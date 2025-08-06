Bài 5: Người tiêu dùng mạnh tay chi cho thú cưng - Có nên đầu tư vào mô hình pet care?

Tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, thú cưng không còn là vật nuôi đơn thuần mà trở thành người bạn, thậm chí thành viên gia đình. Thống kê công bố năm 2023 cho thấy Việt Nam hiện có khoảng hơn 12 triệu chó và mèo trong các hộ gia đình.

Theo báo cáo từ nhiều nhà bán lẻ và chuỗi pet supply, chi tiêu trung bình cho mỗi thú cưng khoảng 1–3 triệu đồng mỗi tháng, nhưng có nhóm chủ sẵn sàng chi đến 5–7 triệu đồng khi cần “đặc biệt” như spa, birthday cake, quần áo độn… Nổi bật vào mỗi dịp lễ cuối năm, các pet spa nhỏ đều “cháy slot”, người nuôi xếp hàng đăng ký dịch vụ trông giữ thú. Quà tặng sinh nhật thú cưng, đồ ăn chế biến tự nhiên, quần áo, ví nệm cao cấp cũng trở thành nhóm hàng tiêu dùng tăng nhanh.

Những mô hình pet‑care tiềm năng

1. Đồ ăn sạch - thức ăn chức năng cho thú cưng

Ở các thành phố lớn, mô hình chế biến tại nhà: cơm gà hấp, pate cá hồi, snack côn trùng… bắt đầu thu hút người nuôi pet quan tâm. Ước tính vốn đầu tư khởi đầu vào khoảng 15–30 triệu đồng, có thể hoạt động tại nhà và bán online, livestream qua group cộng đồng yêu thú cưng.

2. Pet spa - chăm sóc và cắt tỉa định kỳ

Nhiều bạn trẻ thuê nhà nhỏ 10-15m², nhập bàn grooming, dầu gội chuyên dụng, máy sấy... Sau 30-50 triệu đồng đầu tư ban đầu, có thể mở spa cơ bản phục vụ cư dân xung quanh. Lợi nhuận từ dịch vụ cắt tỉa, tắm, nail… khá cao, đặc biệt dịp cuối tuần, lễ Tết nhu cầu tăng đột biến.

3. Dịch vụ trông giữ - khách sạn thú cưng

Đây là mô hình mở rộng hơn, cần không gian lớn hơn; tuy nhiên nếu thuê phòng nhỏ kèm camera giám sát, đảm bảo an toàn có thể bắt đầu từ 20-40 triệu vốn để nhận giữ theo giờ hoặc qua đêm.

4. Thời trang - phụ kiện pet

Các sản phẩm quần áo, túi, nệm, vòng cổ handmade hoặc nhập phụ kiện thời trang đang có lợi nhuận biên cao nếu bán livestream hoặc shop online. Khẩu vị cá nhân hóa của chủ pet (“mix & match”) khiến phụ kiện pet biến thành thị trường ngách đầy tiềm năng.

5. Dịch vụ pet “social” – cà phê, dắt đi dạo, playdate

Xu hướng mới tại TP.HCM, Hà Nội: tổ chức meetup cho thú cưng, dịch vụ dắt đi dạo chuyên nghiệp (kết hợp livestream, chụp ảnh, cà phê pet)… đang được giới trẻ và chủ chung cư quan tâm. Đây là mô hình cộng đồng hóa có thể mở rộng sau này.

Có thể đầu tư nhưng “bền” hay không phụ thuộc yếu tố nào?

Mô hình pet-care tuy đang mở ra cơ hội rõ rệt cho nhà đầu tư nhỏ, nhưng việc thành công lâu dài hay không lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố then chốt: từ hiểu biết thị trường đến kỹ năng vận hành thực tế. Ba câu chuyện dưới đây là những minh chứng sống động cho cả thành công lẫn rủi ro khi bước chân vào lĩnh vực tưởng như đơn giản này.

