Xu hướng tiêu dùng: Vì sao Gen Z ưa trải nghiệm “instagrammable” hơn tiêu chí giá rẻ?

Trải nghiệm lên ngôi trong rổ chi tiêu của Gen Z

Nếu các thế hệ trước thường tối ưu “giá/hiệu năng”, Gen Z lại đặt “trải nghiệm/cảm xúc” lên đầu. Họ tìm kiếm những khoảnh khắc đáng nhớ, thay vì chỉ tối đa hóa số lượng đồ vật sở hữu. Một buổi tối ở quán cà phê có thiết kế độc đáo, một lớp học làm gốm cuối tuần, một chuyến “micro-travel” đến các tỉnh lân cận… đều được Gen Z xem là khoản đầu tư cho bản thân. Thước đo “đáng tiền” không còn dừng ở độ bền hay công năng, mà chuyển sang chất lượng thời gian được trải nghiệm, câu chuyện phía sau sản phẩm và mức độ có thể chia sẻ với cộng đồng.

Sự dịch chuyển đó chịu tác động của ba yếu tố. Thứ nhất, Gen Z trưởng thành trong môi trường số, nơi hình ảnh, video ngắn và mạng xã hội là bối cảnh mặc định để giao tiếp, thể hiện cá tính. Thứ hai, hạ tầng thanh toán số và thương mại điện tử khiến việc đặt chỗ, mua vé, đăng ký workshop trở nên tức thời, ít cản trở khi ra quyết định trải nghiệm. Thứ ba, làn sóng “sống xanh – sống có ý thức” thúc đẩy tiêu dùng có chọn lọc: ít mua “đại trà”, ưu tiên đồ bền vững hoặc dịch vụ có chiều sâu về câu chuyện, bản sắc địa phương.

Trong thực tế, “rổ chi tiêu” của Gen Z ngày càng mở ra ở các hạng mục trải nghiệm: F&B theo concept, du lịch ngắn ngày, sự kiện âm nhạc - nghệ thuật, các hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần (yoga, thiền, leo núi), lớp học kỹ năng sáng tạo (chụp ảnh, làm gốm, vẽ). Điểm chung của các lựa chọn này là khả năng tạo ra “moments” - những khoảnh khắc có thể kể lại qua ảnh, video, story. Khi “moments” trở thành đơn vị đo giá trị, trải nghiệm mặc nhiên chiếm ưu thế so với một món đồ rẻ nhưng khó kể chuyện.

Cũng cần thấy rằng Gen Z không “mù giá”. Họ so sánh, săn ưu đãi và dùng mã giảm giá thuần thục. Tuy nhiên, tiêu chí quyết định không phải rẻ nhất, mà là “giá hợp lý cho trải nghiệm xứng đáng”. Một quán cà phê có không gian thiết kế tốt, âm nhạc phù hợp, dịch vụ dễ chịu và chi tiết chỉn chu (menu, ánh sáng, mùi hương) có thể được chấp nhận mức giá cao hơn. Tương tự, một thương hiệu thời trang kể câu chuyện văn hóa, có thiết kế riêng và trải nghiệm mua sắm thú vị sẽ có cơ hội vượt qua rào cản giá.

Trong bức tranh này, thương hiệu nội địa giàu bản sắc nổi lên nhờ khả năng am hiểu ngữ cảnh Việt Nam: chất liệu, màu sắc, motif gắn với ký ức thị giác đô thị; món ăn, đồ uống pha trộn chất địa phương; những điểm đến “vừa đủ lạ” cho chuyến đi cuối tuần. Khi “địa phương tính” gặp “khả năng kể chuyện”, trải nghiệm không chỉ đẹp để chụp, mà còn có chiều sâu để nhớ.

Không gian một quán cà phê thu hút giới trẻ đến checkin dịp Quốc khánh 2/9.

