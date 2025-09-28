Chính sách thuế và sức mua nội địa: Làm sao để ngành đồ uống không “khát”?
Minh Thùy
28/09/2025 8:42 AM (GMT+7)
Ngành đồ uống Việt Nam đang đối diện những khó khăn chồng chất khi sức mua giảm, tồn kho tăng và chính sách thuế có nguy cơ trở thành “cú sốc kép” cho doanh nghiệp. Các kiến nghị tại tọa đàm “Kích cầu tiêu dùng để tăng trưởng kinh tế – Góc nhìn từ ngành đồ uống” đặt ra câu hỏi lớn: Làm thế nào để chính sách vừa nuôi dưỡng nguồn thu, vừa giữ cho thị trường không “khát”?
Sức mua nội địa suy yếu và áp lực từ trong ngành
Ngành bia - rượu - nước giải khát Việt Nam vốn là một trong những lĩnh vực đóng góp lớn cho ngân sách và giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động, nhưng đang đối diện những khó khăn chưa từng có. Những con số được công bố tại tọa đàm “Kích cầu tiêu dùng để tăng trưởng kinh tế – Góc nhìn từ ngành đồ uống” do Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA) phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) tổ chức đã phản ánh rõ thực trạng này.
Năm 2024, sản lượng bia và nước giải khát đạt khoảng 7,14 tỷ lít, giảm hơn 9,2% so với năm 2023. Chỉ số tồn kho cuối năm tăng gần 24% so với cùng kỳ, cho thấy sức mua nội địa đang yếu đi rõ rệt. Đến tháng 7/2025, toàn ngành ghi nhận tăng trưởng âm 7,8% so với cùng kỳ, một con số đáng báo động đối với một lĩnh vực vốn được xem là mũi nhọn trong tiêu dùng nhanh.
Bức tranh này càng u ám hơn khi đặt vào bối cảnh dài hạn. Giai đoạn 2019-2022, ngành đồ uống vẫn duy trì tăng trưởng trung bình khoảng 3,2%. Tuy nhiên, từ 2022 đến 2024, con số này giảm xuống chỉ còn 1%. Trong khi đó, rượu “chui”, rượu trôi nổi chiếm tới 63% lượng tiêu thụ, không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn tạo áp lực cạnh tranh khốc liệt lên các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật.
Rõ ràng, các doanh nghiệp đồ uống hợp pháp đang chịu “gọng kìm kép”: chi phí sản xuất tăng, nhu cầu tiêu thụ giảm, lại thêm gánh nặng từ những quy định pháp lý chưa thật sự đồng bộ.
Một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay chính là chính sách thuế. Theo Nghị định 174, từ nay đến hết 2026, nhiều mặt hàng tiếp tục được hưởng ưu đãi giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT). Tuy nhiên, nước giải khát có đường trên 5g/100 ml lại không được áp dụng ưu đãi này từ năm 2026, trong khi đến 1/1/2027 mới bắt đầu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, thẳng thắn chỉ ra sự thiếu công bằng trong cách thiết kế chính sách hiện nay. Bà cho rằng việc phân biệt đối xử dựa trên hàm lượng đường khiến doanh nghiệp và người tiêu dùng lúng túng, đồng thời làm méo mó tác dụng kích cầu của chính sách giảm VAT. “Cần có sự điều chỉnh phụ lục Nghị định 174 để mở rộng phạm vi được giảm thuế VAT 2% cho cả nước ngọt có đường trên 5 g/100 ml, ít nhất đến hết năm 2026, thay vì tạo ra khoảng trống chính sách khó hiểu,” bà nhấn mạnh.
Ở góc độ tư vấn quốc tế, bà Nghiêm Hoàng Lan, đại diện PwC Việt Nam, nhìn nhận: “Chính sách giảm VAT 2% là một công cụ tài khóa nhằm kích cầu tiêu dùng, nếu bị ngắt quãng sẽ gây tác động ngược. Việc duy trì nhất quán chính sách đến hết năm 2026 sẽ giúp doanh nghiệp ổn định kế hoạch sản xuất, đồng thời tránh cú sốc kép khi bước sang năm 2027 với thuế TTĐB.”
