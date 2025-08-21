Từ câu chuyện Diana, nghĩ đến 3 đỉnh tam giác: Thương hiệu - Công chúng - Mạng xã hội

Vụ việc nhãn hàng Diana Việt Nam mời rapper Negav làm khách mời sự kiện quảng bá ngày 10/8/2025, sau đó phải liên tiếp ra hai thông cáo xin lỗi trong chưa đầy 24 giờ, đã trở thành tâm điểm tranh luận trên các nền tảng truyền thông.

Ảnh minh hoạ

Quyết định cảm tính và niềm tin của người tiêu dùng

Suốt nhiều năm qua, Diana - thương hiệu sản phẩm chăm sóc phụ nữ đã định hình một hình ảnh gắn bó với sự nữ tính, dịu dàng, văn minh. Các chiến dịch của thương hiệu này đều khai thác những thông điệp tích cực về phụ nữ, tôn vinh vẻ đẹp nội tâm và hành trình trưởng thành từ thiếu nữ đến người trưởng thành độc lập.

Chính vì vậy, khi Diana chọn rapper Negav - người từng vướng tranh cãi liên quan đến phát ngôn bị cho là thiếu tôn trọng phụ nữ làm khách mời cho sự kiện quảng bá sản phẩm, nhiều người không giấu nổi sự ngạc nhiên, thậm chí phản ứng dữ dội. Sự lựa chọn ấy được ví như một cú "phản giá trị" - đi ngược lại chính tinh thần mà thương hiệu từng dày công vun đắp.

Trong thông cáo thứ hai gửi đi vào sáng 18/8, đại diện Diana thừa nhận việc chọn Negav là “quyết định cảm tính của một thành viên trong đội ngũ”. Lời giải thích ấy, thay vì xoa dịu, lại càng khiến dư luận thêm hoài nghi về quy trình kiểm duyệt nội dung và lựa chọn gương mặt đại diện của một thương hiệu lớn. Bởi lẽ, trong hoạt động truyền thông chuyên nghiệp, không thể có chuyện một cá nhân đơn lẻ được quyền định đoạt một gương mặt truyền thông gắn liền với giá trị cốt lõi của thương hiệu.

Người tiêu dùng hôm nay không chỉ tìm kiếm chất lượng sản phẩm, mà còn lựa chọn những giá trị mà họ muốn tin tưởng và đồng hành. Với nhiều người, thương hiệu là tuyên ngôn cá nhân, một hình thức gián tiếp thể hiện lập trường xã hội, thái độ sống và cảm xúc.

Do đó, khi Diana chọn một khách mời đi ngược với tinh thần thương hiệu, đó không chỉ là sai lầm trong truyền thông, mà là một cú phản bội lòng tin của người tiêu dùng. Cảm giác bị phản bội ấy mới là ngòi nổ thực sự cho làn sóng tẩy chay.

Không ít người đặt câu hỏi: Tại sao chỉ một sự kiện nhỏ lại gây phản ứng lớn đến vậy? Câu trả lời nằm ở niềm tin. Một thương hiệu có thể xây dựng hình ảnh bằng ngân sách marketing, nhưng niềm tin thì chỉ có thể có được từ sự nhất quán. Và khi niềm tin bị lung lay, người tiêu dùng có xu hướng phản ứng nhanh chóng, quyết liệt để tự bảo vệ những giá trị họ trân trọng.

Trang web của Diana Việt Nam. Ảnh: Chụp màn hình

Mạng xã hội - con dao hai lưỡi của truyền thông hiện đại

Mạng xã hội chính là nơi đầu tiên phát hiện ra “lỗi phối hợp” giữa Negav và thông điệp thương hiệu Diana. Chỉ sau vài giờ poster sự kiện xuất hiện, hàng loạt bài viết phân tích, bình luận, chỉ trích đã lan truyền chóng mặt. Không ít bài viết được cộng đồng chia sẻ, trích dẫn với lời lẽ gay gắt, buộc Diana phải gỡ bài, sau đó đưa ra lời xin lỗi.

Điều đáng nói là, phản ứng đầu tiên của Diana đã phát đi vào nửa đêm lại mang tính phòng thủ, chưa nhận sai cụ thể mà chỉ dùng cụm từ chung chung: “chưa đáp ứng kỳ vọng của công chúng”. Chính sự chậm trễ và thiếu cụ thể ấy khiến dư luận cảm thấy thương hiệu đang né tránh, chứ không thực sự nhận trách nhiệm.

Đến thông cáo thứ hai được đăng tải, khi làn sóng chỉ trích chưa hạ nhiệt, Diana mới thừa nhận sai sót và cam kết rà soát lại quy trình. Nhưng khi ấy, “vết thương truyền thông” đã lây lan và ảnh hưởng cả những thương hiệu khác thuộc cùng tập đoàn, như Bobby hay Moony.

Ở đây, mạng xã hội đã chứng minh vai trò không chỉ là nơi lan truyền thông tin, mà còn là công cụ điều phối cảm xúc tập thể. Một quyết định truyền thông sai lầm, khi gặp đúng điểm nhạy cảm và thời điểm bùng phát, sẽ dễ dàng biến thành khủng hoảng nếu không được phản ứng đủ nhanh, đủ minh bạch và đủ trách nhiệm.

Ba đỉnh quyền lực và bài học cho mọi thương hiệu

Nếu xem mối quan hệ giữa thương hiệu - công chúng - mạng xã hội như một tam giác đều, thì điều kiện để tam giác ấy vận hành ổn định là sự cân bằng. Khi một đỉnh buông lỏng, như việc Diana mất kiểm soát trong lựa chọn hình ảnh thì hai đỉnh còn lại sẽ phản ứng theo cách riêng của mình.

Công chúng bằng lý trí và cảm xúc sẽ chất vấn sự trung thực và nhất quán của thương hiệu. Mạng xã hội, với tốc độ lan truyền khủng khiếp sẽ khuếch đại những phản ứng ấy thành áp lực truyền thông thực sự.

Và thương hiệu, nếu không có bản lĩnh và quy trình, sẽ dễ dàng trượt vào vòng xoáy phản tác dụng. Vấn đề không nằm ở việc “xin lỗi có chân thành không”, mà ở chỗ sai lầm ấy có thể tránh được nếu hệ thống quản trị truyền thông đủ chuyên nghiệp và cẩn trọng.

Vụ việc của Diana sẽ sớm lắng xuống, như nhiều khủng hoảng thương hiệu khác từng xảy ra. Nhưng “dư chấn” mà nó để lại khi niềm tin bị tổn thương, người tiêu dùng dè chừng, mạng xã hội cảnh giác sẽ không biến mất trong một sớm một chiều.

Nó là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng, trong thời đại công chúng nắm quyền định hình hình ảnh, không một thương hiệu nào có thể hành động cảm tính mà không trả giá. Truyền thông không chỉ là nhiệm vụ của bộ phận PR hay marketing, mà là phần cốt lõi của quản trị doanh nghiệp.

Đó là lúc các thương hiệu cần nhìn lại điều gì đang chi phối những quyết định liên quan đến hình ảnh của mình? Ai đang kiểm duyệt nội dung? Và liệu thương hiệu có đủ nhất quán, đủ bản lĩnh để không bị lung lay trước một “cơn gió” mạng xã hội?

Trong một thế giới mà mỗi cá nhân đều có thể trở thành kênh truyền thông độc lập, thì cách thương hiệu cư xử không còn là "chuyện nội bộ" nữa. Bởi ở tam giác ấy, một đỉnh sụp đổ thì cả hệ thống sẽ rung chuyển.