Mua hàng online, offline: Kênh nào tiết kiệm hơn?

Bùng nổ online, lan rộng offline

Thói quen mua sắm của người Việt đang thay đổi nhanh chóng. Theo báo cáo của IMARC Group, thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt khoảng 24,9 tỷ USD năm 2024, trở thành một trong những thị trường phát triển nhanh nhất khu vực. Trong đó, mảng bán lẻ trực tuyến chiếm tỷ trọng lớn nhất. Ở lĩnh vực giao đồ ăn, báo cáo của Momentum Works cho thấy năm 2024, doanh thu đạt khoảng 1,8 tỷ USD, tăng 26% so với năm trước, mức cao nhất Đông Nam Á. GrabFood và ShopeeFood hiện chiếm gần 95% thị phần, phản ánh sự tập trung mạnh mẽ và cuộc đua quyết liệt giữa các nền tảng.

Song, tốc độ tăng trưởng ấy cũng đi kèm những chi phí không nhỏ. Các cửa hàng, nhà hàng tham gia nền tảng phản ánh mức hoa hồng phổ biến từ 20-30% mỗi đơn hàng, chưa kể chi phí quảng cáo. Điều này buộc nhiều đơn vị phải tăng giá niêm yết trên ứng dụng, nghĩa là người tiêu dùng đôi khi phải trả cao hơn so với mua trực tiếp. Bài toán “tiết kiệm” vì vậy không đơn giản như con số giảm giá hiển thị trên màn hình.

Trong khi đó, kênh siêu thị mini và cửa hàng tiện lợi vẫn phát triển mạnh mẽ. Các thương hiệu như WinMart+, Bách Hóa Xanh, Circle K, GS25 hay 7-Eleven liên tục mở rộng độ phủ, trở thành điểm mua sắm quen thuộc của nhiều hộ gia đình trẻ và dân văn phòng. Ưu điểm lớn nhất của kênh này là tính ổn định về chất lượng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng và sự tiện lợi “mua là có ngay”. Tuy nhiên, giá tại siêu thị mini thường khó cạnh tranh với những chương trình khuyến mãi sâu trên sàn thương mại điện tử do chi phí vận hành cao và biên lợi nhuận mỏng.

So sánh theo nhóm hàng hóa: tiết kiệm không chỉ ở giá niêm yết

Nếu đặt trên bàn cân “tổng chi phí sở hữu” bao gồm giá sản phẩm, phí giao hàng, thời gian, rủi ro đổi trả và mức độ an toàn thì sự khác biệt giữa hai kênh hiện rõ theo từng nhóm hàng.

Với thực phẩm tươi sống, yếu tố an toàn và tươi mới quan trọng hơn vài nghìn đồng chênh lệch. Người tiêu dùng thường ưu tiên siêu thị mini gần nhà, nơi có chuỗi lạnh đảm bảo và khả năng kiểm tra trực tiếp. Một số ứng dụng giao hàng cung cấp dịch vụ “đi chợ hộ”, kèm voucher hấp dẫn, nhưng rủi ro chất lượng khiến nhiều người dè dặt. Nếu mua cho bữa ăn trong ngày, ghé siêu thị mini thường hợp lý hơn; còn khi đặt đơn lớn, gộp nhiều sản phẩm khô và có freeship, online lại phát huy lợi thế.

Với hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và đồ gia dụng nhỏ như bột giặt, dầu gội, giấy vệ sinh, thương mại điện tử thường thắng thế về giá nhờ voucher, chương trình khuyến mãi và miễn phí vận chuyển. Người tiêu dùng có thể tiết kiệm đáng kể nếu biết săn deal đúng thời điểm. Tuy nhiên, nguy cơ mua phải hàng giả, hàng không chính hãng là điều phải cân nhắc, do vậy nên ưu tiên gian hàng có chứng nhận và chính sách đổi trả rõ ràng. Ngược lại, mua trực tiếp tại cửa hàng tiện lợi đảm bảo hơn về nguồn gốc và hậu mãi, nhưng giá thường cao hơn. Với trường hợp cần gấp một món nhỏ, cửa hàng tiện lợi vẫn là lựa chọn tiết kiệm thời gian và chi phí cơ hội.

Đối với đồ dùng học tập, sự khác biệt cũng khá rõ. Online mang lại sự đa dạng mẫu mã, nhiều lựa chọn phù hợp thị hiếu học sinh. Nếu gom đơn nhiều sản phẩm, người mua dễ đạt ngưỡng miễn phí vận chuyển, từ đó tiết kiệm đáng kể. Nhưng nếu chỉ cần vài món nhỏ, phí ship có thể chiếm tỷ lệ lớn trong tổng chi phí, khiến giá cuối cùng cao hơn. Trong tình huống này, siêu thị mini gần nhà lại thuận tiện và tiết kiệm hơn, nhất là khi cần gấp.

Ngoài giá cả, chất lượng dịch vụ và mức độ an toàn là tiêu chí quan trọng. Người tiêu dùng nên kiểm tra minh bạch giá, đặc biệt phí ship và phụ phí giờ cao điểm; đọc kỹ điều kiện voucher; ưu tiên nhà bán có chuỗi lạnh và đánh giá tốt. Tránh những sản phẩm “giá quá rẻ” từ nguồn lạ, nhất là hàng nhập qua nền tảng xuyên biên giới. Việc Chính phủ gần đây yêu cầu một số sàn như Temu tạm dừng hoạt động để hoàn thiện thủ tục pháp lý cho thấy sự quyết liệt trong bảo vệ người tiêu dùng và chống hàng giả, hàng trôi nổi.

Người tiêu dùng cần có “giỏ hàng thông minh”

Từ góc nhìn chuyên gia thị trường, ghi nhận người Việt ngày càng thận trọng hơn, cắt giảm chi tiêu không thiết yếu và chú trọng săn khuyến mãi. Đại diện một chuỗi nhà hàng tại Huế chia sẻ rằng mức hoa hồng 20–30% trên ứng dụng là gánh nặng lớn, buộc họ phải tăng giá hoặc thay đổi chiến lược kinh doanh. Trong khi đó, dự thảo Luật Thương mại điện tử 2025 với những điều khoản siết trách nhiệm sàn, quản lý hàng hóa và thuế, được kỳ vọng trở thành “lá chắn” giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi mua online.

Rõ ràng, câu hỏi “kênh nào tiết kiệm hơn” không có câu trả lời tuyệt đối. Tiết kiệm không chỉ nằm ở giá niêm yết, mà là tổng chi phí cuối cùng sau khi cộng cả phí vận chuyển, thời gian, rủi ro và chất lượng sản phẩm. Với thực phẩm tươi sống, siêu thị mini thường đáng tin cậy hơn. Với FMCG và đồ gia dụng nhỏ, thương mại điện tử là lựa chọn khôn ngoan nếu biết tận dụng khuyến mãi. Với đồ dùng học tập, sự lựa chọn phụ thuộc vào việc bạn mua nhiều hay ít, cần gấp hay không.

Ba nguyên tắc vàng để mua sắm thông minh là: luôn so sánh giá cuối cùng đã cộng phí ship; kiểm tra điều kiện đổi trả và uy tín cửa hàng; ưu tiên những chuỗi, gian hàng có chính sách rõ ràng và đảm bảo chất lượng. Giữa thời đại kênh bán hàng đa dạng, một người tiêu dùng thông minh chính là người biết khi nào nên săn deal online, khi nào nên ghé cửa hàng tiện lợi gần nhà.