VinFast khánh thành nhà máy lắp ráp ô tô điện tại Tamil Nadu, Ấn Độ
Việt Nguyễn
05/08/2025 11:43 AM (GMT+7)
Tamil Nadu, ngày 4/8/2025 - VinFast hôm nay chính thức khánh thành Nhà máy lắp ráp ô tô điện (EV) tại Khu công nghiệp SIPCOT, thành phố Thoothukudi, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mở rộng toàn cầu của hãng.
Sự kiện còn là lời khẳng định cam kết lâu dài và nghiêm túc đối với thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới, đồng thời thể hiện niềm tin của VinFast vào vai trò chiến lược của Ấn Độ trong tương lai ngành công nghiệp xe điện toàn cầu.
VinFast Tamil Nadu là nhà máy thứ ba chính thức đi vào hoạt động và cũng là dự án thứ năm trong chuỗi nhà máy toàn cầu của VinFast. Đây cũng là cơ sở đầu tiên được khánh thành bên ngoài Việt Nam, minh chứng cho tầm nhìn mở rộng toàn cầu và năng lực triển khai dự án quy mô lớn của một thương hiệu Việt.
Nhà máy có tổng diện tích 160 ha, được đầu tư dây chuyền sản xuất đạt chuẩn quốc tế, với mức độ tự động hóa cao và công nghệ hiện đại. Tổ hợp bao gồm nhiều phân xưởng, như xưởng Hàn thân vỏ, xưởng Sơn, xưởng Lắp ráp, trung tâm Kiểm định chất lượng, và kho Logistics. Dự án cũng có cụm nhà máy phụ trợ cho nhà thầu địa phương, dự kiến được mở rộng trong những năm tới.
Khi vận hành toàn công suất, nhà máy dự kiến tạo việc làm trực tiếp cho 3.000-3.500 lao động địa phương, cùng hàng nghìn việc làm gián tiếp trong hệ sinh thái cung ứng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại bang Tamil Nadu, đưa khu vực này trở thành trung tâm sản xuất của Ấn Độ và có tiềm năng vươn lên thành thủ phủ xe điện của Nam Á trong tương lai gần.
Ở giai đoạn đầu, VinFast Tamil Nadu sẽ tập trung lắp ráp hai mẫu xe điện cao cấp là VF 7 (phân khúc C) và VF 6 (phân khúc B). Công suất ban đầu là 50.000 xe/năm, có thể đạt 150.000 xe/năm để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Với việc khánh thành nhà máy Tamil Nadu, VinFast tiến thêm một bước quan trọng trong mục tiêu đạt doanh số 200.000 xe trong năm 2025 và sản lượng 1 triệu xe/năm vào năm 2030. Sự kiện này một lần nữa khẳng định tầm nhìn và cam kết của VinFast trong việc thúc đẩy xu hướng giao thông bền vững, hướng đến tương lai xanh tại Ấn Độ và toàn cầu.
Ông Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc VinFast Châu Á, nhấn mạnh: “Nhà máy VinFast Tamil Nadu là cột mốc chiến lược khẳng định cam kết dài hạn với thị trường Ấn Độ, đồng thời đặt ra nền tảng vững chắc cho quá trình tăng trưởng bền vững của chúng tôi. Cơ sở này sẽ giúp VinFast mang đến cho người tiêu dùng Ấn Độ những mẫu xe điện chất lượng cao với mức giá cạnh tranh.
Trong thời gian tới, nhà máy sẽ tiếp tục mở rộng công suất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, và chúng tôi đặt mục tiêu phát triển nơi đây thành trung tâm xuất khẩu lớn nhất của VinFast cho khu vực Nam Á, Trung Đông và châu Phi. Thực tế, chúng tôi đã nhận được những đơn hàng đầu tiên từ nhiều quốc gia trong các khu vực này. Với sự hợp tác chặt chẽ cùng chính quyền bang Tamil Nadu, VinFast đang nỗ lực biến nơi đây thành 'thủ phủ xe điện của Nam Á', phục vụ cả thị trường nội địa năng động và chiến lược mở rộng ra khu vực”.
Nhà máy VinFast Tamil Nadu không chỉ mở rộng năng lực sản xuất toàn cầu của hãng xe mà còn đóng góp đáng kể cho mục tiêu phát triển công nghiệp xanh của Ấn Độ. Nhà máy sẽ ưu tiên hợp tác với các nhà cung ứng trong nước, thúc đẩy quá trình nội địa hóa chuỗi cung ứng, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực lao động địa phương.
Kể từ khi ra mắt tại Ấn Độ, VinFast theo đuổi mạnh mẽ mô hình hệ sinh thái xe điện toàn diện, từ lắp ráp, phân phối đến dịch vụ hậu mãi và tái chế. Việc khánh thành nhà máy 160 ha tại Tamil Nadu là mảnh ghép chiến lược giúp hoàn thiện chuỗi giá trị này.
Song song, VinFast đã hợp tác với nhiều đối tác đại lý tại các thành phố trọng điểm, đồng thời bắt tay cùng các đơn vị như RoadGrid, myTVS, Global Assure để xây dựng hệ thống dịch vụ kỹ thuật số và chăm sóc hậu mãi. VinFast cũng phối hợp với BatX Energies để thu hồi và tái sử dụng pin, hướng tới mô hình sản xuất tuần hoàn và phát triển bền vững tại thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới./.
