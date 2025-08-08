Bài 6: Có nên đầu tư 100 - 300 triệu đồng mở kho, giao hàng, chốt đơn hộ?

Nở rộ nhu cầu hậu cần dành riêng cho người bán online

Bán hàng online đã không còn là “cuộc chơi tay trái” của một vài cá nhân nhỏ lẻ. Theo báo cáo TMĐT Việt Nam 2025 (Bộ Công Thương), doanh thu thương mại điện tử có thể chạm mốc 20 tỷ USD, với số lượng người bán trực tuyến đạt gần 6 triệu người. Trên nền tảng như Shopee, Tiki, TikTok Shop… hàng triệu đơn hàng được xử lý mỗi ngày, tạo ra nhu cầu khổng lồ về kho bãi, vận hành đơn hàng, đóng gói và giao nhận.

Tuy nhiên, phần lớn người bán online vẫn là cá nhân hoặc hộ kinh doanh nhỏ, không đủ khả năng thuê kho riêng, tự đóng hàng, chốt đơn liên tục hay thuê nhân viên toàn thời gian. “Tôi bán mỹ phẩm tại nhà, mỗi ngày khoảng 60 đơn, nhưng khâu đóng gói cực kỳ áp lực. Mùa sale là phải nhờ hàng xóm sang dán băng keo phụ”, chị Hồng Nhung (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ.

Nhu cầu của người bán hàng online bùng nổ, một thị trường dịch vụ hậu cần hỗ trợ người bán online đã âm thầm phát triển. Dịch vụ “mở kho - chốt đơn - ship hộ” trở thành lời giải tiết kiệm, chuyên nghiệp và linh hoạt.

Không cần quá nhiều vốn, chỉ từ 100–300 triệu đồng, nhà đầu tư đã có thể khởi sự mô hình hậu cần chuyên biệt cho người bán online:

Mô hình kho thuê theo mét vuông (Mini-warehouse): Cung cấp không gian lưu trữ linh hoạt (10–50m²), cho thuê theo tuần hoặc tháng. Đi kèm là dịch vụ đóng gói, dán nhãn, lấy hàng theo yêu cầu.

Dịch vụ chốt đơn – pick & pack – giao hàng hộ: Người bán chỉ cần gửi file đơn hàng, hệ thống tự động cập nhật, nhân viên kho đóng hàng và giao cho shipper.

Hỗ trợ livestream, tư vấn, chăm sóc khách hộ: Tạo sự khác biệt bằng dịch vụ hỗ trợ bán hàng trọn gói, tăng giá trị cho khách hàng.

Ông Nguyễn Đức Toàn – Giám đốc một đơn vị vận chuyển tại Hà Nội cho rằng: “Fulfillment (hoàn tất đơn hàng) là xu hướng không thể đảo ngược. Nhà đầu tư không cần xây kho lớn như Shopee, chỉ cần nhắm đúng nhóm khách bán online nhỏ, dịch vụ tinh gọn, chi phí thấp là có thể cạnh tranh.”

Ngoài ra, tại các tỉnh, thành phố vệ tinh như Hải Dương, Vĩnh Long, Bắc Giang…, thị trường còn rất mới mẻ, cạnh tranh thấp, nhu cầu ngày càng tăng. Đây là “vùng xanh” lý tưởng cho những nhà đầu tư nhanh nhạy.

Khởi nghiệp thông minh với dịch vụ vừa túi tiền

Không cần đầu tư quá lớn hay sở hữu nền tảng công nghệ phức tạp, mô hình hậu cần cho người bán online có thể khởi đầu bằng các bước đơn giản: Thuê kho nhỏ tại khu dân cư đông đúc (gần chợ, khu bán hàng online). Đầu tư phần mềm quản lý đơn hàng đơn giản, hoặc sử dụng công cụ miễn phí tích hợp với Zalo, Shopee, TikTok. Thuê 1–2 nhân viên xử lý đơn, đóng gói, gọi chốt đơn cơ bản. Hợp tác với shipper tự do hoặc các hãng như Giao Hàng Tiết Kiệm, AhaMove để tối ưu chi phí.

