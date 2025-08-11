Bài 7: Đặc sản bản địa “lên đời” thành quà biếu Tết, có nên đầu tư bán hàng từ tháng 9?

Tết 2026 rơi vào ngày 17/2/2026 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), nghĩa là chỉ còn hơn nửa năm nữa là đến mùa mua sắm lớn nhất trong năm. Thị trường quà Tết năm nay dự báo vẫn nhộn nhịp nhưng không ồ ạt như trước, khi người tiêu dùng có xu hướng “thắt hầu bao” hơn, ưu tiên những món quà mang ý nghĩa thiết thực, vừa túi tiền và đặc biệt là có câu chuyện nguồn gốc. Trong bối cảnh đó, quà Tết từ các đặc sản bản địa - sản phẩm OCOP, hàng mang chỉ dẫn địa lý đang trở thành lựa chọn được nhiều người nhắm đến.

Vì sao phải “nổ máy” từ tháng 9?

Thực tế, mùa mua sắm Tết trên các kênh thương mại điện tử và bán lẻ hiện đại không còn gói gọn trong tháng 1 âm lịch. Hệ thống “double-day” 9/9, 10/10, 11/11, 12/12 đã trở thành các đợt kích cầu lớn, là dịp để thử sản phẩm, đo phản ứng thị trường và gom đơn sớm.

Với nhóm khách hàng doanh nghiệp (B2B), kế hoạch quà Tết thường được chốt từ quý IV, thậm chí một số công ty lớn đã duyệt ngân sách và danh mục từ cuối tháng 9, để kịp triển khai ký hợp đồng, in ấn bao bì và chuẩn bị logistics. Nếu chờ đến tháng 11 mới bắt tay, bạn sẽ bỏ lỡ nhóm khách hàng có đơn hàng lớn nhất.

Ngoài ra, yếu tố logistics cũng buộc người kinh doanh phải tính toán. Kinh nghiệm các năm gần đây cho thấy, từ 20-25 tháng Chạp, nhiều hãng vận chuyển hạn chế nhận các loại thực phẩm tươi, hàng bảo quản ngắn ngày. Những đơn hàng bị “kẹt” trong giai đoạn này sẽ vừa tăng rủi ro hư hỏng, vừa tốn chi phí xử lý. Bắt đầu từ tháng 9, bạn có đủ thời gian để xây dựng tồn kho hợp lý, ưu tiên sản phẩm khô - bền, đồng thời lên kế hoạch giao các lô hàng ngắn ngày trước mốc cắt của đơn vị vận chuyển.

Nhu cầu mua sắm dịp Tết bao giờ cũng tăng rất cao. Ảnh minh hoạ

Chọn danh mục “đặc sản lên đời” phù hợp

Một đặc sản địa phương chỉ thực sự “lên đời” khi vừa giữ được hương vị nguyên bản, vừa có hình thức bao bì đủ sang trọng để trở thành quà biếu. Với mục tiêu bán Tết, việc lựa chọn danh mục sản phẩm nên dựa trên hai yếu tố: độ bền sản phẩm và khả năng vận chuyển an toàn.

Nhóm khô gồm: trà, cà phê đặc sản, hạt điều, hạnh nhân, các loại mứt khô, trái cây sấy, mật ong, thảo mộc khô, nước mắm hoặc đặc sản lên men đóng chai nhỏ. Những mặt hàng này có hạn sử dụng dài, ít rủi ro hư hỏng và dễ dàng vận chuyển liên tỉnh, xuất khẩu.

Nhóm tươi - ngắn ngày gồm: bưởi, cam, quýt, nem chua, giò chả… phù hợp với bán tại chỗ hoặc nhận đặt hàng trước cho các khu vực gần, giao sát Tết. Nếu muốn đưa nhóm hàng này đi xa, cần lên lịch giao hàng riêng, tuân thủ nghiêm ngặt quy định bảo quản và mốc thời gian của đơn vị vận chuyển.

Đặc biệt, ưu tiên sản phẩm OCOP hoặc hàng được cấp chỉ dẫn địa lý không chỉ giúp đảm bảo chất lượng, mà còn tạo ra câu chuyện hấp dẫn để truyền thông. Một hộp hạt điều OCOP 4 sao từ Bình Phước hay chai nước mắm Phú Quốc đạt 5 sao sẽ khiến khách hàng yên tâm về nguồn gốc, đồng thời nâng tầm giá trị quà biếu.

Nhiều người mới kinh doanh thường bỏ qua bước này, dẫn đến rắc rối về sau. Thực phẩm muốn bán hợp pháp trên thị trường phải tuân thủ Nghị định 15/2018/NĐ-CP về an toàn thực phẩm (tự công bố hoặc đăng ký bản công bố sản phẩm, đảm bảo truy xuất nguồn gốc). Bao bì, nhãn mác phải tuân theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP, ghi rõ tên hàng hóa, thành phần, khối lượng, hạn sử dụng, thông tin nhà sản xuất/nhập khẩu và hướng dẫn bảo quản.

Vi phạm các quy định này không chỉ khiến hàng bị tịch thu, mà còn có thể bị phạt tiền. Với quà Tết, bao bì lại càng quan trọng, bởi đây là yếu tố đầu tiên “ghi điểm” với người khách hàng. Xu hướng hiện nay là sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, thiết kế tối giản nhưng tinh tế, gam màu truyền thống đỏ - vàng hoặc trung tính hiện đại. Một chi tiết nhỏ như tem QR truy xuất nguồn gốc, in hình làng nghề hoặc thông tin về câu chuyện sản phẩm sẽ khiến món quà trở nên khác biệt.

