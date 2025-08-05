Mỹ sẽ yêu cầu một số du khách đặt cọc 10.000 USD để xin thị thực
V.N (Theo Politico)
05/08/2025 4:52 PM (GMT+7)
Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ triển khai một chương trình thí điểm, trong đó yêu cầu du khách nhập cảnh Mỹ bằng thị thực du lịch và công tác phải đặt một khoản tiền cọc đáng kể nhằm đảm bảo họ sẽ không ở lại quá hạn.
Trong một bức điện gửi đến các nhân viên Bộ Ngoại giao vào thứ Hai 4/8, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Bộ Ngoại giao sẽ thực hiện thử nghiệm kéo dài 12 tháng chương trình “tiền đặt cọc thị thực” (visa bond), nhằm nhắm đến du khách đến từ các quốc gia có tỷ lệ công dân ở lại quá hạn thị thực cao.
Khoản tiền cọc có thể lên đến 15.000 USD mỗi người, nhưng theo hai quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao nắm rõ nội dung bức điện, các viên chức lãnh sự sẽ được hướng dẫn yêu cầu mức 10.000 USD cho mỗi người lớn và 5.000 USD cho mỗi trẻ em.
Theo bức điện, các khoản tiền cọc sẽ do Bộ Tài chính thu giữ. Du khách sẽ được hoàn tiền nếu họ rời khỏi Mỹ trong thời hạn của thị thực và sử dụng các cửa khẩu được chỉ định khi nhập cảnh và xuất cảnh. Ngoài ra, những người bị ảnh hưởng phải nhập cảnh vào Mỹ trong vòng 30 ngày kể từ ngày thị thực được cấp.
Các chi tiết này cũng được nêu rõ trong bản dự thảo quy định chưa công bố được đăng lên hệ thống của Federal Register. Bản quy định cuối cùng dự kiến sẽ chính thức công bố vào thứ Ba và có hiệu lực 15 ngày sau đó, tức vào ngày 20/8.
Theo dự thảo, các viên chức lãnh sự được phép điều chỉnh tiền cọc xuống 5.000 USD cho người lớn nếu nhận thấy mức cao hơn sẽ gây gánh nặng tài chính quá lớn cho đương đơn, hoặc tăng lên 15.000 USD nếu cho rằng mức thấp hơn sẽ không đủ để bảo đảm du khách rời khỏi Mỹ đúng hạn.
Bộ Ngoại giao xác nhận trong một tuyên bố rằng chương trình thí điểm về tiền đặt cọc thị thực đang được triển khai và cho biết chính sách này “củng cố cam kết của chính quyền Trump trong việc thực thi luật nhập cư Mỹ và bảo vệ an ninh quốc gia”.
Bộ cũng nói rằng họ có thẩm quyền triển khai chương trình này theo Luật Nhập cư và Quốc tịch Mỹ (Immigration and Nationality Act).
Danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng không được nêu cụ thể trong dự thảo quy định hay trong bức điện, nhưng dự kiến sẽ sớm được công bố. Theo nội dung bức điện, danh sách này cũng có thể được điều chỉnh bất kỳ lúc nào.
Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ xem xét áp dụng yêu cầu tiền cọc nhằm ngăn du khách ở lại quá hạn thị thực; chính quyền Trump đầu tiên đã từng công bố kế hoạch triển khai một chương trình thí điểm kéo dài 6 tháng vào năm 2020, nhưng chương trình này chưa bao giờ được thực hiện đầy đủ sau khi chính quyền Biden lên nắm quyền.
