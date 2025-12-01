Sau lệnh khẩn cập nhật phần mềm, các hãng hàng không Việt Nam đã xử lý xong toàn bộ máy bay Airbus A320, A321

01/12/2025 2:00 PM (GMT+7)

Cục Hàng không Việt Nam cho biết toàn bộ máy bay Airbus A320, A321 của các hãng hàng không Việt Nam cập nhật xong phần mềm theo yêu của nhà sản xuất máy bay Airbus và Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA).

Ngày 1/12, Cục Hàng không Việt Nam vừa cập nhật tình hình đội tàu bay Airbus A320, A321 của các hãng hàng không. Theo đó, toàn bộ máy bay Airbus A320, A321 của Vietnam Airlines và Vietjet đã hoàn thành cập nhật phần mềm điều khiển máy tính, đảm bảo hoạt động khai thác bình thường.

Do vậy, hoạt động khai thác của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet trở lại bình thường, không còn bị ảnh hưởng bởi chỉ lệnh cập nhật phần mềm khẩn cấp từ EASA và nhà sản xuất máy bay Airbus.

Trrước đó, nhà sản xuất máy bay Airbus yêu cầu các máy bay Airbus phải thay phần mềm nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho hoạt động khai thác trên phạm vi toàn cầu.

Cảnh báo khẩn từ Airbus đã kích hoạt một cuộc chạy đua kỹ thuật trong ngành hàng không Việt Nam, khi 81 trên 169 chiếc A320/A321 đang khai thác buộc phải kiểm tra và cập nhật phần mềm.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết toàn bộ máy bay Airbus A320, A321 của các hãng hàng không Việt Nam cập nhật xong phần mềm. Ảnh: VNA

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Airbus và chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam vào nửa đêm 28/11, các hãng hàng không đã lập tức kích hoạt quy trình kỹ thuật, triển khai đồng bộ việc cập nhật phần mềm cho các máy bay Airbus bị ảnh hưởng tại ba trung tâm kỹ thuật chính Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.

Từ ngày 30/11, hoạt động khai thác của các hãng diễn ra bình thường và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn của Cục Hàng không Việt Nam.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết, việc triển khai cập nhật phần mềm máy tính cho các máy bay Airbus với số lượng lớn nhưng các hãng hàng không Việt Nam đã chủ động ứng phó với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao.

Các hãng đã đảm bảo duy trì kế hoạch khai thác và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ lệnh của nhà sản xuất tàu bay và EASA, đồng thời đảm bảo thông tin kịp thời và có chính sách hỗ trợ đối với hành khách bị ảnh hưởng. Trong quá trình thực hiện, vì lý do bất khả kháng nên một số chuyến bay phải điều chỉnh thời gian so với lịch trình ban đầu.

