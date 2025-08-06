Nghi ngờ hiệu quả của công nghệ mRNA từng giúp chống Covid, chính phủ Mỹ hủy hàng chục hợp đồng vaccine
06/08/2025 1:31 PM (GMT+7)
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt 22 hợp đồng liên bang đối với vaccine dựa trên mRNA, đặt câu hỏi về tính an toàn của một công nghệ được cho là đã giúp chấm dứt đại dịch Covid và cứu sống hàng triệu người.
Thông báo do Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. đưa ra hôm thứ Ba 5/8 đánh dấu nỗ lực mới nhất của ông nhằm đưa thái độ hoài nghi về vaccine vào cốt lõi chính sách của chính phủ Mỹ.
Ông Kennedy cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi đã xem xét khoa học, lắng nghe các chuyên gia và hành động".
Ông cho biết thêm, Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Y sinh Tiên tiến (BARDA) của bộ y tế đang "chấm dứt 22 khoản đầu tư phát triển vaccine mRNA vì dữ liệu cho thấy những loại vaccine này không có hiệu quả bảo vệ chống lại các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên như COVID và cúm".
"Chúng tôi đang chuyển nguồn tài trợ đó sang các nền tảng vaccine an toàn hơn, rộng hơn và vẫn có hiệu quả ngay cả khi virus biến đổi".
Những thay đổi này ảnh hưởng đến vaccine cúm gia cầm mRNA của Moderna - một động thái mà chính công ty đã tiết lộ vào tháng 5 - cũng như nhiều chương trình khác, bao gồm "việc từ chối hoặc hủy bỏ nhiều lời mời thầu trước khi trao giải" từ các công ty dược phẩm khổng lồ Pfizer và Sanofi.
Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) cho biết tổng giá trị các dự án bị ảnh hưởng "gần 500 triệu USD". Một số dự án giai đoạn cuối đã bị loại khỏi danh sách "để bảo toàn khoản đầu tư trước đây của người nộp thuế".
Bộ trưởng Kennedy cho biết: "Tôi xin nói rõ ràng: HHS ủng hộ việc tiêm vaccine an toàn và hiệu quả cho mọi người dân Mỹ có nhu cầu".
"Đó là lý do tại sao chúng tôi đang vượt qua những hạn chế của mRNA và đầu tư vào các giải pháp tốt hơn."
Kể từ khi nhậm chức, ông Kennedy, người đã có hai thập kỷ hoài nghi về tiêm chủng, đã giám sát một cuộc cải tổ lớn về chính sách y tế của Mỹ - ví dụ, sa thải một nhóm chuyên gia về vaccine cố vấn cho chính phủ và thay thế họ bằng những người do ông bổ nhiệm.
Trong cuộc họp đầu tiên, hội đồng mới đã nhanh chóng bỏ phiếu cấm chất bảo quản vaccine lâu đời vốn là mục tiêu của phong trào chống vaccine, mặc dù chất này có hồ sơ an toàn cao.
Ông cũng đã ra lệnh thực hiện một nghiên cứu mới toàn diện về mối liên hệ đã bị bác bỏ từ lâu giữa vaccine và bệnh tự kỷ.
Không giống như vaccine truyền thống, thường sử dụng các dạng virus hoặc vi khuẩn mục tiêu đã yếu hoặc bất hoạt, mũi tiêm mRNA truyền các hướng dẫn di truyền vào tế bào vật chủ, thúc đẩy chúng tạo ra một mồi nhử vô hại của tác nhân gây bệnh và huấn luyện hệ thống miễn dịch chống lại tác nhân thực sự.
Mặc dù được phát triển trong nhiều thập kỷ, vaccine mRNA đã được đưa từ phòng thí nghiệm vào sử dụng rộng rãi thông qua Chiến dịch Warp Speed của Tổng thống Trump - một quan hệ đối tác công tư do BARDA dẫn đầu, đã rót hàng tỷ USD vào các công ty để đẩy nhanh quá trình phát triển.
Những người tiên phong về công nghệ này, Katalin Kariko và Drew Weissman, đã được trao Giải Nobel Y học năm 2023 cho công trình đóng góp "vào tốc độ phát triển vaccine chưa từng có trong một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người ở thời hiện đại".
