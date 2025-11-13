TMV Mailisa: Từ “đế chế” làm đẹp nổi tiếng với dàn siêu xe đến dấu hỏi về tuân thủ pháp luật

Chuỗi thẩm mỹ đình đám Mailisa, phủ sóng dày đặc trên mạng xã hội

Mailisa được thành lập từ cuối những năm 1990, bắt đầu từ một cơ sở nhỏ trên đường Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận cũ, TP.HCM) rồi dần phát triển thành chuỗi, đến nay có khoảng 15-17 chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đắk Lắk, Bình Dương, Nghệ An… Hệ thống này được quảng bá với hạ tầng sang trọng, máy móc “công nghệ cao”, đội ngũ bác sĩ, chuyên viên có chứng chỉ hành nghề, cùng cam kết sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Vợ chồng bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh là chủ chuỗi TMV Mailisa. Hệ thống này được công chúng biết đến không chỉ qua các chiến dịch quảng bá rầm rộ cho dịch vụ phun xăm, điều trị da, triệt lông, bán mỹ phẩm… mà còn bởi hình ảnh “dàn siêu xe” trị giá hàng trăm tỉ đồng, biệt phủ hàng nghìn mét vuông và các hoạt động thiện nguyện.

Trên mạng xã hội, tài khoản của bà Mai có hàng triệu người theo dõi, giúp thương hiệu Mailisa phủ sóng mạnh trên nhiều nền tảng số.

Song song với hoạt động kinh doanh làm đẹp, hệ thống này cũng mở rộng sang lĩnh vực dạy nghề, đăng ký nhiều pháp nhân tại TP.HCM, Hà Nội, Đắk Lắk, Cần Thơ, Bình Dương, Nghệ An, Phú Quốc… để vận hành chuỗi. Trong các phát ngôn trước đây, bà Mai nhiều lần khẳng định doanh nghiệp hoạt động minh bạch, các sản phẩm phân phối đều có giấy phép của Bộ Y tế, được nhập khẩu chính hãng và không phải “kem trộn” hay hàng trôi nổi.

Vợ chồng ông bà chủ chuỗi TMV Mailisa trước dàn siêu xe

Những lần bị xử phạt và lùm xùm đã được báo chí ghi nhận

Trước khi lực lượng công an đồng loạt có mặt sáng 13/11 tại trụ sở và các chi nhánh, TMV Mailisa đã nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính. Tháng 1/2023, Sở Y tế TP.HCM xử phạt Công ty TNHH Mailisa tại địa chỉ 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh số tiền 160 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với lĩnh vực chăm sóc da. Lý do là cơ sở này cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép và quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa được cấp phép.

Đến tháng 4/2024, chi nhánh Mailisa tại Bình Dương (cũ) tiếp tục bị Sở Y tế tỉnh xử phạt 50 triệu đồng và đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm mỹ (chiếu tia laser) trong 4,5 tháng. Kết luận cho thấy cơ sở đã sử dụng thiết bị can thiệp vào cơ thể (chiếu tia làm thay đổi màu sắc da) tại nơi không phải là cơ sở khám, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về thẩm mỹ.

Ngoài các quyết định xử phạt của ngành y tế, Mailisa còn bị báo chí phản ánh về quảng cáo quá mức công dụng, sử dụng hình ảnh khách hàng khi chưa được phép hoặc gây hiểu nhầm giữa mỹ phẩm và thuốc. Một số chi nhánh từng bị xử phạt do nội dung quảng cáo mỹ phẩm có dấu hiệu khiến người tiêu dùng tin rằng đây là thuốc điều trị bệnh, buộc phải điều chỉnh nội dung quảng cáo, rà soát lại khâu ghi nhãn và công bố sản phẩm.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, vợ chồng bà Mai, ông Khánh cũng từng gây chú ý khi đoàn xe siêu sang vượt đèn đỏ trong một sự kiện tại Đà Nẵng, bị CSGT lập biên bản xử phạt. Sau vụ việc, bà Mai lên tiếng nhận trách nhiệm, khẳng định “luôn tôn trọng pháp luật” và cho rằng đây là sự cố trong quá trình di chuyển đoàn xe.

Thương hiệu mỹ phẩm được Mailisa quảng cáo hàng cao cấp, giá bình dân

Tốc độ kiếm tiền thần tốc

Theo thông tin từ báo Nhà báo & Công luận, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Mailisa – pháp nhân đứng sau chuỗi thẩm mỹ viện cùng tên, được thành lập từ tháng 9/2018, trụ sở đặt tại Hà Nội. Với vốn điều lệ chỉ 15 tỷ đồng, do ông Hoàng Kim Khánh góp 100% và giữ vai trò người đại diện pháp luật.

Ngay trong năm đầu hoạt động, Mailisa chưa phát sinh doanh thu và lỗ gần 900 triệu đồng. Nhưng từ năm 2019 trở đi, công ty ghi nhận chuỗi tăng trưởng liên tục.

Cụ thể, năm 2019, ngay sau khi giai đoạn khởi sự, Mailisa đã có doanh thu đạt 62 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 26 tỷ đồng, tương đương biên lợi nhuận ròng trên 41%. Đến năm 2020, doanh thu tăng vọt lên 158 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 90 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần năm trước.

Còn năm 2021, doanh thu nhích nhẹ lên 165 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận ròng giảm xuống 75 tỷ đồng. Nhưng đến năm 2023, Mailisa đạt doanh thu 215 tỷ đồng, lãi ròng 98 tỷ đồng, xác lập biên lợi nhuận sau thuế 45,6% – mức sinh lời hiếm thấy kể cả với các doanh nghiệp ngành hóa chất, logistics hay công nghệ.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Mailisa đạt 234 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 140 tỷ đồng, tăng gần 10 lần so với mức vốn góp ban đầu. Phần còn lại là nợ phải trả 94 tỷ đồng, chiếm khoảng 40% tổng nguồn vốn.