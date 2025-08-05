Hà Nội trở thành “điểm nóng” du lịch dịp 2/9

Sức hút từ “concert quốc gia”

Theo ghi nhận từ các công ty lữ hành lớn tại TP.HCM, như: Saigontourist, BenThanh Tourist, Du lịch Việt, Vietluxtour,.. thị trường du lịch dịp lễ 2/9 đang diễn ra sôi động, mặc dù vẫn đang là cao điểm du lịch hè 2025.

Một trong những điểm nhấn khác biệt của du lịch kỳ nghỉ 2/9 năm nay là sự kiện diễu binh, diễu hành với quy mô lớn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh diễn ra tại Hà Nội. Đây là yếu tố then chốt giúp các tour du lịch đến Thủ đô và các tỉnh lân cận trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist chia sẻ, sức hút từ sự kiện diễu binh, diễu hành đã khiến đơn vị phải 2 lần thay đổi, mở rộng kế hoạch nhận khách đặt tour dịp này. Đáng chú ý, lượng khách Việt kiều về nước, đăng ký tour du lịch Thủ đô và các tỉnh phía Bắc dịp này tăng đột biến.

“Điểm nhấn khác biệt của du lịch dịp lễ 2/9 năm nay là có chương trình kết hợp với sự kiện Lễ diễu binh diễu hành A80 tại Hà Nội. Chương trình này đến bây giờ nhận được sự hưởng ứng của nhiều du khách. Đặc biệt có sự khác biệt mọi năm là trong số du khách đăng ký có đến 80% là khách Việt kiều. Họ đến từ Úc, Đức và từ Mỹ. Ngay khi có thông tin là họ đăng ký đi cùng người nhà. Vì thế chúng tôi thu hút được thêm khá nhiều khách. Đây cũng là tour mà chúng tôi phải mở thêm kế hoạch nhận khách đến 2 lần” - bà Đoàn Thị Thanh Trà cho hay.

Đa dạng sự lựa chọn

Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, được đánh giá tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trải nghiệm, lựa chọn cả các tour ngắn ngày (1-3 ngày) và tour trung bình (4-6 ngày), phù hợp với du lịch, nghỉ dưỡng trong nước và quốc tế.

Bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị và Công nghệ thông tin Công ty BenThanh Tourist cho biết, cho biết dù hiện tại công ty đang trong cao điểm phục vụ du lịch hè, nhưng vẫn tung ra thị trường hơn 30 chương trình, sản phẩm du lịch trong và ngoài nước với mức giá hấp dẫn.

Trong đó, BenThanh Tourist tập trung khai thác 2 sản phẩm đặc biệt mang chủ đề “Hòa nhịp Concert quốc gia”, bao gồm tuyến Hà Nội – Ninh Bình – Tràng An và tuyến Hà Nội – Hạ Long.

Bà Trần Phương Linh cho biết thêm: “Cả hai hành trình đều có thời lượng 4 ngày, bao gồm 2 đêm lưu trú tại Hà Nội, kết hợp một ngày tự do để du khách có thể đắm mình trong không khí mùa thu Hà Nội xem lễ diễu binh, diễu hành. Hiện tại sức mua chưa bùng nổ nhưng vẫn đang tăng đều và dự đoán sẽ sôi động hơn từ giữa tháng 8 khi kỳ nghỉ lễ 2/9 cận kề”.

Vé máy bay, khách sạn tăng giá và “cháy phòng”

“Sức nóng” của các tour du lịch đến Hà Nội cũng kéo theo tình trạng khó khăn về vé máy bay và phòng khách sạn.

Bà Trần Phương Linh khuyến cáo du khách đi du lịch tự túc nên đặt dịch vụ khách sạn, vé máy bay càng sớm càng tốt để tránh tình trạng “cháy phòng” và đẩy giá cao vào những ngày cận lễ.

Cùng chung quan điểm, ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền thông Du lịch Việt, chỉ ra hai xu hướng lựa chọn tour du lịch chính trong dịp này.

Đó là nhóm du khách muốn trực tiếp tham gia các hoạt động lớn tại Thủ đô và các vùng núi phía Bắc lân cận có không khí mát mẻ; và nhóm du khách tìm kiếm sự thư giãn, tránh đông đúc tại các điểm đến biển như Đà Nẵng, Nha Trang hoặc Thanh Hóa.

Mặc dù còn khoảng một tháng nữa mới đến dịp lễ, nhưng theo ông Vũ, việc đặt phòng khách sạn và vé máy bay chặng TP.HCM - Hà Nội dịp 2/9 đang khó khăn.

“Tại Du lịch Việt, tình hình đặt tour lễ 2/9 đang khá sôi động. Đặc biệt là các tour nội địa ngắn ngày và một số tuyến quốc tế. Việc đặt phòng khách sạn và vé máy bay chặng TP.HCM - Hà Nội dịp 2/9 đang khó khăn, giá đã tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Nhu cầu di chuyển đến Hà Nội để theo dõi diễu binh, diễu hành là rất lớn, khiến nhiều khách sạn đã full phòng từ sớm. Vì vậy, theo tôi du khách cần lên kế hoạch và đặt dịch vụ càng sớm càng tốt” - ông Vũ nói.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực của thị trường nội địa, các đơn vị lữ hành tại TP.HCM cũng cho biết, tình hình bất ổn tại biên giới Thái Lan và Campuchia đã ảnh hưởng đến tâm lý của du khách, khiến một số khách yêu cầu hoãn hoặc hủy tour đến các nước này.

Thay vào đó, các điểm đến quốc tế như: Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản lại thu hút du khách nhờ thủ tục nhập cảnh thuận tiện và giá cả hợp lý.