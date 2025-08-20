KOL - sức ảnh hưởng không thể xem nhẹ

Trong kỷ nguyên số, “người có ảnh hưởng” - KOL không còn là khái niệm xa lạ. Từ những TikToker, Youtuber trẻ tuổi, các beauty blogger, travel vlogger đến các diễn giả, doanh nhân, nghệ sĩ… tất cả đều có thể trở thành KOL nếu sở hữu lượng người theo dõi đông đảo và khả năng dẫn dắt dư luận.

Sự bùng nổ mạng xã hội khiến chỉ một phát ngôn, một đoạn clip hay một bài viết của KOL cũng có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt. Theo hướng tích cực, đó là công cụ truyền cảm hứng, kết nối cộng đồng, thúc đẩy tiêu dùng hoặc định hình xu hướng. Còn theo hướng tiêu cực, hệ lụy kéo theo có thể là sự lệch chuẩn về đạo đức, thẩm mỹ, nhận thức pháp luật, thậm chí cả sức khỏe cộng đồng.

Không ít lần dư luận Việt Nam từng “dậy sóng” vì KOL quảng cáo sản phẩm không rõ nguồn gốc, thông tin sai lệch về dinh dưỡng, làm đẹp, đưa ra lời khuyên thiếu chuyên môn về tâm lý, sức khỏe, giáo dục con trẻ… Thậm chí, có KOL sử dụng ngôn ngữ phản cảm, xuyên tạc lịch sử, cổ xúy lối sống lệch chuẩn chỉ để đổi lấy lượt tương tác.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” vừa diễn ra, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nêu rõ, tại Trung Quốc, KOL được xem như biểu tượng văn hóa, lối sống, do đó phải “quản đúng và dùng đúng”. Người nổi tiếng không được phép vi phạm pháp luật, đạo đức, hay mập mờ trong hoạt động quảng cáo. Ai vi phạm có thể bị xử phạt nặng, thậm chí bị “phong sát” được coi là biện pháp nghiêm khắc nhưng hiệu quả. Hay ở Hàn Quốc, công chúng thường quay lưng rất nhanh nếu nghệ sĩ hay KOL vi phạm chuẩn mực, bởi họ coi người nổi tiếng là tấm gương xã hội.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Việt Nam hiện chưa có khung pháp lý chặt chẽ về quản lý KOL, trong khi thực tế đã xuất hiện nhiều trường hợp vi phạm thuần phong mỹ tục, quảng cáo sai sự thật, hay phát ngôn phản cảm. Bà đề xuất cần sớm ban hành quy định cụ thể, có chế tài rõ ràng, thậm chí hạn chế sự xuất hiện truyền thông của những cá nhân vi phạm, đồng thời khuyến khích KOL tham gia vào hoạt động truyền thông chính sách, quảng bá văn hóa Việt Nam.

Từ ý kiến của bà Huyền, nhiều ý kiến bàn luận cho rằng, tại Việt Nam, liệu “phong sát” có phải là giải pháp cần thiết? Và nếu có, Việt Nam sẽ áp dụng theo cách nào, trong giới hạn nào, để vừa bảo vệ cộng đồng, vừa tôn trọng tự do biểu đạt và quyền được sửa sai của mỗi cá nhân?

Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” thu hút hàng trăm KOL nổi tiếng. Ảnh Báo Thanh tra

“Phong sát” - giải pháp răn đe hay con dao hai lưỡi?

Tại Trung Quốc, khái niệm “phong sát” (bị cấm sóng toàn diện) đã trở thành biện pháp mạnh để xử lý những người nổi tiếng vi phạm chuẩn mực đạo đức hoặc luật pháp. Một khi đã bị “phong sát”, người đó sẽ biến mất khỏi truyền hình, báo chí, các nền tảng trực tuyến, đồng thời bị cắt hợp đồng quảng cáo, gỡ toàn bộ nội dung liên quan. Trường hợp như Ngô Diệc Phàm hay Trịnh Sảng là minh chứng rõ nét cho hiệu lực và tốc độ của hình thức xử lý này.

Tại Hàn Quốc, dù không có khái niệm “phong sát” chính thức, nhưng xã hội lại vận hành cơ chế “tự thanh lọc” khá hiệu quả. Một nghệ sĩ, KOL nếu dính bê bối nghiêm trọng có thể bị các đài truyền hình “đóng cửa”, nhãn hàng huỷ hợp đồng, công chúng quay lưng. Việc trở lại sau “biến cố” là điều gần như bất khả thi.

Cả hai mô hình đều cho thấy sức mạnh của cộng đồng, khi giá trị đạo đức, pháp lý và truyền thông được kết nối chặt chẽ. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là: “phong sát” có đảm bảo tính công bằng không? Ai là người phán xét? Mức độ vi phạm nào thì đủ để bị cấm sóng? Và nếu phong sát sai, ai sẽ chịu trách nhiệm?

Bởi nếu không được thiết kế trong một khuôn khổ minh bạch, có đối thoại và quyền kháng biện, “phong sát” dễ trở thành công cụ trừng phạt cảm tính hoặc bị lạm dụng để loại bỏ những tiếng nói trái chiều.

Hiện nay, Việt Nam chưa có một khung pháp lý riêng để điều chỉnh hoạt động của KOL. Các chế tài xử lý chủ yếu dựa vào các quy định rải rác trong Luật Quảng cáo, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ người tiêu dùng và Luật Trẻ em. Điều này khiến việc xử lý vi phạm của KOL thường chậm trễ, thiếu đồng bộ, dễ tạo cảm giác “xử lý theo vụ việc”.

Mặt khác, sự phát triển nhanh chóng của cộng đồng KOL trên các nền tảng như TikTok, YouTube, Facebook… đang vượt quá khả năng kiểm soát của các cơ quan chức năng. Các nền tảng không phải lúc nào cũng phối hợp hiệu quả trong gỡ bỏ nội dung sai lệch. Trong khi đó, người dùng lại thiếu kỹ năng đánh giá thông tin, dễ trở thành nạn nhân của truyền thông lệch chuẩn.

Tại hội nghị Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” diễn ra sáng 18/8 tại Hà Nội, việc ra mắt Liên minh “Niềm tin số” và Chương trình “Tín nhiệm người có ảnh hưởng” được xem là bước đi đầu tiên nhằm thiết lập hệ sinh thái KOL có trách nhiệm. Nhưng rõ ràng, chỉ chừng đó là chưa đủ.

“Phong sát” chỉ là biểu hiện cuối cùng của một hệ thống mất niềm tin. Nếu cộng đồng KOL xây dựng được uy tín từ đầu, có đạo đức nghề nghiệp, minh bạch hợp tác, tôn trọng khán giả và thượng tôn pháp luật, thì không ai cần đến “cấm sóng”.

Trong kỷ nguyên số, mỗi lượt view có thể đổi ra tiền. Nhưng mỗi lượt view cũng là sự tín nhiệm của cộng đồng. Niềm tin đó không thể bị lợi dụng mãi. Và xã hội, sớm hay muộn, sẽ thiết lập lại trật tự khi cán cân bị lệch. “Phong sát” nếu có cũng nên được hiểu là một cơ chế răn đe cần thiết, chứ không phải là hình thức loại trừ vĩnh viễn.

Điều chúng ta cần, không phải là những hình phạt cảm tính. Mà là một hệ sinh thái nội dung tử tế, minh bạch và có trách nhiệm - nơi mà KOL thực sự là người truyền cảm hứng, chứ không phải những “người nổi tiếng bằng mọi giá”.