Về VinFast
VinFast (NASDAQ: VFS), công ty con của Vingroup JSC, một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam, là nhà sản xuất xe thuần điện (EV) với sứ mệnh giúp xe điện trở nên dễ tiếp cận hơn cho mọi người. Danh mục sản phẩm hiện tại của VinFast bao gồm dải SUV điện đa dạng, xe máy điện, xe đạp điện và xe buýt điện.
VinFast đang bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo thông qua việc nhanh chóng mở rộng mạng lưới phân phối và đại lý trên toàn cầu, đồng thời kiện toàn năng lực sản xuất, tập trung vào các thị trường trọng điểm tại Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.
Tìm hiểu thêm tại: https://www.vinfastauto.in/
VinFast khánh thành nhà máy lắp ráp ô tô điện tại Tamil Nadu, Ấn Độ
Tamil Nadu, ngày 4/8/2025 - VinFast hôm nay chính thức khánh thành Nhà máy lắp ráp ô tô điện (EV) tại Khu công nghiệp SIPCOT, thành phố Thoothukudi, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mở rộng toàn cầu của hãng.
GSM hợp tác Trung tâm Thái Sơn tạo việc làm bền vững cho bộ đội xuất ngũ
Ngày 30/07/2025, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM và Trung tâm Đào tạo nghề Thái Sơn (thuộc Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc đào tạo và tuyển dụng lực lượng bộ đội xuất ngũ trở thành tài xế chính quy của Xanh SM.
VinFast chính thức mở bán mẫu xe VF 7 tại Indonesia
Jakarta, Indonesia, ngày 23/7/2025 - VinFast chính thức giới thiệu và mở bán VF 7, mẫu SUV thuần điện phân khúc C phiên bản tay lái nghịch ở thị trường Indonesia. Đây là mẫu xe thứ 5 của VinFast tại thị trường, củng cố vị thế hãng xe có dải sản phẩm thuần điện đa dạng bậc nhất. Với thiết kế phóng khoáng, công nghệ hiện đại, khả năng vận hành vượt trội và mức giá tốt, VF 7 được định vị là lựa chọn lý tưởng cho người dùng đô thị Indonesia.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho nguyên Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam ông Choi Joo Ho
Chiều 23/7, Công ty TNHH Samsung Electronic Việt Nam (KCN Yên Phong I, tỉnh Ba) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của ông Choi Joo Ho, nguyên Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam (nhiệm kỳ 2018 - 2025).
Báo nước ngoài ca ngợi xu hướng du lịch mới ở Việt Nam: Lâm Đồng thành "bãi biển trên cao nguyên" hút triệu du khách
Thay vì đổ về biển trong mùa hè oi ả, ngày càng nhiều du khách Việt Nam và quốc tế đang chọn Lâm Đồng – nơi không có biển nhưng lại có những “resort kiểu bãi biển” giữa núi rừng mát lạnh. Với hơn 1 triệu lượt khách trong tháng 6/2025, Lâm Đồng đang chứng kiến sự bùng nổ du lịch nội địa theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường và giàu trải nghiệm văn hóa, trang Travel And Tour World (TTW) có trụ sở chính tại New York, Mỹ viết.
Các công ty Trung Quốc vẫn ở lại Việt Nam sau thỏa thuận thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Mỹ
Hầu hết các nhà xuất khẩu Trung Quốc có khả năng sẽ tiếp tục hoạt động tại Việt Nam sau khi Hà Nội và Washington đạt được thỏa thuận thương mại, khi họ xem mức thuế quan cuối cùng là có thể chấp nhận được, các nhà phân tích và doanh nhân cho biết.
VinFast khánh thành nhà máy lắp ráp ô tô điện tại Tamil Nadu, Ấn Độ
GSM hợp tác Trung tâm Thái Sơn tạo việc làm bền vững cho bộ đội xuất ngũ
VinFast chính thức mở bán mẫu xe VF 7 tại Indonesia
Jakarta, Indonesia, ngày 23/7/2025 - VinFast chính thức giới thiệu và mở bán VF 7, mẫu SUV thuần điện phân khúc C phiên bản tay lái nghịch ở thị trường Indonesia. Đây là mẫu xe thứ 5 của VinFast tại thị trường, củng cố vị thế hãng xe có dải sản phẩm thuần điện đa dạng bậc nhất. Với thiết kế phóng khoáng, công nghệ hiện đại, khả năng vận hành vượt trội và mức giá tốt, VF 7 được định vị là lựa chọn lý tưởng cho người dùng đô thị Indonesia.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho nguyên Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam ông Choi Joo Ho
Báo nước ngoài ca ngợi xu hướng du lịch mới ở Việt Nam: Lâm Đồng thành "bãi biển trên cao nguyên" hút triệu du khách
Thay vì đổ về biển trong mùa hè oi ả, ngày càng nhiều du khách Việt Nam và quốc tế đang chọn Lâm Đồng – nơi không có biển nhưng lại có những “resort kiểu bãi biển” giữa núi rừng mát lạnh. Với hơn 1 triệu lượt khách trong tháng 6/2025, Lâm Đồng đang chứng kiến sự bùng nổ du lịch nội địa theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường và giàu trải nghiệm văn hóa, trang Travel And Tour World (TTW) có trụ sở chính tại New York, Mỹ viết.