“Instagrammable”: Thẩm mỹ số định hình hành vi tiêu dùng

Khái niệm “trải nghiệm instagrammable” bắt nguồn từ giới trẻ, đặc biệt là Gen Z và Millennials, dùng mạng xã hội để chia sẻ khoảnh khắc trong đời sống. Instagrammable là thuật ngữ thời mạng xã hội, ám chỉ thứ gì đó hấp dẫn về mặt hình ảnh, phù hợp để chụp ảnh và đăng tải lên mạng xã hội. “Instagrammable” không đơn thuần là góc chụp đẹp. Đó là tổng hòa của thẩm mỹ nhất quán, ánh sáng thân thiện với camera, bảng màu “ăn ảnh”, chất liệu có chiều sâu, typography và đồ họa tinh tế, cùng một trật tự thị giác khiến người dùng dễ dàng tạo nội dung. Khi mọi khách hàng đều có thể trở thành “nhà sáng tạo” bằng chiếc điện thoại, doanh nghiệp nào giúp họ “ra ảnh đẹp” nhanh chóng sẽ có lợi thế lan tỏa.

Tính “instagrammable” bắt đầu từ chiến lược thương hiệu, rồi thấm vào từng điểm chạm. Ở online, đó là feed gọn gàng, landing page kể chuyện mạch lạc, video ngắn giàu nhịp điệu. Ở offline, đó là mặt tiền nhận diện, sơ đồ dòng di chuyển trong cửa hàng, bố trí chỗ ngồi, ánh sáng, mùi hương, cách trưng bày sản phẩm. Ngay cả bao bì, vật liệu in ấn, hóa đơn, túi giấy cũng cần “lên hình” tốt, không phải để phô trương, mà để gia tăng cảm giác sở hữu một trải nghiệm trọn vẹn.

Mạng xã hội đóng vai trò như “phòng thử đồ” của ý tưởng. Gen Z hiếm khi ra quyết định trước khi tham khảo nội dung từ cộng đồng: review của KOL/creator, đánh giá của bạn bè, hashtag theo địa điểm. Tầng “xã hội chứng thực” này khiến tính xác thực trở thành tiêu chí bắt buộc. Những không gian chỉ dừng ở “setup để chụp” nhưng dịch vụ rời rạc, sản phẩm trung bình sẽ nhanh chóng bị loại khỏi cuộc chơi. Khả năng tạo trải nghiệm chân thực, nơi ảnh đẹp chỉ là hệ quả của một dịch vụ tốt mới là điểm bền vững.

Từ góc độ tâm lý, “instagrammable” đáp ứng nhu cầu tự sự và nhu cầu thuộc về. Một bức ảnh đẹp ở quán quen, một đoạn clip cắt từ workshop, một ghi chú cảm ơn trên túi hàng… đều là “đạo cụ” để Gen Z kể chuyện về bản thân: tôi là ai, tôi tin vào điều gì, tôi thuộc về cộng đồng nào. Khi câu chuyện cá nhân gắn với trải nghiệm thương hiệu, mức độ trung thành sẽ cao hơn so với mối quan hệ thuần túy “giá - chất lượng”.

Điều đáng lưu ý là “đẹp” không đồng nghĩa với “đắt”. Tính thẩm mỹ số có thể được kiến tạo bằng tư duy thiết kế tốt và kỷ luật vận hành: thống nhất bảng màu, tiết chế chi tiết, chọn vài điểm nhấn thị giác thay vì dàn trải, ưu tiên ánh sáng tự nhiên, duy trì sạch sẽ và trật tự. Không ít mô hình nhỏ, ngân sách hạn chế vẫn đạt hiệu quả hình ảnh tốt nhờ sự nhất quán và chăm chút.

Một điểm khác biệt nữa là tốc độ. Chu kỳ chú ý trên mạng xã hội ngắn, trong khi chi phí đầu tư không gian có độ trễ lớn. Doanh nghiệp muốn “bắt trend” cần xây một lớp nền bền vững (định vị, concept, quy chuẩn thiết kế, quy trình dịch vụ) để có thể thay đổi chi tiết nhanh mà không phá vỡ bản sắc. Bản sắc giúp thương hiệu trụ vững trước sóng ngắn ngày; còn sự linh hoạt giúp thương hiệu luôn hợp thời mà không chạy theo trào lưu một cách mù quáng.

Doanh nghiệp cần làm gì?

Không còn cuộc đua “rẻ nhất”, mà là cuộc đua “đáng nhớ nhất”. Để phục vụ Gen Z, doanh nghiệp cần thiết kế trải nghiệm end-to-end từ khoảnh khắc khách hàng nhìn thấy thương hiệu lần đầu đến khi sản phẩm/dịch vụ rời tay họ với ba nguyên tắc: đồng bộ, chân thực và có trách nhiệm.