Chị Trần Hải Yến (28 tuổi, Hà Nội) khởi nghiệp từ năm 2022 với mô hình chế biến đồ ăn cho chó mèo ngay tại nhà. Từ những mẻ pate gan gà và cơm thịt viên đầu tiên được giao cho bạn bè, chị dần xây dựng được lượng khách hàng ổn định lên tới 50 đơn mỗi tuần, tương đương doanh thu hơn 30 triệu đồng mỗi tháng. “Điều quan trọng là phải kiểm soát nguyên liệu thật sạch, có thực đơn phong phú, đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng loại thú cưng. Ngoài ra, phải duy trì chăm sóc khách sau bán, vì người nuôi pet rất nhạy cảm với chất lượng và phản hồi nhanh nếu có vấn đề”, chị Yến chia sẻ.

Trái với sự ổn định đó, anh Nguyễn Văn Tùng (32 tuổi, TP.HCM) lại gặp thất bại sau ba tháng đầu tư hơn 40 triệu đồng mở tiệm spa thú cưng tại nhà. Dù sở hữu đầy đủ máy móc cắt tỉa, tắm gội hiện đại, anh vẫn không giữ được khách. “Tôi nhận ra không chỉ cần dụng cụ tốt mà quan trọng hơn là tay nghề, kỹ năng xử lý tâm lý thú cưng, đặc biệt là quy trình vệ sinh an toàn. Khi không đảm bảo những yếu tố đó, khách sẽ không quay lại,” anh Tùng thẳng thắn nhìn nhận.

Trong khi đó, Lê Thảo (24 tuổi, Hà Nội) chọn lối đi khác biệt: livestream bán quần áo, phụ kiện tự thiết kế cho chó mèo. “Tôi nhận may đo theo size từng bé pet, có bé 2kg, bé 10kg… Mỗi thiết kế đều cá nhân hóa, giúp chủ cảm thấy pet của mình được yêu thương. Nhờ đó, tôi giữ được lượng khách quen và cộng đồng fan trên TikTok. Hiện mỗi tháng tôi lãi từ 10-15 triệu đồng, làm tại nhà nhưng đều đặn,” Thảo chia sẻ.

Nhìn từ các mô hình thực tế trên, một chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp cho rằng thị trường pet-care Việt Nam đang phát triển ổn định bởi tâm lý “nhân hóa” thú cưng ngày càng rõ rệt trong các gia đình. Tuy nhiên, không phải ai đầu tư cũng thành công. “Người muốn bước vào thị trường này cần hiểu rõ ba yếu tố: nhu cầu thực sự của người nuôi, nguồn gốc sản phẩm hoặc dịch vụ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và kênh bán hàng phải đúng, như TikTok, Shopee, các cộng đồng nuôi pet, thay vì chỉ trông đợi vào khách qua đường hay người quen,” vị chuyên gia phân tích.

Vị chuyên gia cũng cảnh báo rằng việc chạy theo xu hướng một cách thiếu kiểm soát như livestream theo trào lưu, tung sản phẩm bắt mắt nhưng thiếu chất lượng sẽ chỉ mang lại thành công nhất thời. “Pet-care không phải thị trường dễ dãi. Đây là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe, cảm xúc của thú cưng và cả uy tín của người nuôi. Một sai sót nhỏ cũng có thể khiến bạn mất toàn bộ niềm tin từ khách hàng”, chuyên gia khuyến cáo.

Rủi ro và khuyến nghị dành cho người có vốn nhỏ

Rủi ro cần lường trước khi đầu tư vào mô hình pet-care

Dù được xem là thị trường tiềm năng, mô hình kinh doanh pet-care vẫn tiềm ẩn không ít rủi ro, đặc biệt với những người mới khởi sự và thiếu kinh nghiệm chuyên môn.

