Nike tung chiến dịch marketing tỷ đô, đặt cược tất cả vào World Cup 2026

Giày Nike tại Trung tâm thương mại King of Prussia, ở King of Prussia, Pennsylvania. Ảnh Reuters

Dưới sự điều hành của CEO Elliott Hill, Nike đang trong giai đoạn tái cấu trúc. Năm tài chính kết thúc vào tháng 5 vừa qua, hãng đã tăng mạnh chi tiêu quảng cáo lên 1,63 tỷ USD, tăng 9% so với năm trước.

Động thái này mở đường cho một năm 2026 hứa hẹn là “mùa vàng” marketing thể thao khi World Cup diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico.

Theo chuyên gia David Swartz của Morningstar, chiến lược marketing xoay quanh World Cup của Nike sẽ là tâm điểm theo dõi của giới đầu tư trong những tháng tới. Nike hiện là nhà tài trợ của 5 trong số 10 đội tuyển quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng FIFA, bao gồm Brazil, Pháp và Anh. LSEG ước tính chi phí bán hàng và marketing của Nike sẽ vượt 5 tỷ USD trong năm 2026.

Tuy nhiên, “ông lớn” thể thao này vẫn phải đối mặt với bài toán hóc búa từ thuế quan. Nike sản xuất hầu hết giày dép tại Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia – những nước đang bị chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế cao. Hồi tháng 6, hãng cho biết thuế quan sẽ đội thêm khoảng 1 tỷ USD chi phí, đồng thời có kế hoạch giảm tỷ lệ nhập hàng từ Trung Quốc từ 16% xuống dưới 10%.

Các chiến dịch quảng cáo năm qua tập trung tái khẳng định Nike là thương hiệu “chuẩn mực” cho vận động viên chuyên nghiệp, điều mà hãng đánh mất trong những năm gần đây. Ông Swartz nhấn mạnh: “Chúng ta cần thấy sự tiến triển trong việc lấy lại tính biểu tượng của Nike".

Dù vậy, triển vọng ngắn hạn không mấy sáng sủa. Theo dữ liệu LSEG, doanh thu quý kết thúc tháng 8 của Nike được dự báo giảm khoảng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi biên lợi nhuận gộp có thể co lại 3,7%. Nike đã mất thị phần vào tay các đối thủ trẻ như On và Hoka của Deckers, trong bối cảnh nhu cầu ở các thị trường lớn – đặc biệt là Trung Quốc – biến động mạnh. Để xử lý hàng tồn kho, hãng đã phải tung ra nhiều đợt giảm giá.

Ở phân khúc đồ thể thao nữ, Nike cũng đang bị Lululemon vượt mặt. Để xoay chuyển, hôm thứ Sáu vừa rồi, hãng tung ra NikeSKIMS – sản phẩm hợp tác được mong đợi với thương hiệu Skims của Kim Kardashian. Tuy nhiên, theo Swartz, cần thêm thời gian để đánh giá thành công, nhất là khi “thuế quan có thể tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu đồ thể thao trong một thời gian dài".

Thị trường giày thể thao toàn cầu, được định giá khoảng 183 tỷ USD năm nay, được công ty nghiên cứu Mordor Intelligence (Ấn Độ) dự báo sẽ tăng lên 258 tỷ USD vào năm 2030.