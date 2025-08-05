Doanh nghiệp Trung Quốc ồ ạt niêm yết tại Mỹ, bất chấp căng thẳng địa chính trị





Các nhà giao dịch trên Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: Xinhua.

Trong nửa đầu năm 2025, đã có 36 công ty Trung Quốc - chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ, tiếp nối năm 2024 lập kỷ lục với 64 công ty, theo hãng luật K&L Gates.

Nhiều công ty trong số này đã niêm yết thông qua các công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) - những công ty đã niêm yết và được lập ra để mua lại các công ty khởi nghiệp, từ đó đưa các startup lên sàn mà không cần trải qua quy trình IPO kéo dài.

Hiện có hơn 40 công ty Trung Quốc đang chờ niêm yết trên sàn Nasdaq, bao gồm một nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo di động và một hãng dược cổ truyền Trung Quốc, theo thông tin công bố từ phía Trung Quốc.

Con số này chưa bao gồm các hồ sơ niêm yết được nộp một cách bảo mật. Nếu toàn bộ đều thành công trong năm nay, tổng số công ty Trung Quốc IPO tại Mỹ sẽ lên mức cao nhất từ trước đến nay.

“Tôi nghĩ đây là một năm tốt cho các thương vụ IPO của doanh nghiệp Trung Quốc. Có thể sẽ là một năm kỷ lục, hoặc gần đạt mức đó” - ông David Bartz, đối tác tại K&L Gates, người đang dẫn dắt một lượng lớn khách hàng Trung Quốc muốn IPO tại Mỹ, cho biết.

Các doanh nghiệp Trung Quốc ngày càng khó niêm yết trong nước sau khi chính phủ siết chặt quy định từ năm 2023, khiến việc niêm yết qua SPAC tại Mỹ hấp dẫn hơn - nơi có thị trường vốn sâu rộng hơn.

Theo các chuyên gia ngân hàng và luật sư, việc theo đuổi niêm yết tại Mỹ cũng thể hiện niềm tin rằng những lời kêu gọi từ các nhà lập pháp Mỹ nhằm hạn chế doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận thị trường vốn lớn nhất thế giới chỉ có thể đi đến một mức độ nhất định.

Một trong những doanh nghiệp đang chuẩn bị niêm yết là Xinghui Car Technology – hãng sản xuất xe đua - đã tổ chức tiệc mừng tại một khách sạn ở Thượng Hải hồi tháng 6, đánh dấu bước tiến lớn trong lộ trình niêm yết tại Mỹ.

“Thị trường vốn Mỹ là một trong những thị trường lớn nhất thế giới. Tính thanh khoản cao và khả năng tiếp cận vốn rất thuận lợi” - Chủ tịch Xinghui – ông Tống Văn Phương phát biểu khi ký thỏa thuận sơ bộ để được SPAC UY Scuti niêm yết trên Nasdaq mua lại.

Kể từ sau lễ ăn mừng của Xinghui, nhà đầu tư đã đẩy giá cổ phiếu Mỹ lên mức kỷ lục, kỳ vọng các thỏa thuận thương mại sẽ đặt dấu chấm hết cho chuỗi bất ổn kéo dài do Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đe dọa áp thuế nặng.

Làn sóng SPAC tăng mạnh

Hơn 100 công ty Trung Quốc - bao gồm những cái tên lớn như Alibaba, JD.com và Baidu, đang niêm yết tại Mỹ, với tổng giá trị thị trường khoảng 1.000 tỷ USD tính đến tháng 3, theo Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung.

Vào tháng 4, chuỗi trà Chagee đã chào sàn Nasdaq sau khi huy động được 411 triệu USD, trở thành thương vụ IPO lớn nhất của doanh nghiệp Trung Quốc tại Mỹ trong năm nay.

Theo bà Karen Mu - giám đốc điều hành tại Alliance Global Partners, ngày càng có nhiều startup Trung Quốc, chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ, chưa có lãi hoặc thậm chí chưa có doanh thu, tìm đến SPAC để gọi vốn nhanh chóng hơn.

Nhu cầu đó đã góp phần khiến số công ty niêm yết qua SPAC tại Mỹ tăng gần gấp đôi trong năm ngoái, lên 57 công ty, và đã đạt 76 công ty tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, theo dữ liệu từ SPACInsider.

Tuy nhiên, sự quan tâm gia tăng từ phía Trung Quốc cũng khiến các nhà lập pháp Mỹ chú ý. Hồi tháng 5, họ tiếp tục kêu gọi hủy niêm yết các công ty Trung Quốc khỏi sàn chứng khoán Mỹ với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.

Tháng 6, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đặc biệt nhắm đến Trung Quốc khi đề xuất nâng tiêu chuẩn công bố thông tin đối với các công ty muốn niêm yết.



