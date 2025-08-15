Áp lực tiết kiệm sau dịch Covid-19 và những biến động kinh tế, cùng làn sóng “sống xanh” khiến người tiêu dùng Việt Nam cởi mở hơn với hàng đã qua sử dụng, từ thời trang, đồ gia dụng đến thiết bị điện tử. Dữ liệu thị trường cho thấy tái thương mại ở Việt Nam đang tăng tốc: quy mô dự kiến đạt khoảng 1,28 tỷ USD năm 2025, tăng khoảng13,7% so với 2024; xa hơn, thị trường có thể chạm mức 1,97 tỷ USD vào 2029 với CAGR khoảng 11,3% giai đoạn 2025–2029. Những con số này cho thấy đây không chỉ là trào lưu nhất thời mà là một dòng chảy tiêu dùng bền vững đủ lớn để người trẻ “nhập cuộc” bằng mô hình tinh gọn.

“Gió thuận” từ EPR và bảo vệ người tiêu dùng

Từ ngày 1/1/2024, doanh nghiệp tại Việt Nam đã phải thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) với bao bì và một số nhóm sản phẩm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2020. Riêng điện-điện tử bắt đầu áp dụng nghĩa vụ tái chế từ 1/1/2025, trong khi phương tiện giao thông lùi tới 2027. Đồng thời, cơ quan quản lý đang soạn thảo một nghị định riêng về EPR để hợp nhất, làm rõ khung thực thi, một bước đi được kỳ vọng thúc đẩy mô hình sửa chữa, tái sử dụng, tái chế đi vào nề nếp.

Với người làm ký gửi - tuyển chọn đồ cũ, đây chính là vùng gió thuận: càng nhiều nhà sản xuất/nhập khẩu bị ràng buộc trách nhiệm vòng đời sản phẩm, càng thuận lợi cho những mô hình giúp kéo dài vòng đời đó.

Cùng với đó, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 và Nghị định 55/2024/NĐ-CP đã có hiệu lực từ 1/7/2024, đặt ra trách nhiệm minh bạch thông tin, chuẩn mực hợp đồng, giao dịch và cơ chế giải quyết khiếu nại rõ ràng cho các hoạt động thương mại, trong đó có TMĐT và bán hàng qua nền tảng số. Khuôn khổ mới này giúp nâng “chuẩn niềm tin”, yếu tố sống còn của mọi cửa hàng đồ cũ nhưng cũng đòi hỏi chủ shop phải vận hành bài bản ngay từ ngày đầu.

Nhiều chuyên gia thị trường cho rằng, hiện nay có ba mô hình vận hành ít vốn mà người bắt đầu có thể lựa chọn:

Thứ nhất, ký gửi chia doanh thu: Bạn trở thành “nhà môi giới giá trị”, nhận hàng từ chủ sở hữu, kiểm định, chụp - đăng - bán và chỉ thu phí khi chốt đơn (tỷ lệ thường 15-35% tùy danh mục và công sức xử lý). Ưu điểm là không phải bỏ vốn mua hàng; thách thức là khâu kiểm định để ghi nhận tình trạng phải rất chặt để tránh tranh chấp.

Thứ hai, săn - tuyển chọn: Bạn chủ động tìm nguồn hàng “chất” (thời trang, đồ gia dụng, sách, đồ trẻ em), làm vệ sinh/đóng gói rồi đăng bán. Biên lợi nhuận thường cao hơn, nhưng đòi hỏi con mắt thẩm định và vòng quay tồn kho nhanh.

Thứ ba, dropship đồ đã qua sử dụng: hợp tác kho đối tác/3PL, hàng ở kho của đối tác, bạn chỉ thực hiện marketing, bán và điều phối giao nhận. Phù hợp người mới muốn thử quy trình TMĐT mà chưa có chỗ chứa hàng.

Chợ đồ cũ tại TP. HCM. Ảnh: Hanoimoi

Rủi ro và kinh nghiệm

Chị Nguyễn Thu Hà (24 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) dự định mở shop ký gửi đồ trẻ em và đồ gia dụng nhỏ bày tỏ: “Điều mình lo là làm sao có nguồn hàng ổn định và có được niềm tin”. Hà cho biết: Mình sẽ bắt đầu từ cộng đồng chung cư: đăng form ký gửi với bảng hoa hồng rõ ràng, hẹn lịch nhận đồ theo tuần và livestream ‘săn deal’ chiều Chủ nhật. Mỗi món có ảnh 8 góc + clip test để người mua khỏi phải đoán.

Theo người kinh nghiệm đi trước nhưng anh Chí Hưng (Cầu Gỗ, Hà Nội): Phần cứng quan trọng nhất là ánh sáng, phông nền, chân máy (khoảng 3-6 triệu). Dự phòng vệ sinh/bao bì/tẩy điểm 1-3 triệu. Quảng cáo kéo nguồn ký gửi và người mua nên chi 3-8 triệu/tháng trong 1-2 tháng đầu để tìm “product–market fit”. Phần mềm quản lý, kế toán đơn giản: 0,5–1 triệu/tháng. Và luôn có quỹ phòng vệ 2-3 triệu cho đổi trả/hoàn tiền.

