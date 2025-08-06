Quảng cáo mới của Zara bị cấm vì người mẫu 'quá gầy một cách không lành mạnh'





Ảnh: Zara.

Theo ASA, trong một quảng cáo mới của Zara, bóng đổ và kiểu tóc búi chặt đã khiến một người mẫu trông “hốc hác”, trong khi tư thế tạo dáng và thiết kế áo xẻ sâu trong một hình ảnh khác lại làm nổi bật phần “xương quai xanh nhô ra” của người mẫu.



Zara đã gỡ bỏ các quảng cáo và cho biết cả hai người mẫu liên quan đều có giấy chứng nhận y tế xác nhận họ có sức khỏe tốt khi chụp hình.

Hai quảng cáo bị cấm trước đó đã xuất hiện trên ứng dụng và website của Zara, trong bộ sưu tập hình ảnh hiển thị trang phục có và không có người mẫu.

Một quảng cáo là về một chiếc váy ngắn, và ASA cho rằng bóng đổ được sử dụng nhằm khiến đôi chân người mẫu trông “gầy thấy rõ”.

ASA cũng nói rằng vị trí cánh tay trên và khớp khuỷu tay của người mẫu khiến cô trông “mất cân đối”.



Ảnh: Zara.

Quảng cáo còn lại là về một chiếc áo sơ mi, trong đó người mẫu được tạo dáng theo cách khiến “xương quai xanh nhô ra” trở thành “điểm nhấn chính” của hình ảnh quảng cáo.

ASA cũng điều tra thêm hai quảng cáo khác của Zara, nhưng các quảng cáo này không bị cấm.

Zara đã chọn gỡ bỏ tất cả các hình ảnh bị nhắc đến và cho biết hãng không nhận được bất kỳ khiếu nại trực tiếp nào.

Nhà bán lẻ này nói với ASA rằng không có hình ảnh nào bị chỉnh sửa quá mức, chỉ có “một số hiệu chỉnh rất nhẹ về ánh sáng và màu sắc”.

Hãng cũng nói rằng họ tuân thủ các khuyến nghị trong báo cáo "Fashioning a Healthy Future" (Xây dựng tương lai thời trang lành mạnh), được Ủy ban điều tra về sức khỏe người mẫu tại Anh công bố năm 2007.

Zara khẳng định họ cụ thể đã tuân thủ khuyến nghị số ba trong báo cáo, trong đó nêu rằng người mẫu “nên cung cấp giấy chứng nhận y tế xác nhận sức khỏe tốt, từ bác sĩ có chuyên môn trong việc nhận biết các rối loạn ăn uống”.

Những quảng cáo "thiếu trách nhiệm"

Trước đó trong năm nay, một số quảng cáo của các nhà bán lẻ khác cũng đã bị cấm vì người mẫu quá gầy.

Hồi tháng 7, một quảng cáo của Marks & Spencer đã bị cấm vì người mẫu trông “gầy không lành mạnh”. ASA cho biết tư thế của người mẫu và lựa chọn trang phục đã làm nổi bật “đôi chân gầy gò” của cô, khiến quảng cáo trở nên “thiếu trách nhiệm”.

Trước đó, nhà bán lẻ Next cũng từng bị cấm một quảng cáo về quần jean skinny màu xanh. Theo ASA, quảng cáo đã nhấn mạnh độ gầy của chân người mẫu thông qua góc máy quay, và họ cũng đánh giá quảng cáo này là “thiếu trách nhiệm”.

Next cho biết họ không đồng tình với quyết định của cơ quan giám sát quảng cáo và khẳng định người mẫu, dù mảnh mai, vẫn có “thân hình khỏe mạnh và săn chắc”.

Việc sử dụng người mẫu quá gầy hoặc quá thừa cân đã gây nên nhiều tranh cãi ở nhiều nước Châu Âu và Mỹ. Các quảng cáo này khiến người ta lo ngại rằng giới trẻ có thể bị tác động và theo đuổi những xu hướng ăn uống không lành mạnh, hoặc ăn kiêng quá mức hoặc bất cẩn khi ăn uống, cả hai xu hướng đều có thể gây tổn hại cho sức khỏe.

Trong một số trường hợp, những người mẫu thừa cân là người da màu, từ đó có nguy cơ gây phân biệt đối xử trong xã hội.