Gen Z và nền kinh tế “ăn vặt tức thời”

Ăn vặt không chỉ để no mà còn để chia sẻ, check-in

Ăn vặt vốn chỉ là thói quen nhỏ, nhưng nay trở thành thị trường béo bở. Theo một số liệu thống kê, thị trường snack Việt Nam ước đạt 3,9 tỷ USD năm 2024, tăng trưởng nhờ thu nhập cao hơn, đô thị hóa nhanh và nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Cùng lúc, giao hàng siêu nhanh dự kiến đạt 0,81 tỷ USD năm 2025, trong đó đồ ăn nhẹ và đồ uống là phân khúc phát triển nhanh nhất.

Ở chiều không gian vật lý, cửa hàng tiện lợi cũng tăng tốc. Nếu năm 2012, Việt Nam mới chỉ có vài trăm cửa hàng Circle K, FamilyMart thì đến 2022, con số lên tới 6.740 điểm. Đằng sau sự tăng trưởng này là thay đổi căn bản trong cách người trẻ, đặc biệt Gen Z, tiếp cận nhu cầu ăn nhẹ. Họ coi đó là niềm vui, trải nghiệm xã hội, thậm chí một “phong cách sống”.

Gen Z sinh sau 1995 lớn lên cùng Internet. Họ online liên tục, quyết định mua hàng dựa trên review, KOL và xu hướng mạng xã hội. Với họ, ăn vặt không chỉ để no mà còn để chia sẻ, check-in.

Bạn Lan, 21 tuổi ở Hà Nội chia sẻ: “Ban đêm lướt TikTok thấy ai đó review món mới, chỉ vài phút sau mình đặt giao trong 30 phút để thử ngay. Giá cao hơn chút nhưng mình vẫn chọn vì muốn trải nghiệm tức thì”.

Ngoài tính tức thời, Gen Z còn có thói quen “snack hóa bữa phụ”. Họ ăn nhiều bữa nhỏ, thường kết hợp với đồ uống tiện lợi. Thói quen này khác biệt với thế hệ trước vốn gắn với ba bữa chính. Chính Gen Z đã đẩy mạnh nhu cầu về tốc độ, sự mới lạ và không gian trải nghiệm.

Những điểm hẹn ăn vặt của giới trẻ

Những cửa hàng tiện lợi mở 24/7 như Circle K, GS25, 7-Eleven, WinMart+ không chỉ bán hàng mà trở thành điểm hẹn của giới trẻ. Tại đây, họ có thể mua snack, uống nước, ngồi tám chuyện hoặc chụp ảnh check-in. GS25 đã nhanh chóng mở hàng trăm cửa hàng để tiếp cận phân khúc này. Tuy vậy, theo Vietnam News, nhiều chuỗi vẫn chật vật vì chi phí thuê mặt bằng cao, lợi nhuận mỏng. Quản lý một cửa hàng Circle K tại TP.HCM, chia sẻ: “Từ 22h đến 1h sáng, doanh thu snack và nước chiếm tới 40% tổng doanh thu ban đêm. Các bạn trẻ thường mua cả combo snack và đồ uống. Nhưng chi phí điện, thuê nhân viên đêm cao nên lợi nhuận không nhiều”. Dù khó khăn, C-store vẫn là điểm chạm quan trọng của “ăn vặt tức thời”. Nó thỏa mãn nhu cầu vừa ăn vừa có không gian xã hội mà Gen Z ưa chuộng.

Song song với cửa hàng tiện lợi, bán hàng nhanh tạo ra một đòn bẩy lớn. Đặt hàng trên ShopeeFood, GrabMart, Baemin Mart hay WinMart+ online, người dùng chỉ cần chờ 20–30 phút để có ngay món snack mong muốn.

Báo cáo của Mordor Intelligence dự báo thị trường quick-commerce Việt Nam đạt 0,81 tỷ USD năm 2025, với tốc độ tăng trưởng hàng năm hơn 10%. Trong đó, phân khúc snack và đồ uống đứng đầu về tăng trưởng.

Bạn Minh, 23 tuổi ở TP.HCM, kể: “Hôm trước mình thèm khoai tây lắc, đặt trên app, 25 phút sau đã có. Dù giá cao hơn mua ngoài, mình vẫn chấp nhận vì muốn có ngay cảm giác”.

Thực tế, mô hình này giúp doanh nghiệp tiếp cận nhu cầu bùng phát của Gen Z, nhưng cũng đòi hỏi tối ưu logistics vì chi phí giao nhanh cao, đơn hàng snack giá trị thấp. Nếu không quy mô hóa, dễ dẫn đến thua lỗ.

Một tác nhân không thể bỏ qua là TikTok. Món ăn vặt chỉ cần được một KOL hoặc clip review lên xu hướng, ngay lập tức cháy hàng. Từ snack rong biển Hàn Quốc, kẹo marshmallow đến nước ngọt limited, TikTok biến chúng thành sản phẩm “must try”. Tuy nhiên, vòng đời sản phẩm thường rất ngắn. Sau vài ngày, trend có thể hạ nhiệt, hàng tồn kho chất đống. Bạn trẻ Minh Anh, 22 tuổi ở Hà Nội, chia sẻ: “Có lần mình thấy snack trứng muối hot, mua ngay. Ngon thì đăng story, bạn bè thử theo. Nhưng vài tuần sau chẳng ai nhắc đến nữa”.

Đối với doanh nghiệp, TikTok là cơ hội tiếp cận hàng triệu người tiêu dùng nhưng cũng là rủi ro lớn nếu không linh hoạt sản xuất, phân phối. SMEs nội địa thường chật vật khi chạy theo vòng xoáy trend nhưng thiếu sức mạnh tài chính.

Ba trụ cột gồm C-store đêm khuya, quick-commerce và TikTok đang tạo thành hệ sinh thái ăn vặt tức thời. Gen Z không chọn một kênh duy nhất mà kết hợp cả ba. Họ ra cửa hàng nếu tiện, đặt app khi muốn nhanh và săn đồ TikTok khi cần trải nghiệm mới. Điều này buộc doanh nghiệp phải có chiến lược đa kênh, không lệ thuộc một mảng.

Tuy nhiên, cũng có nhiều thách thức. Vòng đời sản phẩm ngắn tạo áp lực phát triển sản phẩm liên tục. Chi phí vận hành logistics và thuê mặt bằng cao bào mòn lợi nhuận. Rác thải bao bì, vận chuyển nhanh gây áp lực môi trường. Trong khi đó, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm.

Tương lai, khi Gen Alpha bước vào tuổi tiêu dùng, “ăn vặt tức thời” sẽ còn tăng mạnh. Doanh nghiệp nào biết kết hợp tốc độ, trải nghiệm, đổi mới sản phẩm, đồng thời minh bạch về an toàn và bền vững sẽ chiếm lợi thế.

Gen Z đã biến ăn vặt từ thói quen thành nền kinh tế nhỏ. Họ không dự trữ, mà mua ngay khi có nhu cầu. Trong 5-10 năm tới, “ăn vặt tức thời” có thể trở thành một phần không thể thiếu của ngành F&B, hoặc chỉ là bong bóng nhanh xẹp. Dù thế nào, các thương hiệu không thể đứng ngoài cuộc chơi mà thế hệ này đang dẫn dắt.