Đồng bộ nghĩa là mọi điểm chạm nói cùng một thứ ngôn ngữ. Ở tầng chiến lược, thương hiệu cần một “ý tưởng trải nghiệm” rõ ràng, trả lời ba câu hỏi: cảm xúc chủ đạo là gì (an yên, phấn khích, tò mò…); câu chuyện nền tảng (văn hóa, địa phương, đổi mới…); và hành vi mong muốn sau trải nghiệm (chia sẻ, quay lại, giới thiệu). Ở tầng thực thi, ý tưởng đó cần được cụ thể hóa thành guideline thiết kế, âm nhạc, mùi hương, đồng phục, lời chào, cách phục vụ, cách xử lý sự cố. Sự đồng bộ giúp khách hàng cảm thấy “được nâng đỡ”, từ đó sẵn sàng trả giá cao hơn một cách tự nhiên.

Chân thực nghĩa là sản phẩm, dịch vụ phải “đỡ” được hình ảnh. Ảnh đẹp thu hút khách đến, nhưng chất lượng mới giữ chân. Nếu một quán cà phê có góc chụp tốt nhưng đồ uống tầm thường, dịch vụ thiếu niềm nở, quy trình chậm chạp, khách sẽ không quay lại. Sự chân thực còn thể hiện ở cách nói năng và ứng xử: trung thực về nguồn gốc, công khai quy trình, tiếp nhận phản hồi một cách cầu thị. Gen Z đánh giá cao những thương hiệu dám nói “xin lỗi” và “cảm ơn” đúng lúc.

Có trách nhiệm nghĩa là cân bằng trải nghiệm với tác động xã hội - môi trường. Gen Z quan tâm tới vật liệu bền vững, rác thải tối thiểu, sự công bằng với cộng đồng cung ứng. Một chiếc túi giấy tái chế đẹp, chương trình refill hợp lý, hay việc ưu tiên nhà cung cấp địa phương không chỉ mang ý nghĩa đạo đức mà còn tăng giá trị cảm xúc cho trải nghiệm. “Đẹp” sẽ sâu hơn khi đi cùng “tốt”.

Ở cấp độ mô hình kinh doanh, doanh nghiệp có thể cân nhắc các “gói trải nghiệm” thay cho khuyến mại giá thuần túy: combo workshop + đồ uống; vé sự kiện kèm quà lưu niệm bản địa; thẻ thành viên tích điểm đổi trải nghiệm mới. Những gói này khiến khách hàng cảm thấy “được nâng cấp” thay vì chỉ “mua rẻ”.

Về mặt đo lường, ngoài doanh thu bình quân, cần theo dõi “độ sâu trải nghiệm”: thời gian lưu lại, số điểm chạm được kích hoạt (ảnh, video, review), tỷ lệ quay lại trong 30-60 ngày, số lượng giới thiệu bạn bè. Các chỉ số này phản ánh đúng bản chất “trải nghiệm” hơn là những bùng nổ ngắn hạn về lượt xem.

Hãy nhớ rằng tính “instagrammable” bền vững luôn gắn với một câu chuyện thật. Câu chuyện có thể đến từ nguyên liệu địa phương, từ quy trình thủ công, từ một nhân vật truyền cảm hứng, hoặc từ nỗ lực giảm rác thải. Khi câu chuyện chạm vào niềm tin và lối sống của Gen Z, bức ảnh đẹp sẽ chỉ là phần nổi của một mối quan hệ sâu hơn, nơi khách hàng sẵn sàng trở thành đại sứ tự nhiên của thương hiệu.

Gen Z đang tái định nghĩa “giá trị” theo hướng giàu cảm xúc và giàu tính kể chuyện. Cuộc đua không còn là “rẻ hơn” mà là “đáng nhớ hơn”. Doanh nghiệp thắng cuộc sẽ là những đơn vị biết thiết kế trải nghiệm đồng bộ, chân thực và có trách nhiệm; biết giúp khách hàng kể câu chuyện của chính họ, bằng những bức ảnh đẹp chỉn chu và bằng một dịch vụ đủ tốt để lần sau họ quay lại không phải vì góc chụp, mà vì họ thấy mình thuộc về nơi đó.