh Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.
Tăng trưởng đi cùng thách thức
Tính đến ngày 7/9, toàn tỉnh Lạng Sơn đã có 614 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đạt gần 88% kế hoạch năm. Đặc biệt, đã có 303 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 81,4% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự phục hồi, thích ứng và sức sống mạnh mẽ của cộng đồng doanh nhân sau giai đoạn khó khăn.
Tuy nhiên, đằng sau những con số tăng trưởng là những thách thức không hề nhỏ. Một thực tế cố hữu là phần lớn doanh nghiệp của tỉnh có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, với trên 80% có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng, khiến năng lực cạnh tranh còn hạn chế.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phức tạp, giá nguyên vật liệu đầu vào biến động lớn, sức mua chưa ổn định đã đặt gánh nặng lên vai các doanh nghiệp.
Khả năng hấp thụ vốn tín dụng, đặc biệt là với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, còn yếu do nhiều rào cản về điều kiện vay vốn.
Điểm nghẽn từ vướng mắc đất đai và gánh nặng giải phóng mặt bằng
Vấn đề nóng nhất và nhận được nhiều sự quan tâm nhất chính là tiếp cận đất đai và công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).
Ông Hồ Phi Dũng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn, đã thẳng thắn chỉ ra rằng GPMB chậm trễ chính là nút thắt lớn trong nhiều dự án đầu tư, gây lãng phí nguồn lực và bức xúc trong dư luận. Hiện có những dự án vướng mắc GPMB kéo dài nhiều năm mà vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Nguyên nhân được xác định bao gồm quỹ đất sạch hạn chế, sự chồng chéo trong quy hoạch giữa các ngành, và vướng mắc trong chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tình trạng hiện trạng đất đai không khớp với hồ sơ cũng là một trở lực cực lớn.
Bà Vũ Lan Anh - Giám đốc Đối ngoại Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Gia Định miền Bắc, chủ đầu tư Cụm công nghiệp Hồ Sơn 1, cho biết: Dự án đã thu hút được các nhà đầu tư thứ cấp đăng ký gần 61% diện tích, nhưng đang chịu áp lực rất lớn về việc phải sớm bàn giao mặt bằng sạch.
Cùng quan điểm bà Trần Thị Thu Lan - Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất dịch vụ nông lâm sản Bản Quyền cũng bày tỏ: Mong muốn được chính quyền sớm hỗ trợ, hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà máy sản xuất quy mô hơn, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
Đang đối mặt với nhiều khó khăn đặc thù, ông La Giang Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Lạng Sơn, cho biết: Giá cả vật liệu đầu vào biến động lớn, khan hiếm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch kinh doanh và tiến độ thi công. Bên cạnh đó, các đơn giá định mức trong xây dựng cơ bản còn thấp, chưa sát với thị trường. Tỉnh Lạng Sơn cần sớm có phương án xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, rà soát và thông báo giá vật liệu kịp thời, đồng thời quan tâm tạo việc làm cho các doanh nghiệp xây dựng quy mô vừa và nhỏ.
Ông Nguyễn Hồng Cương – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hữu nghị Xuân Cương cho biết: Do GPMB chậm, công ty phải mang đất đào đi gửi nơi khác. Nhưng khi GPMB hoàn tất và cần mang đất quay lại để san lấp, ông lại bị yêu cầu phải xin giấy phép khai thác mỏ, cuối cùng đành phải đi mua đất từ nơi khác và đóng thêm các loại phí tài nguyên, môi trường.
Nếu đất đai là "nút thắt" hữu hình thì thủ tục hành chính rườm rà và môi trường kinh doanh chưa thực sự bình đẳng là những rào cản vô hình nhưng tác động rất lớn.
Ông Hồ Phi Dũng cho rằng: Việc này khiến việc giải quyết thủ tục ở cấp xã gặp nhiều vướng mắc do thiếu đồng bộ về nhân sự và khối lượng công việc tăng gấp 4-5 lần.
Cam kết đồng hành và kỳ vọng về hành động cụ thể
Trước những tâm tư thẳng thắn của doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thanh Sơn đã trực tiếp lắng nghe và có những chỉ đạo ban đầu. Các ngành Nông nghiệp Môi trường, Tài chính, địa phương đã có những giải đáp thắc mắc ngay tại hội nghị và tiếp thu để nghiên cứu thêm những điểm còn mâu thuẫn giữa luật và hướng dẫn.
Cuộc đối thoại đã cho thấy nỗ lực của chính quyền Lạng Sơn trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã. Những vấn đề được nêu ra không mới, nhưng cách chúng được nói ra – trực diện, cụ thể và đầy trăn trở – đã tạo ra một không khí khác biệt.
Cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn không chỉ mong chờ những lời hứa hẹn, mà họ khao khát những hành động cụ thể, những giải pháp căn cơ để các "nút thắt" được tháo gỡ.
Với việc giải quyết thành công những điểm nghẽn về đất đai, vốn, thủ tục hành chính… sẽ là chìa khóa để khơi dậy tiềm năng to lớn của khu vực kinh tế tư nhân, đưa Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững trong tương lai.
