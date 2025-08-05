CNN: Ông Trump sắp đưa ra hai quyết định bổ nhiệm quan trọng, niềm tin vào nền kinh tế đang bị đặt cược
V.N (Theo CNN)
05/08/2025 6:55 PM (GMT+7)
Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ bổ nhiệm hai vị trí lãnh đạo chủ chốt có khả năng giám sát đáng kể nền kinh tế Mỹ ngay trong tuần này, đó là Ủy viên Cục thống kê Lao động và thành viên Hội đồng Cục Dự trữ Liên bang.
Việc bổ nhiệm này rất quan trọng: Ủy viên BLS chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu việc làm tin cậy cho các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ. Trong khi đó, ghế thống đốc Fed sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập lãi suất và có thể trở thành chủ tịch Fed trong tương lai. Tuy nhiên, các hành động và cáo buộc gần đây của Trump đã khiến tính độc lập và uy tín của hai vị trí này bị đặt dấu hỏi, gây rủi ro cho niềm tin vào nền kinh tế Mỹ.
Vụ sa thải người đứng đầu BLS
Trump vừa sa thải Tiến sĩ Erika McEntarfer – người đứng đầu BLS – với cáo buộc không có bằng chứng rằng bà thao túng dữ liệu để chống lại ông. Ông nói sẽ sớm công bố người thay thế.
Cố vấn Nhà Trắng Kevin Hassett nói cần “một góc nhìn mới” để hiện đại hóa dữ liệu, nhưng cả ông lẫn Trump đều không đưa ra bằng chứng nào cho thấy có gian lận. Những điều chỉnh dữ liệu việc làm gần đây – tuy lớn – vẫn trong phạm vi hợp lý và có thể lý giải bởi tỷ lệ phản hồi khảo sát thấp.
“Việc sa thải ủy viên BLS là đáng ngờ, trừ khi có bằng chứng thao túng dữ liệu – mà hiện chưa thấy. Có vẻ đây là chuyện ‘bắn người đưa tin’,” Robert Ruggirello, giám đốc đầu tư tại Brave Eagle Wealth Management nhận định.
Goldman Sachs cũng cho biết các điều chỉnh dữ liệu phù hợp với các chỉ báo kinh tế khác và “xác nhận rằng kinh tế Mỹ đang tăng trưởng dưới mức tiềm năng,” theo nhà kinh tế Jan Hatzius.
Điều đáng lo là các doanh nghiệp, nhà đầu tư và Fed đều dựa vào dữ liệu BLS để ra quyết định. Nếu mất niềm tin vào dữ liệu, toàn bộ hệ thống sẽ vận hành “trong mù mờ”. “Nếu người được bổ nhiệm mang tính đảng phái, công chúng sẽ đặt câu hỏi,” David Kelly, chiến lược gia trưởng toàn cầu của JPMorgan cảnh báo.
Ghế trống tại Fed
Trump có thêm cơ hội bổ nhiệm vào Fed sau khi Thống đốc Adriana Kugler tuyên bố từ chức sớm, có hiệu lực từ ngày 8/8. Trump từng nhiều lần dọa sa thải Chủ tịch Jerome Powell vì không hạ lãi suất, và có thể chọn người cùng quan điểm để thay thế Kugler – mở đường cho việc đưa người thân cận lên làm chủ tịch khi Powell kết thúc nhiệm kỳ vào 2026.
Một “chủ tịch Fed trong bóng tối” có thể khiến quyền lực và tính độc lập của Powell bị suy yếu. Sự can thiệp liên tục của Trump đã đẩy người kế nhiệm Kugler vào thế khó. Nếu họ bỏ phiếu hạ lãi suất – như thị trường dự đoán – cũng có thể bị cho là phục tùng chính trị.
“Tôi đã không tin tưởng chủ tịch Fed tiếp theo rồi, dù tôi còn chưa biết là ai,” nhà kinh tế Dario Perkins (TS Lombard) nói với New York Times.