Bên cạnh đó, anh Hưng cho rằng cần có bộ công cụ vận hành tinh gọn. Một mẫu hợp đồng ký gửi chuẩn; phiếu kiểm định 10 tiêu chí (nguồn gốc - ngoại quan - chức năng - phụ kiện - ảnh chứng cứ trước/sau vệ sinh, tức trạng thái khi giao); checklist chụp ảnh 8 góc; app quản lý tồn/đơn để không “lọt” món; kịch bản chăm sóc khách hàng theo hạng A+/A/B để quản lý kỳ vọng khách.

Cùng với đó, cần đặt mục tiêu vòng quay tồn ≤30 ngày, tỷ lệ hoàn ≤8-10%, biên gộp 20-35% tùy danh mục (điện tử cần dự phòng lớn hơn; thời trang - sách quay nhanh hơn). Ví dụ: Tháng 1 đăng ≥150 món, bán ≥40%. Đến tháng 3, đăng ≥400 món, bán ≥60%.

“Lúc đó có thể coi bạn đã “vào nhịp” và bắt đầu mở rộng danh mục/đối tác” - Anh Hưng khẳng định.

Ở một góc nhìn khác, Lê Quốc Hùng (28 tuổi, Hải Phòng) cho rằng, muốn làm curation thiết bị cũ (loa, tai nghe, màn hình) thì cần lưu ý: “Đồ điện tử nhạy cảm, nên mình chỉ nhận hạng A+/A có hóa đơn hoặc check được serial, test theo checklist 10 tiêu chí, dán tem bảo hành 15 ngày của shop. Với hàng cồng kềnh, mình giới hạn bán kính 10-12 km và hiển thị phụ phí lắp đặt ngay trên bài đăng.”

Anh Hùng chỉ ra ba “điểm chết” và cách phòng vệ. Thứ nhất, tranh chấp nguồn gốc/chất lượng. Bạn chỉ nhận món có căn cứ nguồn gốc (hóa đơn/bảo hành điện tử/ảnh dùng thực tế), chụp ảnh/clip kiểm định lúc nhận - lúc trả; hợp đồng nêu rõ định nghĩa tình trạng, mức khấu trừ khi phát sinh lỗi tiềm ẩn, nguyên tắc hoàn tiền.

Thứ hai, với loại hàng cồng kềnh - vận chuyển thì giới hạn bán kính nhận hàng theo năng lực; công khai phụ phí lắp đặt - bốc xếp; hợp tác đơn vị ship cồng kềnh để giảm rủi ro hỏng hóc.

Thứ ba, cần lưu ý đến vấn đề pháp lý và niềm tin. Công khai tình trạng thật - ảnh thật - lỗi thật; áp dụng bảo hành chức năng 7-15 ngày cho đồ điện tử; tuân thủ nghĩa vụ minh bạch thông tin - hợp đồng - khiếu nại theo Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2023/Nghị định 55/2024 và các cập nhật EPR.

Recommerce là “bài kiểm tra” khả năng vận hành tinh gọn, xây niềm tin và kỷ luật tài chính. Lợi thế của người trẻ không nằm ở vốn, mà ở quy trình rõ - nội dung tử tế - tốc độ học. Hãy bắt đầu ngay với ba bước: chọn 2 danh mục quay nhanh; chuẩn hóa kiểm định - hợp đồng - mô tả; đăng 30–50 món đầu tiên kèm cam kết đổi trả minh bạch. Khi vòng quay ổn, mở rộng hợp tác thợ sửa - giặt là để “nâng hạng” món hàng, tăng biên lợi nhuận mà vẫn giữ trải nghiệm khách hàng là trung tâm.

BOX: Lộ trình 0-90 ngày: Đi nhanh nhưng có kỷ luật



Tuần 1,2: Khóa 2-3 danh mục chủ lực, soạn bộ tiêu chuẩn chất lượng (mức hao mòn/vết xước, phụ kiện, nguồn gốc) + mẫu hợp đồng ký gửi và bảng hoa hồng.

Tuần 3,4: Dựng studio chụp cơ bản (phông nền/đèn/chân máy), xây template mô tả 5W1H; mở kênh Facebook Group/Marketplace, TikTok và gian hàng trên sàn cho phép “đồ cũ”.

Tuần 5,8: Kéo nguồn hàng từ cộng đồng chung cư, văn phòng; chạy quảng cáo trả phí để tìm người ký gửi & người mua; thử livestream “săn deal” 30–45 phút/tuần.

Tuần 9,12: Mở thêm danh mục đồ trẻ em/đồ gia dụng; bắt tay thợ sửa - giặt là để nâng hạng sản phẩm; triển khai chuỗi video “mẹo chọn đồ cũ” nhằm vừa bán vừa tư vấn cho khách.