Đại diện Hội đồng Kinh doanh Mỹ – ASEAN (USABC) cũng cảnh báo rằng sự thiếu ổn định trong chính sách thuế có thể làm giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam. “Ngành đồ uống Việt Nam không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn là mắt xích trong chuỗi cung ứng khu vực. Nếu chính sách thuế không nhất quán, các tập đoàn đa quốc gia sẽ cân nhắc lại kế hoạch đầu tư,” vị này nhận định.
Hệ lụy không dừng ở doanh nghiệp. Với người tiêu dùng, việc giá đồ uống tăng do mất ưu đãi thuế sẽ khiến chi tiêu thêm thắt chặt. Trong bối cảnh thu nhập chưa phục hồi sau đại dịch và biến động kinh tế, người dân có xu hướng cắt giảm các khoản không thiết yếu. Điều này sẽ kéo dài vòng xoáy tiêu thụ giảm, tồn kho tăng, doanh nghiệp cắt giảm sản xuất và việc làm, cuối cùng ảnh hưởng ngược lại tới nguồn thu ngân sách.
Chính sách thuế: Nút thắt ngăn trở doanh nghiệp
Tại tọa đàm, VBA cùng nhiều doanh nghiệp đã đưa ra một loạt kiến nghị. Thứ nhất, cần gia hạn hoặc mở rộng chính sách giảm VAT 2% cho cả nước giải khát có đường trên 5 g/100 ml đến hết năm 2026.
Thứ hai, giãn lùi hoặc điều chỉnh lộ trình áp thuế TTĐB để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị về công nghệ và công thức sản phẩm. Thứ ba, siết chặt quản lý rượu lậu, rượu giả vốn đang chiếm tới 63% thị phần, gây thất thu lớn và ảnh hưởng sức khỏe người dân.
Thứ tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt phí và lệ phí để giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp. Cuối cùng, tăng cường các biện pháp kích cầu nội địa như tổ chức chương trình khuyến mãi, hội chợ, phát triển kinh tế ban đêm nhằm khơi dậy sức mua của người dân.
Một điểm được nhiều chuyên gia nhấn mạnh là cần phối hợp đồng bộ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Ngoài việc giảm VAT, Nhà nước có thể cân nhắc mở rộng tín dụng, hạ lãi suất cho doanh nghiệp đồ uống, tạo điều kiện để họ tái cơ cấu sản xuất, đầu tư dây chuyền mới đáp ứng xu hướng giảm đường, nâng cao chất lượng. Đồng thời, truyền thông cần minh bạch, cung cấp thông tin rõ ràng về lộ trình thuế để doanh nghiệp chủ động chuẩn bị, tránh tình trạng bị động, bất ngờ.
Ngành đồ uống đóng góp khoảng 30.000 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách và tạo hàng trăm nghìn việc làm trực tiếp, gián tiếp. Đây không chỉ là một lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng đơn thuần mà còn gắn liền với văn hóa, du lịch và sức hút đầu tư. Do đó, chính sách thuế cần được thiết kế với tư duy nuôi dưỡng nguồn thu, thay vì tạo sức ép quá lớn khiến doanh nghiệp kiệt quệ và người tiêu dùng giảm chi tiêu.
Có thể nói, ngành đồ uống đang đứng ở một ngã ba quan trọng. Nếu chính sách thuế được điều chỉnh linh hoạt, cân bằng giữa mục tiêu ngân sách và duy trì sức mua, ngành sẽ có cơ hội phục hồi và tiếp tục đóng góp cho tăng trưởng GDP. Ngược lại, nếu sự thiếu nhất quán tiếp tục tồn tại, nguy cơ một ngành kinh tế lớn rơi vào tình trạng “khát” kéo dài là hoàn toàn có thể xảy ra. Bài học đặt ra là chính sách phải song hành cùng doanh nghiệp và người tiêu dùng, thay vì tạo thêm rào cản trong giai đoạn phục hồi đầy thử thách hiện nay.
