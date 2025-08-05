Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt luộc cuốn rau, canh cua mồng tơi mướp
Hương Phố
05/08/2025 1:00 PM (GMT+7)
Một ngày thứ Ba rực nắng tiếp nối mùa hè oi ả. Trong tiết trời này, một mâm cơm tối đơn giản, ít dầu mỡ, nhưng đủ chất và mát lành sẽ là “liều dưỡng nhẹ” cho cơ thể sau một ngày mệt mỏi. Với 120.000 đồng, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị được một bữa ăn thanh đạm mà trọn vị.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
1. Cơm trắng: 10.000 đồng
2. Thịt ba rọi luộc (300g): 75.000 đồng
3. Canh cua mồng tơi mướp: 20.000 đồng
4. Rau sống: 10.000 đồng
5. Tráng miệng: cam (1 quả): 5.000 đồng
Cách thực hiện
1. Thịt ba rọi luộc cuốn rau – Món chủ lực nhẹ nhàng
• Chọn thịt ba rọi tươi, phần nạc mỡ hài hòa.
• Luộc thịt với vài lát gừng, củ hành đập dập và ít muối cho thơm. Vớt ra để nguội, thái lát mỏng.
• Chuẩn bị rau sống: xà lách, tía tô, húng quế, rau thơm, dưa leo cắt sợi. Nếu thích, có thể thêm bún tươi hoặc bánh tráng cuốn.
• Pha nước mắm chua ngọt (nước mắm – chanh – đường – tỏi – ớt) hoặc mắm nêm gừng sả tùy khẩu vị.
Món cuốn là “vị cứu tinh” trong ngày nắng nóng: không ngấy, dễ ăn, lại tạo cảm giác vui vẻ khi cả nhà cùng cuốn.
2. Canh cua mồng tơi mướp – Dân dã, bổ mát, đưa cơm
• Cua đồng xay nhuyễn, lọc kỹ lấy nước.
• Đun sôi nhẹ để thịt cua đóng váng (gạch cua nổi lên).
• Thêm mướp hương cắt lát và rau mồng tơi cắt khúc vào nấu đến chín. Nêm gia vị vừa ăn.
• Múc ra tô, rắc thêm chút hành hoa nếu thích.
Đây là món canh "quốc dân" của mùa hè miền Bắc, giúp thanh nhiệt, bổ sung canxi và khoáng chất tự nhiên.
3. Cam tráng miệng – Ngọt thanh, mát dịu
• Chọn cam ruột vàng, mọng nước. Có thể dùng cam sành, cam xoàn hoặc cam Vinh tùy mùa.
• Ủ trong ngăn mát tủ lạnh trước khi ăn 1–2 giờ, sau đó cắt miếng bày ra đĩa.
Cam không chỉ giúp bù nước, bổ sung vitamin C mà còn hỗ trợ tiêu hóa sau bữa ăn nhiều đạm như thịt.
Khi nắng vẫn còn nóng như trưa ngay cả lúc chiều tà, thì mâm cơm tối nên là nơi để “giải nhiệt” cả về thể chất lẫn tinh thần. Không cần nhiều món, chỉ cần một món chính vừa miệng, một tô canh mát lành và chút trái cây ngọt nhẹ, đủ để gắn kết, đủ để thư giãn, đủ để bắt đầu tuần mới nhẹ nhàng.
