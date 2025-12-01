Sau lệnh khẩn cập nhật phần mềm, các hãng hàng không Việt Nam đã xử lý xong toàn bộ máy bay Airbus A320, A321
Gia Linh
01/12/2025 2:00 PM (GMT+7)
Cục Hàng không Việt Nam cho biết toàn bộ máy bay Airbus A320, A321 của các hãng hàng không Việt Nam cập nhật xong phần mềm theo yêu của nhà sản xuất máy bay Airbus và Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA).
Ngày 1/12, Cục Hàng không Việt Nam vừa cập nhật tình hình đội tàu bay Airbus A320, A321 của các hãng hàng không. Theo đó, toàn bộ máy bay Airbus A320, A321 của Vietnam Airlines và Vietjet đã hoàn thành cập nhật phần mềm điều khiển máy tính, đảm bảo hoạt động khai thác bình thường.
Do vậy, hoạt động khai thác của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet trở lại bình thường, không còn bị ảnh hưởng bởi chỉ lệnh cập nhật phần mềm khẩn cấp từ EASA và nhà sản xuất máy bay Airbus.
Trrước đó, nhà sản xuất máy bay Airbus yêu cầu các máy bay Airbus phải thay phần mềm nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho hoạt động khai thác trên phạm vi toàn cầu.
Cảnh báo khẩn từ Airbus đã kích hoạt một cuộc chạy đua kỹ thuật trong ngành hàng không Việt Nam, khi 81 trên 169 chiếc A320/A321 đang khai thác buộc phải kiểm tra và cập nhật phần mềm.
Cục Hàng không Việt Nam cho biết toàn bộ máy bay Airbus A320, A321 của các hãng hàng không Việt Nam cập nhật xong phần mềm. Ảnh: VNA
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Airbus và chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam vào nửa đêm 28/11, các hãng hàng không đã lập tức kích hoạt quy trình kỹ thuật, triển khai đồng bộ việc cập nhật phần mềm cho các máy bay Airbus bị ảnh hưởng tại ba trung tâm kỹ thuật chính Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.
Từ ngày 30/11, hoạt động khai thác của các hãng diễn ra bình thường và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn của Cục Hàng không Việt Nam.
Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết, việc triển khai cập nhật phần mềm máy tính cho các máy bay Airbus với số lượng lớn nhưng các hãng hàng không Việt Nam đã chủ động ứng phó với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao.
Các hãng đã đảm bảo duy trì kế hoạch khai thác và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ lệnh của nhà sản xuất tàu bay và EASA, đồng thời đảm bảo thông tin kịp thời và có chính sách hỗ trợ đối với hành khách bị ảnh hưởng. Trong quá trình thực hiện, vì lý do bất khả kháng nên một số chuyến bay phải điều chỉnh thời gian so với lịch trình ban đầu.
Sau lệnh khẩn cập nhật phần mềm, các hãng hàng không Việt Nam đã xử lý xong toàn bộ máy bay Airbus A320, A321
Cục Hàng không Việt Nam cho biết toàn bộ máy bay Airbus A320, A321 của các hãng hàng không Việt Nam cập nhật xong phần mềm theo yêu của nhà sản xuất máy bay Airbus và Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA).
Trung Quốc siết chặt trấn áp đầu cơ tiền ảo
Trung Quốc cho biết sẽ đẩy mạnh trấn áp hoạt động đầu cơ tiền ảo, trong đó ngân hàng trung ương đã đưa ra tuyên bố rõ ràng nhất từ trước đến nay rằng stablecoin nằm trong phạm vi các hành vi tài chính phi pháp, qua đó siết chặt hơn việc giám sát và cưỡng chế trong nước.
Vàng tăng "nóng" khiến ngành trang sức Trung Quốc lao đao vì doanh số giảm, hàng nghìn cửa hàng phải đóng cửa
Giá vàng cao ngất cùng chính sách thuế mới khiến chi phí tăng cao đang khiến các nhà bán lẻ trang sức tại Trung Quốc đối mặt với khủng hoảng: Doanh số sụt giảm mạnh, nhiều cửa hàng phải đóng cửa -phản ánh tình hình ảm đạm của một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất ngành kim hoàn.
Trao kiến thức và pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường đến với nông dân Hải Phòng
Hội Nông dân Hải Phòng vừa tổ chức thành công Hội thi "Nông dân tìm hiểu kiến thức và pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường" năm 2025.
Petrolimex trao 600 bình lọc nước tặng người dân nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Ngày 24/11/2025, tại xã Mường Phăng, phường Điện Biên Phủ, TP. Điện Biên Phủ, Petrolimex phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên, Ủy ban MTTQ tỉnh và Công ty SIPCO tổ chức chương trình cấp phát 600 bình lọc nước ECOZEN–25 cho các hộ dân gặp khó khăn về nguồn nước sạch.
Petrolimex ủng hộ 3 tỷ đồng giúp đỡ nhân dân tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Sáng ngày 24/11/2025, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, thừa ủy quyền Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), đại diện Công ty TNHH MTV Petrolimex Lâm Đồng – ông Đào Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty – đã trao số tiền 3 tỷ đồng nhằm hỗ trợ nhân dân tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Sau lệnh khẩn cập nhật phần mềm, các hãng hàng không Việt Nam đã xử lý xong toàn bộ máy bay Airbus A320, A321
Trung Quốc siết chặt trấn áp đầu cơ tiền ảo
Vàng tăng "nóng" khiến ngành trang sức Trung Quốc lao đao vì doanh số giảm, hàng nghìn cửa hàng phải đóng cửa
Trao kiến thức và pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường đến với nông dân Hải Phòng
Petrolimex trao 600 bình lọc nước tặng người dân nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Petrolimex ủng hộ 3 tỷ đồng giúp đỡ nhân dân tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Sáng ngày 24/11/2025, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, thừa ủy quyền Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), đại diện Công ty TNHH MTV Petrolimex Lâm Đồng – ông Đào Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty – đã trao số tiền 3 tỷ đồng nhằm hỗ trợ nhân dân tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.