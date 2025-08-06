Tin hot thị trường ngày 6/8: TikToker Phạm Thoại bị phạt vì đăng tin sai sự thật lên MXH

Tin hot thị trường ngày 6/8: Đề xuất người Việt chơi casino phải mua vé 2,5 triệu đồng/ngày

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định về kinh doanh casino, đề xuất thí điểm cho người Việt Nam đủ 21 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, được phép vào chơi tại điểm kinh doanh casino nếu mua vé 2,5 triệu đồng/24 giờ hoặc 50 triệu đồng/tháng.

Người chơi chỉ được dùng tiền Việt để đổi đồng tiền quy ước và phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của giấy tờ xuất trình. Doanh nghiệp phải kiểm tra, lưu hồ sơ tối thiểu 5 năm, thu và hạch toán riêng khoản tiền vé, nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Điều kiện cấp phép dự án casino gồm vốn đầu tư tối thiểu 2 tỷ USD, kèm khu dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí.

Casino phải bố trí hệ thống camera giám sát 24/24, lưu dữ liệu hình ảnh ít nhất 180 ngày; tất cả người chơi được cấp thẻ điện tử tích hợp thông tin cá nhân để kiểm soát ra vào và thống kê lượt chơi, đảm bảo minh bạch trong hoạt động.

Tin hot thị trường ngày 6/8: Hà Nội quyết xóa chợ cóc, chợ tạm và tụ điểm kinh doanh tự phát

Ảnh: Báo Hà Nội Mới

UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn triển khai Nghị quyết của HĐND TP về xử lý dứt điểm các chợ không phù hợp quy hoạch, tụ điểm kinh doanh tự phát và hoạt động giết mổ nhỏ lẻ. Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, phân loại, lập kế hoạch xử lý các chợ tạm, chợ cóc, đồng thời đề xuất cơ chế hỗ trợ, huy động xã hội hóa để cải tạo, phát triển hệ thống chợ.

Công tác thanh tra, xử lý vi phạm sẽ được tăng cường, báo cáo định kỳ theo cam kết. UBND các phường, xã phải lập kế hoạch giải tỏa với lộ trình, giải pháp cụ thể, hoàn thành trong năm 2025; đồng thời tuyên truyền người dân không mua bán tại chợ tự phát, thay đổi thói quen tiêu dùng. Chủ tịch UBND phường, xã chịu trách nhiệm trực tiếp nếu không hoàn thành mục tiêu.

Tin hot thị trường ngày 6/8: NHNN yêu cầu ngân hàng giảm lãi suất cho vay

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành công văn số 6781/NHNN-CSTT yêu cầu toàn hệ thống ngân hàng triển khai quyết liệt các giải pháp ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế năm 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng. NHNN nhấn mạnh các tổ chức tín dụng (TCTD) cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 01/CT-NHNN, triển khai đồng bộ biện pháp ổn định và phấn đấu giảm lãi suất, tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn vay thuận lợi.



Các TCTD phải công bố hàng tháng lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi - cho vay, cùng thông tin về các gói tín dụng ưu đãi trên website để khách hàng dễ tra cứu. Nguồn vốn tín dụng cần được ưu tiên cho sản xuất kinh doanh, lĩnh vực trọng điểm, đồng thời kiểm soát chặt tín dụng rủi ro.



NHNN chi nhánh địa phương được giao giám sát, thanh tra việc thực hiện, theo dõi sát diễn biến lãi suất, xử lý kịp thời vi phạm và báo cáo Thống đốc các vấn đề vượt thẩm quyền. NHNN cũng sẽ tăng cường truyền thông để người dân, doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt và tiếp cận chính sách giảm lãi suất cho vay.

Tin hot thị trường ngày 6/8: TikToker Phạm Thoại bị phạt vi phạm hành chính

Ngày 5/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) cho biết đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với TikToker Phạm Thoại (tên thật Phạm Văn Thoại) vì đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, tự nhận là đại sứ Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia VIETNAM OCOPEX 2025.



Trước đó, Phạm Thoại đăng trên trang cá nhân rằng mình đảm nhận vai trò đại sứ chương trình “Top nông sản – Nông sản về phố” do Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức. Tuy nhiên, ngày 31/7, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) khẳng định không bổ nhiệm hay cho phép bất kỳ cá nhân nào làm đại sứ chương trình này.



Hành vi của Phạm Thoại vi phạm điểm a khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức. Vụ việc cho thấy cần tăng cường kiểm soát thông tin trên mạng xã hội, nhất là với những cá nhân có tầm ảnh hưởng. Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin sai lệch.