Fed luôn đề cao tính độc lập. Việc đưa ra các quyết định không được lòng dân – như tăng lãi suất mạnh năm 2022 để kiểm soát lạm phát dù có nguy cơ gây suy thoái – là minh chứng cho vai trò trung lập và kiên định của tổ chức này.
Suy giảm lòng tin
Trump khẳng định kinh tế dưới thời ông vẫn mạnh, và điều đó đúng phần lớn – cho đến khi báo cáo việc làm mới nhất cho thấy thị trường lao động yếu hơn nhiều so với ước tính trước đó.
Niềm tin vào nền kinh tế rất quan trọng đối với Trump, nhất là khi ông đang triển khai chính sách thuế quan lớn chưa từng có, gây xáo trộn trật tự thương mại toàn cầu. Dù ông nói thuế quan không gây tổn hại kinh tế, các chuyên gia cảnh báo chỉ là vấn đề thời gian.
Vấn đề nghiêm trọng hơn là việc Trump làm xói mòn tính độc lập của Fed và độ tin cậy của dữ liệu chính phủ có thể khiến niềm tin vào nền kinh tế sụp đổ – dẫn tới hậu quả ngược với mục tiêu của Trump: lãi suất có thể tăng do nhà đầu tư mất niềm tin vào trái phiếu Mỹ.
“Bất kỳ nghi vấn nào về dữ liệu chính phủ đều làm tăng chi phí vay mượn,” Kelly nói. “Nếu tổng thống muốn lãi suất thấp hơn, điều quan trọng là công chúng phải tin vào dữ liệu. Phải chọn một người trung lập được cả hai bên chấp nhận.”
“Thay vì giải quyết nguyên nhân, Trump đã chọn cách sa thải người ghi điểm. Điều này sẽ khiến tình hình kinh tế tệ hơn” - Kelly nhận xét.
Mỹ sẽ yêu cầu một số du khách đặt cọc 10.000 USD để xin thị thực
Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ triển khai một chương trình thí điểm, trong đó yêu cầu du khách nhập cảnh Mỹ bằng thị thực du lịch và công tác phải đặt một khoản tiền cọc đáng kể nhằm đảm bảo họ sẽ không ở lại quá hạn.
Các chuyên gia lạc quan dự báo kinh tế Trung Quốc trên đà phục hồi ổn định nửa cuối năm
Các chuyên gia và giới đầu tư cho rằng, nền kinh tế Trung Quốc đang trên đà phục hồi ổn định trong thời gian còn lại của năm và mục tiêu tăng trưởng hàng năm khoảng 5% là có thể đạt được, nhờ vào kết quả kinh doanh vững chắc trong nửa đầu năm và sự hỗ trợ chính sách mạnh mẽ của nhà nước.
Ông Trump chặn kẽ hở thuế quan, Shein và Temu gặp khó
Tuần trước, cựu Tổng thống Donald Trump đã đình chỉ một kẽ hở trong thương mại toàn cầu cho phép các kiện hàng nhỏ vào Mỹ mà không chịu thuế, ảnh hưởng trực tiếp đến các “đại gia” Trung Quốc như Shein và Temu. Động thái này sẽ khiến họ không thể chuyển chi phí thuế sang người tiêu dùng như trước.
Tác động từ thuế quan của ông Trump ít nghiêm trọng hơn dự kiến, IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ và toàn cầu trong năm nay và năm tới, do các chính sách thương mại bảo hộ của Tổng thống Donald Trump đến nay tỏ ra ít gây tổn hại hơn so với những lo ngại ban đầu.
Thụy Sỹ vẫn tiếp tục đàm phán với Mỹ sau cú sốc thuế quan của ông Trump
Sau tuyên bố gây sốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng thuế nhập khẩu, chính phủ Thụy Sĩ vẫn đang duy trì liên lạc với giới chức Mỹ, trong khi các nhà kinh tế cảnh báo nền kinh tế Thụy Sĩ có thể chịu tổn thất lớn về việc làm.
Cục Hàng không yêu cầu kiểm soát các vụ chim va chạm tàu bay
Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm soát nhằm hạn chế, ngăn chặn các vụ việc chim va chạm vào tàu bay.