“Đánh giá ảo” tràn lan trên sàn thương mại điện tử: Cảnh báo và chế tài mới

Điểm đáng chú ý là các KOL (người có ảnh hưởng), KOC (người tiêu dùng có ảnh hưởng) hoặc chính người bán nếu tiếp tay cho hoạt động này có thể bị xử phạt tới 30 triệu đồng theo quy định mới.

Khi “review” trở thành công cụ thao túng

Trong thương mại điện tử, phần đánh giá sản phẩm luôn là yếu tố quan trọng, tác động mạnh đến quyết định mua hàng. Tuy nhiên, theo ghi nhận của cơ quan chức năng, nhiều phản hồi hiện nay không còn phản ánh đúng trải nghiệm thực tế mà đã bị biến tướng thành “chiêu trò” nhằm thổi phồng hoặc hạ bệ sản phẩm.

Có ba hình thức “review ảo” phổ biến nhất. Thứ nhất là việc người bán tự tạo hoặc thuê viết đánh giá giả. Những phản hồi này thường được soạn sẵn theo nội dung quảng cáo, thiếu tính chân thực nhưng lại tạo ra ảo giác sản phẩm đáng tin cậy.

Thứ hai là đánh giá có trả phí, khi một số cá nhân được nhận tiền, quà hoặc điểm thưởng để viết nhận xét tích cực. Đáng nói, các đánh giá này đến từ tài khoản thật nên dễ qua mặt hệ thống kiểm duyệt và thuyết phục người tiêu dùng hơn.

Thứ ba là đánh giá tiêu cực có chủ đích, do đối thủ cạnh tranh thuê người viết phản hồi 1 sao để hạ uy tín doanh nghiệp khác. Đây là chiêu thức phá hoại, ảnh hưởng trực tiếp tới doanh số và thương hiệu.

Theo chuyên gia thương mại điện tử, chi phí để mua một “review ảo” hiện nay rất thấp, chỉ vài nghìn đồng là có thể tạo ra bình luận kèm gắn sao, chia sẻ rộng rãi. Điều này khiến nhiều người bán chọn cách đầu tư vào chiêu trò thay vì cải thiện chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, lợi ích kinh tế từ các đánh giá tích cực là rất lớn: sản phẩm được nhiều khen ngợi thường được hệ thống ưu tiên hiển thị, tạo hiệu ứng “đám đông” và tăng doanh số bán ra.

Khung pháp lý siết chặt

Để đối phó với thực trạng này, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 đã đưa ra những quy định cụ thể: nghiêm cấm cung cấp thông tin sai lệch về sản phẩm, dịch vụ; yêu cầu các sàn TMĐT hiển thị chính xác phản hồi của khách hàng.

Đặc biệt, Nghị định số 24/2025/NĐ-CP đã bổ sung chế tài mạnh mẽ: xử phạt từ 20 – 30 triệu đồng đối với hành vi lừa dối người tiêu dùng thông qua đánh giá sai sự thật hoặc không công khai việc nhận tài trợ từ KOL, KOC. Đây là lần đầu tiên trách nhiệm pháp lý của người có ảnh hưởng khi “review” sản phẩm trực tuyến được quy định rõ ràng.

Không chỉ dừng ở phạt tiền, luật mới còn đặt ra yêu cầu cho các nền tảng TMĐT phải kiểm duyệt định kỳ, áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các biện pháp kỹ thuật để phát hiện, ngăn chặn tài khoản giả, bình luận bất thường. Điều này nhằm nâng cao tính minh bạch, khôi phục niềm tin của người tiêu dùng vào hệ sinh thái TMĐT.

Giải pháp nào để chặn “đánh giá ảo”?

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ lại vô tình tiếp tay cho “review ảo”. Các công cụ AI, chatbot hiện nay có thể tạo ra hàng loạt bình luận giả mạo với ngôn ngữ tự nhiên, khiến hệ thống khó phân biệt thật - giả. Điều này đặt ra thách thức lớn cho cơ quan quản lý lẫn các sàn TMĐT trong việc kiểm soát.

Nhiều sàn hiện vẫn thiếu cơ chế xác thực người đánh giá. Một số nền tảng thậm chí phớt lờ vi phạm, bởi việc hiển thị nhiều phản hồi (dù là giả) có thể mang lại doanh thu tức thì. Nếu không có biện pháp mạnh, tình trạng này sẽ ngày càng trầm trọng, phá vỡ tính công bằng của thị trường.

Các chuyên gia cho rằng, cần áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp. Trước hết, ngoài xử phạt hành chính, có thể xem xét đình chỉ hoạt động hoặc công bố công khai danh sách doanh nghiệp, KOL vi phạm để răn đe. Các dịch vụ cung cấp “review thuê” cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng, thay vì chỉ xử lý người bán.

Về phía các sàn TMĐT, một giải pháp khả thi là chỉ cho phép người mua thật (đã có giao dịch hoàn tất) mới được quyền đánh giá sản phẩm. Những bình luận đến từ tài khoản bất thường cần bị gắn cờ hoặc loại bỏ. Công nghệ AI có thể được dùng để phân tích nội dung phản hồi, phát hiện dấu hiệu máy móc, sao chép. Kết hợp AI với blockchain được coi là hướng đi tiềm năng, vì có thể lưu trữ đánh giá một cách minh bạch, không thể chỉnh sửa.

Người tiêu dùng cũng cần nâng cao nhận thức. Thay vì chỉ nhìn vào số sao hay những lời khen ngợi ngắn gọn, nên đọc kỹ các đánh giá chi tiết, so sánh thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Việc cảnh giác với những nhận xét quá hoàn hảo hoặc quá tiêu cực sẽ giúp họ tránh bị “dắt mũi” bởi chiêu trò thao túng.

Việc cơ quan chức năng đưa ra quy định cụ thể về xử phạt “review ảo” cho thấy quyết tâm làm trong sạch môi trường TMĐT. Cùng với đó, các chương trình như “tín nhiệm KOL” hay Liên minh “niềm tin số” được kỳ vọng sẽ xây dựng hệ sinh thái thương mại minh bạch hơn, nơi những phản hồi chân thực được tôn trọng và đề cao.

“Đánh giá ảo” không còn là chuyện gian lận nhỏ lẻ, mà đã trở thành vấn nạn cần xử lý quyết liệt. Từ luật pháp, công nghệ cho đến ý thức cộng đồng, tất cả đều phải đồng hành để chặn đứng tình trạng này. Chỉ khi đó, TMĐT mới thực sự là kênh mua sắm an toàn, minh bạch và công bằng cho mọi người.