Kịch bản tài chính và chọn kênh, thông điệp

Với quà Tết đặc sản, biên lợi nhuận gộp của nhóm hàng khô thường dao động 30 - 45% tùy thương hiệu, bao bì và kênh phân phối. Hàng tươi thường có biên lợi nhuận thấp hơn nhưng giá trị đơn hàng cao, phù hợp với khách quen hoặc thị trường gần.

Với kênh bán lẻ online, giá trị đơn trung bình (AOV) khoảng 450.000-650.000 đồng/giỏ, tỷ lệ chuyển đổi 2-4% trong các đợt sale lớn nếu có đánh giá tốt từ khách hàng trước đó.

Với kênh B2B thường đặt các gói 350.000 - 550.000 - 850.000 đồng, số lượng từ 100-500 set/doanh nghiệp. Khách B2B ưu tiên tính đồng bộ, đúng tiến độ và hóa đơn chứng từ đầy đủ.

Các kênh bán hàng phổ biến gồm sàn thương mại điện tử (để tận dụng các ngày đôi), Facebook, Zalo Official Account (cho đặt trước và chăm sóc khách), telesales trực tiếp cho doanh nghiệp và TikTok với các video ngắn kể chuyện về nguồn gốc sản phẩm.

Thông điệp cần ngắn gọn, dễ nhớ, nhấn mạnh giá trị bản địa và sự an toàn: “Quà Tết - quà của quê”, “Tinh tế trong từng hạt - An tâm trọn vị Tết” hay “Quà lành - quà tình”. Nếu kết hợp được câu chuyện thật về người sản xuất hoặc làng nghề, hiệu quả truyền thông sẽ tăng gấp nhiều lần.

Rủi ro và cách giảm thiểu

Một trong những rủi ro lớn nhất khi kinh doanh quà Tết đặc sản là vấn đề pháp lý và an toàn thực phẩm. Người bán cần chủ động kiểm tra đầy đủ giấy tờ của nhà cung cấp, bao gồm giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ truy xuất nguồn gốc và các kết quả kiểm nghiệm liên quan. Trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, phải thực hiện thủ tục tự công bố hoặc đăng ký bản công bố sản phẩm theo đúng quy định, nhằm đảm bảo tính hợp pháp và tránh bị xử phạt hay thu hồi hàng hóa.

Bên cạnh đó, yếu tố logistics cận Tết cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đây là giai đoạn các đơn vị vận chuyển thường quá tải, thời gian giao hàng bị kéo dài và một số hãng còn áp dụng hạn chót nhận hàng (cut-off) đối với các sản phẩm thực phẩm ngắn ngày. Để hạn chế rủi ro giao trễ hoặc hàng bị tồn kho, người bán cần lập kế hoạch cut-off riêng cho từng nhóm hàng, đặc biệt là hàng tươi, và tổ chức giao sớm hơn ít nhất từ 1–2 tuần so với hạn chót của hãng vận chuyển.

Ngoài ra, vấn đề hàng lỗi hoặc hư hỏng cũng không thể xem nhẹ, nhất là với các sản phẩm dễ hút ẩm như hạt, mứt hay các loại đặc sản đóng gói. Đầu tư vào bao bì chống ẩm, sử dụng tem vỡ niêm phong để đảm bảo tính nguyên vẹn của sản phẩm, kèm theo túi hút ẩm bên trong là những giải pháp cần thiết. Đồng thời, phải bảo quản hàng hóa đúng nhiệt độ khuyến nghị để duy trì chất lượng, tránh mất hương vị hoặc bị mốc, hỏng trong quá trình lưu kho và vận chuyển.

Như vậy, câu trả lời cho câu hỏi “Có nên bắt đầu bán hàng từ tháng 9?” là có. Khởi động sớm không chỉ giúp người kinh doanh có thời gian chuẩn bị sản phẩm, bao bì và giấy tờ pháp lý, mà còn cho phép thử nghiệm thị trường qua các đợt sale lớn, chốt đơn B2B kịp thời và giảm áp lực logistics cận Tết.

Trong bối cảnh người tiêu dùng tìm kiếm quà Tết vừa đẹp, vừa an toàn, vừa mang đậm hồn quê, những sản phẩm đặc sản bản địa, nếu được “lên đời” đúng cách hoàn toàn có thể trở thành “mùa gặt” lợi nhuận cuối năm.

Lộ trình 5 tháng (từ tháng 9 đến tháng 1)

• Tháng 9: Lựa chọn nhà cung cấp, ký hợp đồng nguyên tắc, đặt mẫu sản phẩm; thiết kế bao bì; chụp ảnh; xây dựng website hoặc trang bán hàng; mở bán thử vào dịp 9/9 để test giá và thông điệp.

• Tháng 10: Hoàn thiện catalogue và bảng giá; tiếp cận khách hàng doanh nghiệp, gửi mẫu cho bộ phận nhân sự hoặc mua hàng; tham gia hội chợ đặc sản địa phương; tung khuyến mãi 10/10 để kích cầu.

• Tháng 11: Đẩy mạnh quảng cáo online; chạy chiến dịch 11/11; tập trung gom đơn lẻ và đơn sỉ nhỏ; thử nghiệm các combo quà mới; làm video kể chuyện đặc sản.

• Tháng 12: Chốt đơn lớn với doanh nghiệp; triển khai 12/12 như một “big sale” để đẩy hàng tồn; tập trung đóng gói và lên kế hoạch vận chuyển.

• Tháng 1: Giao hàng theo mốc đã cam kết; với hàng tươi, dừng nhận đơn mới trước hạn chót của đơn vị vận chuyển; xử lý đổi trả và chăm sóc khách hàng sau bán.





