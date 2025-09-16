Lạng Sơn nhân dân và đảng viên phấn khởi chào đón Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Đại hội sẽ chính thức diễn ra trong 03 ngày, từ chiều 24/9 đến hết sáng 26/9. Phiên khai mạc trọng thể sẽ bắt đầu vào 07 giờ 30 phút ngày 25/9/2025 tại Hội trường lớn của Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Đại hội sẽ chính thức diễn ra trong 03 ngày, từ chiều 24/9 đến hết sáng 26/9. Ảnh: Hoàng Tính

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các tiểu ban phục vụ Đại hội đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, quyết tâm tổ chức một kỳ Đại hội thành công, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Một trong những dấu ấn rõ nét nhất của không khí chào mừng Đại hội là công tác tuyên truyền cổ động trực quan được triển khai đồng bộ và mạnh mẽ.

Theo chỉ đạo của Tiểu ban Tuyên truyền, từ ngày 15/9, băng rôn, khẩu hiệu sẽ được treo đồng loạt tại các khu vực trung tâm, trụ sở làm việc và các khu dân cư trên toàn tỉnh, tạo nên một không gian trang trọng, thống nhất.

Công tác này không chỉ tập trung ở thành phố mà còn lan tỏa đến các khu vực cửa khẩu, các tuyến đường huyết mạch và những vùng giáp ranh, khẳng định vị thế và diện mạo của một tỉnh biên cương năng động.

Công tác trang trí khánh tiết tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, nơi diễn ra Đại hội, đang được gấp rút hoàn thành, dự kiến xong trước ngày 22/9/2025. Các tuyến đường phố chính sẽ được tô điểm bằng hoa tươi, tạo nên một diện mạo tươi mới, rạng rỡ cho xứ Lạng trong những ngày lịch sử. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, đảm bảo các hạng mục tuyên truyền luôn giữ được mỹ quan và an toàn tuyệt đối.

Một sản phẩm tuyên truyền trọng điểm là phim tài liệu truyền hình "Đảng bộ Lạng Sơn - Dấu ấn nhiệm kỳ". Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có những chỉ đạo rất cụ thể, yêu cầu phóng sự phải có thời lượng không quá 20 phút, nội dung súc tích, phản ánh toàn diện thành tựu nổi bật. Kịch bản phim được yêu cầu sắp xếp lại theo các nhóm vấn đề logic, có điểm nhấn rõ ràng, tránh trùng lặp giữa lời bình và phỏng vấn.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội đang được các đơn vị tích cực triển khai. Ảnh: Hoàng Tính

Đặc biệt, phim sẽ bổ sung thêm hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các số liệu minh chứng cụ thể; và cả những phỏng vấn gần gũi với người dân, bí thư chi bộ thôn để tăng tính sinh động, hấp dẫn.

Chào mừng Đại hội, hai chương trình nghệ thuật lớn, được dàn dựng công phu, sẽ được tổ chức, hứa hẹn mang đến những cảm xúc lắng đọng và tự hào.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Đại hội: Với chủ đề "Đảng mãi vẹn tròn niềm tin", chương trình kéo dài khoảng 30 phút sẽ diễn ra ngay tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh vào sáng ngày khai mạc 25/9.

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội: Đây là đêm nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Dâng Đảng tiếng hát niềm tin", kéo dài từ 90-120 phút, được tổ chức tại Sân khấu đường Hùng Vương vào tối ngày bế mạc. Theo chỉ đạo, phần lễ của chương trình sẽ được tổ chức ngắn gọn, trang trọng trong khoảng 9-10 phút. Nội dung nghệ thuật sẽ được bổ sung một tiết mục tốp ca của thế hệ trẻ hát về Đảng và ưu tiên biểu diễn các ca khúc về quê hương Lạng Sơn.

Ngoài ra, chương trình chào mừng của Đoàn đại biểu thiếu nhi Lạng Sơn với 50 em học sinh tiêu biểu cũng sẽ là một điểm nhấn ấm áp và ý nghĩa trong phiên khai mạc.

Hiện các tiểu ban khác cũng đang làm việc khẩn trương, từ việc hoàn thiện các dự thảo văn kiện, rà soát công tác nhân sự, đến việc lên phương án chi tiết về hậu cần, lễ tân, an ninh trật tự, y tế...

Tất cả đều cho thấy một sự chuẩn bị toàn diện, kỹ lưỡng, chu đáo với mục tiêu cao nhất là sự thành công của Đại hội, đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Lạng Sơn.