Chứng khoán Trung Quốc bùng nổ, hút mạnh nhà đầu tư cả trong lẫn ngoài nước
Phương Đăng (theo CNBC)
28/09/2025 3:00 PM (GMT+7)
Chứng khoán Trung Quốc – từng bị nhiều người coi là “không thể đầu tư” – giờ đây đang trở thành điểm nóng thu hút dòng tiền cả nội địa lẫn quốc tế nhờ mức sinh lời ấn tượng, theo CNBC.
Chỉ số Shanghai Composite đã đạt đỉnh cao nhất trong vòng 10 năm vào đầu tháng này. Trong khi đó, Hang Seng của Hồng Kông cũng tăng 30% từ đầu năm 2025, hướng tới mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2017, khi chỉ số này từng vọt gần 36%.
Người dân đổ xô “chơi chứng”
Khi không bận rộn thuyết phục du khách thuê trang phục truyền thống chụp ảnh ở Tử Cấm Thành, chị Hou Yujie cùng bạn bè lại dán mắt vào bảng điện tử chứng khoán.
Hou cho biết đã rót 10% số tiền mình có vào thị trường chứng khoán. Chỉ sau vài ngày, cô thu về khoản lợi nhuận bằng cả tháng lương. “Lãi suất ngân hàng thấp đến mức tôi chẳng buồn gửi nữa. Giờ chứng khoán mới là chủ đề nóng”, Hou nói.
Chính phủ bật tín hiệu “bật đèn xanh”
Theo các chuyên gia, tâm lý lạc quan được thúc đẩy bởi chính sách. Ông Hao Hong, Giám đốc đầu tư Lotus Asset Management, nhận định: “Áp lực giảm phát ngày càng rõ, vì vậy chính phủ muốn tái tập trung vào tăng trưởng kinh tế thay vì chỉ lo kiểm soát rủi ro”.
Giới đầu tư Trung Quốc gọi đợt tăng này là “hiệu ứng 9.24”, bắt đầu từ ngày 24/9/2024, khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương cùng nhiều quan chức tài chính cấp cao lần hiếm hoi họp báo chung, công bố loạt biện pháp hỗ trợ thị trường.
Đầu tuần này, Bắc Kinh tiếp tục khẳng định “thị trường vốn Trung Quốc đang mở rộng vòng tròn bạn bè” nhờ sự quay lại của nhà đầu tư ngoại. Quỹ Ark Investment Management của Cathie Wood thậm chí đã tái mở vị thế ở Alibaba – lần đầu tiên sau 4 năm.
Chính phủ cũng yêu cầu các định chế lớn như công ty bảo hiểm và quỹ nhà nước tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu, với mục tiêu biến chứng khoán Trung Quốc thành nơi tích trữ tài sản tương tự thị trường Mỹ.
Nhà đầu tư cá nhân chiếm ưu thế
Khác với Mỹ, nơi nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ chiếm khoảng 20% giao dịch, thì ở Trung Quốc con số này lên tới 90% mỗi ngày (theo HSBC).
Sau cú sụp đổ cách đây một thập kỷ, nhiều người dân Trung Quốc từng e dè chứng khoán. Nhưng trong bối cảnh bất động sản lao dốc kéo dài và việc đầu tư ra nước ngoài còn bị hạn chế, dòng vốn cá nhân đang tìm đường trở lại sàn.
Sự hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, cùng bước tiến về AI và chip của Trung Quốc, cũng khiến tâm lý tích cực hơn.
“AI và drone đang phát triển rất nhanh ở Trung Quốc, tôi nghe nói nhóm cổ phiếu này tiềm năng lắm”, Hou chia sẻ thêm.
Nhưng rủi ro vẫn rình rập
Dẫu vậy, thói quen của nhà đầu tư cá nhân Trung Quốc chưa thay đổi nhiều. “Với nhiều người, chứng khoán vẫn giống như đánh bạc, là sòng casino, chứ không phải đầu tư dài hạn”, ông Hao Hong nhận xét.
Chính bởi vậy, cơn sốt chứng khoán có thể đảo chiều bất cứ lúc nào. Hou cười nói: “Chỉ cần nghe tin thị trường rớt, tôi sẽ rút hết tiền chạy ngay lập tức”.
