Quảng Ninh: Bà Phùng Thị Ngọc Hà được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Triều nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ngày 30/9, Hội Nông dân phường Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phường Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 phường, xã thuộc TP Đông Triều cũ: Đức Chính, Hồng Phong, Hưng Đạo, Thủy An, Nguyễn Huệ.

Phường Đông Triều hiện có hơn 5000 hội viên nông dân, là địa phương có lực lượng nông dân lớn nhất tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Đông Triều lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Hội Nông dân phường Đông Triều

Trong giai đoạn 2023-2025, công tác Hội và phong trào nông dân của phường Đông Triều đạt được nhiều chuyển biến tích cực và kết quả nổi bật.

Trong đó, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Giai đoạn 2023-2025, đã có trên 7.575 lượt hội viên đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 75% so với tổng số hội viên nông dân.

Đặc biệt, Hội Nông dân phường Đông Triều đã phát huy vai trò cầu nối giữa nông dân với các cơ quan, doanh nghiệp. Cụ thể, Hội Nông dân phường Đông Triều đã phối hợp với các ngân hàng, tạo điều kiện cho trên 870 lượt hộ nông dân vay vốn với tổng số tiền trên 99,8 tỷ đồng để phục vụ sản xuất, kinh doanh và nâng cao thu nhập. Hội cũng tích cực tuyên truyền, vận động nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật và hỗ trợ đào tạo nghề.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân phường Đông Triều nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hội Nông dân phường Đông Triều

Ngoài ra, Hội Nông dân phường Đông Triều đã giới thiệu 25 cán bộ, hội viên ưu tú được cấp ủy đảng xét, kết nạp vào Đảng, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Nông dân phường Đông Triều xác định mục tiêu tổng quát là: “Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ của cán bộ, hội viên, nông dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với nhiệm vụ của tổ chức Hội”.

Hội Nông dân phường Đông Triều cũng xác định 13 chỉ tiêu cụ thể, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 7 giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Tuyết Hạnh và Bí thư Đảng ủy phường Đông Triều Đỗ Ngọc Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội Nông dân phường đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí đề nghị Hội Nông dân phường Đông Triều tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức và phương thức tuyên truyền theo hướng “gần dân – dễ hiểu – dễ làm – dễ nhân rộng”.

Bà Phùng Thị Ngọc Hà được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Triều. Ảnh: Hội Nông dân phường Đông Triều

Đồng thời, đẩy mạnh liên kết sản xuất, phát triển sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn mới mục tiêu xây dựng “nông nghiệp sinh thái, đô thị văn minh, nông dân hiện đại”; đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, tiêu thụ nông sản…

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã công bố và thông qua các Quyết định của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh về công tác nhân sự.

Theo đó, Ban Chấp hành Hội Nông dân phường Đông Triều nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; đồng chí Phùng Thị Ngọc Hà được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Triều.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo phường Đông Triều chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Nông dân phường Đông Triều nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hội Nông dân phường Đông Triều

Đại hội cũng đã công bố và thông qua Quyết định của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh về việc chỉ định 9 đại biểu của Hội Nông dân phường Đông Triều tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2025-2030.