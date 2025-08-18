Màu sắc bức tranh thị trường tài chính

Theo Tổng cục Thống kê, CPI bình quân 7 tháng 2025 tăng 3,26% so với cùng kỳ; lạm phát cơ bản tăng 3,18%. Đây là vùng lạm phát “vừa phải”, tạo dư địa cho chính sách tiền tệ duy trì ổn định hỗ trợ tăng trưởng.

Về chính sách, các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hiện vẫn đang ở vùng thấp lịch sử với lãi suất tái cấp vốn 4,5%/năm và tái chiết khấu 3%/năm (theo Quyết định 1123/QĐ-NHNN). Điều này góp phần giữ chi phí vốn rẻ, nâng đỡ thị trường tài sản.

Trên thị trường tiền gửi, Vietcombank, đại diện nhóm ngân hàng lớn niêm yết lãi suất 12 tháng khoảng 4,6%/năm; các kỳ hạn 24-48 tháng 4,7%/năm. Đây là “suất phi rủi ro” tham chiếu hữu ích khi so với lợi suất trái phiếu hay cổ tức.

Ở kênh trái phiếu Chính phủ, lợi suất 10 năm quanh 3,56% vào giữa tháng 8/2025, thấp hơn lạm phát kỳ vọng nhưng bù lại độ an toàn cao và thanh khoản tốt.

Giá vàng miếng SJC vẫn neo rất cao, nhiều phiên quanh 124-125 triệu đồng/lượng trong trung tuần tháng 8, phản ánh nhu cầu trú ẩn và ảnh hưởng từ thị trường quốc tế.

Chứng khoán là điểm sáng nhất khi VN-Index liên tiếp phá đỉnh và vượt xa mốc 1.600 điểm trong tuần giữa tháng 8, một cột mốc lịch sử, cho thấy tâm lý và dòng tiền đang nghiêng mạnh về tài sản rủi ro.

Chuyên gia tài chính nói gì?

Trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô & Chiến lược thị trường, Khối Phân tích của công ty chứng khoán VNDirect nhấn mạnh nguyên tắc “không bỏ trứng vào một giỏ”: một danh mục có cổ phiếu – bất động sản – tiền gửi - kim loại quý sẽ vừa bảo toàn vốn, vừa tạo dư địa sinh lời bền vững.

Ông lưu ý không phải “mọi khoang tàu đều đầy ắp khách”, một số trụ cột tăng nóng kéo chỉ số, nhưng nhiều nhóm ngành vẫn còn định giá hợp lý cho tầm nhìn dài hạn. Nhà đầu tư mới/đầu cơ ngắn hạn không nên mua đuổi; thay vào đó, hãy đa dạng hóa giữa vàng, chứng khoán, tiền gửi để hạn chế rủi ro.

Ông Ngô Thành Huấn Chủ tịch HĐQT – Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT thẳng thắn: với mặt bằng hành vi thị trường, chứng khoán biến động mạnh và dễ “mua đỉnh, bán đáy” nếu thiếu kỹ năng. Về dài hạn, ông ưu tiên bất động sản phục vụ nhu cầu ở thật (căn hộ chung cư, đất đã có dân cư), tránh đất dự án bỏ hoang; với dòng vốn >1 tỷ đồng có thể cân nhắc đòn bẩy vừa phải cho các vị trí có hạ tầng dân cư hiện hữu (ví dụ Thanh Hóa, Hải Phòng, Bắc Ninh ở phía Bắc; Long An, Đồng Nai, Lâm Đồng ở phía Nam) với tầm nhìn 5 năm.

Với kênh vàng, chuyên gia tài chính ông Trần Duy Phương khuyến nghị mua khi điều chỉnh, tránh “đuổi giá”. Trong khi đó, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng xu hướng trung - dài hạn vẫn tích cực vì địa chính trị và bất định kinh tế toàn cầu.

Ông Nguyễn Quang Huy khuyên tỷ trọng vàng khoảng 10% danh mục để phòng rủi ro, một “liều lượng” hợp lý trong bối cảnh giá đã cao.

Từ các quan điểm này, có thể thấy rằng, thông điệp chung nhất từ các chuyên gia là: định vị rủi ro trước, lợi nhuận sau; đa dạng hóa thông minh thay vì chọn một kênh duy nhất.

Từ nay đến cuối 2025, không có kênh “vua” cho mọi nhà đầu tư. Chứng khoán có thể tiếp tục hưởng lợi từ lãi suất thấp, dòng tiền và kỳ vọng nâng hạng nhưng “không phải mọi khoang tàu đều đầy ắp khách”. Vàng là chiếc “áo phao” phòng ngừa biến cố song càng phải cân nhắc điểm mua. Trái phiếu là “điểm tựa” dòng tiền, đặc biệt với TPCP; còn bất động sản, hãy trở lại nguyên tắc cơ bản: vị trí - pháp lý - nhu cầu thật.

Hành động ba bước đầu tư từ nay đến cuối năm

1.Khóa lõi an toàn: chốt 30-50% danh mục ở tiền gửi/TPCP, bậc thang kỳ hạn để có thanh khoản xoay vòng.

2.Tích lũy vàng kỷ luật: chỉ mua khi điều chỉnh sâu, tỷ trọng mục tiêu ~10%; đặt nguyên tắc chốt lời - cắt lỗ rõ ràng.

3.Lọc cổ phiếu cổ tức “thật”: chọn doanh nghiệp tiền mặt dồi dào, nợ vừa phải, lịch sử chi trả ổn; DCA định kỳ thay vì “bắt đỉnh - đáy”. Hạch toán “net” sau thuế phí để tránh ảo giác lợi suất.