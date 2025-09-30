Xe điện đối mặt với “một năm thảm hại” tại Mỹ

Một đại lý xe Tesla ở Mill Valley, California. Ảnh NYT

Nguyên nhân chính khiến Dan McGrath cùng vợ quyết định thuê chiếc SUV điện Hyundai Ioniq 5 hồi tháng 8 là vì khoản tín dụng thuế liên bang 7.500 USD dành cho người mua xe điện mới sắp hết hạn.

“Chúng tôi biết rằng với hạn chót 30/9 thì đây là cơ hội cuối, nên đã quyết định xuống tiền. Khoản ưu đãi này khiến chiếc xe trở nên dễ tiếp cận hơn nhiều”, McGrath, 38 tuổi, một chuyên viên quy hoạch giao thông ở Cincinnati, cho biết.

Hàng nghìn người Mỹ khác cũng tính toán như vậy, khiến doanh số xe điện tăng vọt. Riêng tháng 8, lượng xe bán ra đã tăng 18%, đạt 146.332 chiếc, và các nhà phân tích dự đoán tháng 9 còn có thể cao hơn.

Tuy nhiên, khi ưu đãi thuế hết hiệu lực, “bữa tiệc” này có thể chấm dứt. Doanh số xe điện dự kiến sẽ lao dốc trong ba tháng cuối năm và tiếp tục ảm đạm một thời gian dài.

“2026 có thể sẽ là một năm cực kỳ tệ với thị trường xe điện ở Mỹ”, Adam Jonas, chuyên gia phân tích ô tô tại Morgan Stanley, cảnh báo trong một hội nghị gần đây.

Nhiều hãng xe đang giảm tốc sản xuất xe điện

Để chuẩn bị cho giai đoạn mới, nhiều hãng xe đang giảm tốc sản xuất xe điện, hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch ra mắt mẫu mới, đồng thời tái phân bổ nguồn vốn vào các dòng xe xăng và hybrid. Đây là bước ngoặt lớn so với vài năm trước, khi các hãng còn tin rằng xe điện sẽ bùng nổ.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ chính sách của Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa, vốn lâu nay phản đối trợ cấp cho xe điện. Ông Trump nhiều lần gọi biến đổi khí hậu là “trò lừa đảo” và gọi chính sách năng lượng xanh của người tiền nhiệm Joe Biden là “trò lừa mới màu xanh”. Quốc hội Cộng hòa cũng đình chỉ các mức phạt với hãng xe không đạt chuẩn tiêu thụ nhiên liệu, trong khi ông Trump tăng thuế với ô tô nhập khẩu.

Những thay đổi này khiến các hãng xe không còn nhiều áp lực buộc phải đẩy mạnh bán xe điện. Và vì phần lớn hãng – trừ Tesla – vẫn đang lỗ với dòng xe này, việc doanh số giảm paradoxically lại giúp họ cắt lỗ.

Paul Jacobson, Giám đốc tài chính của General Motors, thừa nhận: “Thực tế là tốc độ mở rộng sẽ chậm lại trong vài năm tới. Nhưng đây là cơ hội để chúng tôi tập trung vào việc giảm chi phí cấu trúc cho xe điện thay vì mở rộng danh mục bằng mọi giá”.

GM đã tạm dừng hoạt động nhà máy ở Hamtramck (Michigan) và lên kế hoạch ngừng dây chuyền ở Tennessee trong nhiều tuần tới. Honda đã hủy mẫu Acura điện, Stellantis bỏ kế hoạch bán mẫu bán tải Ram chạy pin, còn Nissan ngừng nhập khẩu Ariya từ Nhật. Ford cũng thay đổi chiến lược, dự kiến tung các mẫu giá rẻ hơn nhưng phải chờ đến năm 2027.

Nếu các “ông lớn” có thể xoay trục sang xe xăng và hybrid, thì Tesla hay Rivian lại khó khăn hơn khi không có sản phẩm thay thế. Họ cũng mất nguồn thu quan trọng từ việc bán tín chỉ khí thải cho các hãng truyền thống.

Tesla từng thu về hàng trăm triệu USD mỗi năm từ hoạt động này. Riêng quý II/2025, hãng kiếm 439 triệu USD từ bán tín chỉ, đóng góp lớn vào lợi nhuận 1,2 tỷ USD.

Triển vọng dài hạn

Dù ngắn hạn ảm đạm, nhiều chuyên gia tin thị trường xe điện Mỹ sẽ hồi phục, nhất là khi các hãng tung ra mẫu giá khoảng 30.000 USD.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy điều này khả thi: doanh số xe điện ở Đức và Canada từng sụt mạnh khi các nước cắt trợ cấp (2023–2025) nhưng sau đó tăng trở lại.

“Xe điện là dòng xe mà người tiêu dùng ưa thích – hiện đại, thú vị để lái. Những hãng tiếp tục tung ra sản phẩm hấp dẫn, giá phải chăng với số lượng lớn chắc chắn sẽ gặt hái thành công", Albert Gore III, Giám đốc điều hành Hiệp hội Vận tải Không Phát thải, nhận định.