Trước hết, trang thiết bị không đạt tiêu chuẩn hoặc kỹ năng chăm sóc thú cưng không đầy đủ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nhiều trường hợp thú cưng bị stress, tổn thương hoặc không hợp tác trong quá trình grooming, khiến chủ nuôi phàn nàn và đánh giá thấp dịch vụ. Với những spa hoặc dịch vụ chăm sóc tại nhà, yếu tố chuyên nghiệp và kỹ thuật là điều kiện bắt buộc để giữ chân khách hàng.

Ngoài ra, đồ ăn handmade dù hấp dẫn và có tính cá nhân hóa cao lại tiềm ẩn nguy cơ hỏng nhanh nếu không được bảo quản đúng cách. Việc không kiểm nghiệm nguyên liệu kỹ càng có thể khiến thú cưng bị dị ứng, tiêu chảy hoặc gặp phản ứng phụ, làm giảm uy tín thương hiệu.

Với nhóm phụ kiện như quần áo, nơ cổ, dây dắt rủi ro đến từ việc chạy theo trào lưu quá ngắn hạn. Khi thị hiếu người tiêu dùng thay đổi nhanh chóng, các mặt hàng tồn kho có thể không bán được, kéo theo chi phí lưu kho tăng cao và giảm hiệu quả kinh doanh.

Bắt đầu đúng cách để đi đường dài

Với những người có vốn nhỏ và chưa có kinh nghiệm trong ngành, lời khuyên hàng đầu là nên “test” thị trường thay vì đầu tư ồ ạt. Có thể bắt đầu với một dòng sản phẩm chủ lực như đồ ăn sạch, phụ kiện cá nhân hóa hoặc dịch vụ spa theo giờ và thử bán qua các hội nhóm nuôi thú cưng, kênh livestream, TikTok Shop để đánh giá phản hồi.

Tiếp theo, việc chọn ngách chuyên biệt là chiến lược khôn ngoan để tránh cạnh tranh đại trà. Thay vì làm tất cả, người kinh doanh có thể tập trung vào một phân khúc cụ thể như spa grooming cho chó nhỏ, đồ ăn tươi cho mèo, quần áo handmade cho thú cưng hoặc dịch vụ trông giữ pet theo giờ.

Một cách hiệu quả khác là thiết lập mạng lưới cộng tác với các phòng khám thú y, cửa hàng bán thức ăn lớn hoặc cộng đồng nuôi pet tại địa phương. Đây là nơi có thể tiếp cận tệp khách hàng uy tín, sẵn sàng chi tiêu và tin tưởng dịch vụ có sự giới thiệu từ chuyên gia.

Thị trường chăm sóc và phụ kiện thú cưng ở Việt Nam đang phát triển mạnh, không chỉ là trào lưu. Với hơn 12 triệu thú cưng trong nhà, nhu cầu chi tiêu cho pet ngày càng trở thành thói quen tiêu dùng thời hiện đại. Người đầu tư vốn nhỏ, linh hoạt và am hiểu thị trường pet hoàn toàn có thể khai thác hiệu quả xu hướng này.

Nhưng thành công không đến từ vốn nhiều mà đến từ sự thấu hiểu, trách nhiệm với thú cưng và sự nhất quán trong vận hành. Pet không đơn thuần là “sản phẩm” mà là bạn đồng hành. Khi tư duy như vậy, đầu tư vào pet‑care sẽ không chỉ mang lại lợi nhuận nhỏ mà có thể tạo dựng thương hiệu nhỏ bền vững đến cuối năm 2025 và xa hơn nữa.

Vốn đầu tư gợi ý cho các mô hình:

Đồ ăn sạch pet tại nhà: 15-30 triệu đồng

Phụ kiện thời trang pet nhỏ: 10-20 triệu đồng

Spa cắt tỉa thú cưng nhỏ: 30-50 triệu đồng

Dịch vụ trông giữ – dắt pet: 20-40 triệu đồng