“Lúc đầu tôi chỉ thuê một mặt bằng 30m² để vừa ở vừa làm kho. Sau 3 tháng, số người gửi hàng tăng gấp đôi vì họ thấy tiện và thân thiện. Quan trọng là mình phải chăm sóc khách hàng như người nhà”, chị Ngô Thị Hà - chủ một điểm kho thuê tại Bắc Ninh chia sẻ.

Tuy nhiên, để duy trì chất lượng dịch vụ, nhà đầu tư cần lưu ý: khảo sát thị trường kỹ lưỡng, chọn tệp khách hàng phù hợp (thời trang, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng…), hiểu cơ bản về logistics và xử lý tình huống nhanh nhạy.

Điểm hấp dẫn của mô hình này là dễ mở rộng. Khi lượng khách ổn định, nhà đầu tư có thể mở thêm chi nhánh kho vệ tinh tại các khu vực lân cận. Còn với đó, nâng cấp phần mềm quản lý: tích hợp API các sàn TMĐT, tự động chốt đơn, in phiếu giao. Đồng thời kết hợp dịch vụ quay clip, livestream bán hàng, đào tạo người bán – tạo thành hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện.

Các startup như OnPoint, BoxMe, Sapo hiện đang phát triển những giải pháp “hậu cần số” giúp tối ưu quy trình xử lý đơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phân khúc khách hàng nhỏ chưa được phục vụ tốt, là cơ hội để các mô hình nhỏ nhưng linh hoạt chen chân.

So với nhiều mô hình kinh doanh khác, đầu tư vào dịch vụ hậu cần cho người bán online có rào cản gia nhập thấp, khả năng thu hồi vốn nhanh (6-12 tháng nếu làm bài bản), đặc biệt phù hợp với: Người có kinh nghiệm trong ngành TMĐT, logistics; Các gia đình có mặt bằng sẵn, muốn tận dụng mở mô hình mới; Người trẻ muốn khởi nghiệp với vốn vừa phải, làm chủ dịch vụ tại địa phương.

Dù vậy, cũng không nên chủ quan. Mỗi khu vực có hành vi mua sắm và vận hành khác nhau. Việc khảo sát kỹ, bắt đầu nhỏ, kiểm soát quy trình chặt chẽ sẽ giúp nhà đầu tư tránh được sai lầm khi mở rộng.

Khi thương mại điện tử vẫn đang trên đà tăng trưởng nóng, hàng triệu người bán online cần một hệ thống hậu cần tin cậy, tiết kiệm và linh hoạt. Dịch vụ mở kho, giao hàng, chốt đơn hộ nếu được triển khai đúng cách chính là “mảnh đất vàng” cho nhà đầu tư nhỏ và startup.

Với chi phí đầu tư hợp lý, khả năng mở rộng cao và nhu cầu thực tế rõ ràng, đây là một hướng đi đáng cân nhắc trong bối cảnh nhiều mô hình kinh doanh khác đang bão hòa. Trong cuộc đua TMĐT, người hỗ trợ giỏi đôi khi còn thắng lớn hơn người bán hàng.

Số vốn đề xuất: Từ 100 – 300 triệu đồng, tùy theo quy mô và khu vực.

Hình thức kinh doanh phù hợp với nhà đầu tư nhỏ:

1. Mô hình kho mini 20–50m²:

-Thuê kho trong khu dân cư, gần chợ hoặc nơi tập trung người bán online.

-Cung cấp dịch vụ lưu trữ, đóng gói, in đơn, giao hàng.

2. Dịch vụ xử lý đơn hàng hộ (Fulfillment đơn giản):

- Nhận đơn hàng, đóng gói, giao hàng theo yêu cầu người bán.

-Có thể kết hợp livestream bán hàng, chốt đơn hộ.

3. Hợp tác logistic tại địa phương:

- Kết nối với shipper tự do hoặc đơn vị vận chuyển nhỏ.

-Tối ưu chi phí giao hàng và linh hoạt theo khu vực.