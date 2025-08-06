Giá bạc hôm nay 6/8: Bật tăng mạnh, tiến sát vùng kháng cự kỹ thuật
V.A
06/08/2025 8:14 AM (GMT+7)
Giá bạc hôm nay 6/8 ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt tại cả thị trường trong nước và thế giới. Trong khi giá bạc trong nước điều chỉnh tăng nhẹ tại, giá bạc quốc tế cũng leo dốc mạnh, áp sát vùng kháng cự quan trọng, mở ra kỳ vọng mới cho thị trường kim loại quý trong những tháng cuối năm.
Giá bạc hôm nay 6/8 trong nước bật tăng nhẹ, duy trì xu hướng tích cực
Tại thị trường nội địa, sáng ngày 6/8, giá bạc tiếp tục được điều chỉnh tăng, đặc biệt ghi nhận mức cao nhất tại hệ thống Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý. Theo cập nhật mới nhất, giá bạc miếng và bạc thỏi loại 999 tại Phú Quý đang được niêm yết ở mức 1.429.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.473.000 đồng/lượng (bán ra). Quy đổi theo đơn vị kg, mức giá này tương đương khoảng 38,1 triệu đồng/kg (mua vào) và 39,3 triệu đồng/kg (bán ra) – đây là mức giá cao nhất trong phiên sáng nay.
Tại khu vực Hà Nội, bạc 99.9 – loại phổ biến trên thị trường – được giao dịch với giá 1.173.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.207.000 đồng/lượng (bán ra), tương ứng 31,3 – 32,2 triệu đồng/kg. Trong khi đó, bạc 99.99 có giá nhỉnh hơn, lần lượt ở mức 1.181.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.215.000 đồng/lượng (bán ra), cao hơn khoảng 8.000 đồng/lượng so với bạc 99.9.
Tại TP.HCM, thị trường cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Bạc 99.9 sáng nay đạt mức 1.175.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.213.000 đồng/lượng (bán ra); còn bạc 99.99 giao dịch ở mức 1.183.000 đồng/lượng và 1.217.000 đồng/lượng tùy chiều mua vào – bán ra.
So với phiên ngày 5/8, giá bạc trong nước đã tăng nhẹ từ 5.000 – 10.000 đồng/lượng, cho thấy sự đồng pha với diễn biến từ thị trường quốc tế. Mức chênh lệch giữa giá bạc tại Hà Nội và TP.HCM không quá lớn, phản ánh sự ổn định và đồng thuận nhất định trên toàn thị trường.
Yếu tố thúc đẩy giá bạc trong nước
Theo nhận định của giới chuyên gia, đà tăng này phần nào xuất phát từ tâm lý đầu tư thận trọng khi thị trường tài chính quốc tế tiếp tục xuất hiện nhiều bất ổn. Đồng thời, nhu cầu phòng ngừa rủi ro và tích trữ tài sản an toàn cũng đang có xu hướng gia tăng trở lại, nhất là khi nhiều nhà đầu tư chuyển hướng sang kim loại quý như vàng và bạc.
Ngoài ra, việc giá bạc trong nước tăng nhẹ còn phản ánh sự nhạy cảm với diễn biến của giá bạc quốc tế, dù chịu ảnh hưởng nhất định bởi tỷ giá và chi phí vận chuyển.
Giá bạc hôm nay 6/8 trên thế giới tăng mạnh, tiệm cận vùng kháng cự kỹ thuật
Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay được giao dịch quanh ngưỡng 37,42 USD/ounce, tăng 0,52 USD so với phiên sáng ngày 5/8. Sau khi quy đổi sang đồng Việt Nam, giá bạc thế giới tương đương khoảng 980.000 đồng/ounce (mua vào) và 985.000 đồng/ounce (bán ra) – tức khoảng 31,5 – 31,7 triệu đồng/kg.
Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Christopher Lewis nhận định rằng giá bạc đang tiến gần đến vùng kháng cự kỹ thuật mạnh tại mốc 37,50 USD/ounce. Nếu giá bạc vượt được ngưỡng này, thị trường có thể chứng kiến một đợt tăng giá mới, với biên độ đáng kể.
Tuy nhiên, ông Lewis cũng lưu ý rằng thị trường bạc đang trong giai đoạn biến động mạnh và khó lường. Một trong những yếu tố chi phối chính là mối tương quan nghịch giữa bạc và đồng USD – tức khi đồng USD suy yếu, bạc và các kim loại quý thường có xu hướng tăng giá do trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư quốc tế.
Xu hướng chung của thị trường kim loại quý và triển vọng bạc
Sự gia tăng giá bạc quốc tế sáng nay cũng nằm trong xu thế hồi phục chung của nhóm kim loại quý. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang ở giai đoạn “tích lũy”, giới đầu tư bắt đầu xây dựng các vị thế kỳ vọng cho những tháng cuối năm – đặc biệt khi các yếu tố như lãi suất, địa chính trị và tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn là ẩn số.
Tuy vậy, cần lưu ý rằng thanh khoản mùa hè thường ở mức thấp, do hoạt động giao dịch tại Mỹ và châu Âu không sôi động như những thời điểm khác trong năm. Điều này khiến giá bạc dễ biến động mạnh hơn nhưng cũng kéo theo rủi ro cao hơn cho các nhà đầu tư ngắn hạn.
Triển vọng dài hạn: Bạc có thể trở thành tâm điểm
Dù diễn biến ngắn hạn còn nhiều ẩn số, nhưng về trung và dài hạn, triển vọng đối với thị trường bạc vẫn được đánh giá là tích cực. Ngoài yếu tố đầu tư an toàn, nhu cầu bạc trong các ngành công nghiệp – đặc biệt là năng lượng sạch, điện tử và y tế – cũng đang không ngừng tăng trưởng.
Giới phân tích kỳ vọng rằng, nếu vàng duy trì được đà phục hồi và vượt ngưỡng cản tâm lý 2.000 USD/ounce, thì bạc sẽ có cơ hội trở thành “tâm điểm mới” của thị trường kim loại quý từ nay đến cuối năm 2025.
