“Làm sạch” thị trường mỹ phẩm 2,5 tỷ USD bằng cách nào?

Lỗ hổng quản lý và thách thức trên sàn TMĐT

Phát biểu tại hội thảo “Mỹ phẩm: Từ công bố, sản xuất đến đảm bảo chất lượng” vừa được tổ chức mới đây, TS. Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cảnh báo: “Số lượng tiêu thụ lớn, lợi nhuận cao khiến mỹ phẩm trở thành mục tiêu làm nhái, làm giả… Bên cạnh đó, tình trạng mỹ phẩm handmade, ‘nhà làm’ nở rộ làm tăng thách thức kiểm soát khi người tiêu dùng chưa nhận thức đúng tác hại”.

Hệ quả nhìn thấy ngay tại cơ sở y tế. BSCKII Nguyễn Vũ Hoàng - Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết, năm 2024 có hơn 80.000 lượt khám, trong đó viêm da tiếp xúc dị ứng đứng thứ 3, phần lớn liên quan việc dùng mỹ phẩm kém chất lượng, mua theo trào lưu, ham rẻ.

Không ít vụ việc cho thấy mức độ nguy hiểm: dầu gội chứa chất diệt côn trùng, kem chống nắng sai chỉ số, mỹ phẩm quảng cáo như thuốc… những trường hợp đã bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý.

Thị trường dịch chuyển mạnh lên môi trường số. Bà Lê Thị Hà - Cục TMĐT & Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho biết, trên 60% người tiêu dùng đã mua mỹ phẩm qua nền tảng trực tuyến; nhóm mỹ phẩm nằm trong top doanh thu và tần suất giao dịch. Song kèm theo đó là hàng giả, nhái thương hiệu, không rõ nguồn gốc, quảng cáo sai công dụng và lợi dụng livestream để bán hàng kém chất lượng. Bà lưu ý hiện nền tảng chủ yếu yêu cầu phiếu công bố do người bán cung cấp nhưng chưa có cơ chế đối soát dữ liệu với cơ quan quản lý, tạo kẽ hở cho gian lận.

Cũng tại hội thảo, ông Nguyễn Tấn Phong - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật (VECOM) nêu thực tế: “Nhờ hậu kiểm, những sản phẩm chứa chất cấm, thành phần sai lệch hay quảng cáo thổi phồng mới được phát hiện kịp thời và thu hồi. Đây chính là cách để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tạo môi trường cạnh tranh công bằng.”

Một tín hiệu đáng suy nghĩ: chỉ trong một ngày cuối tháng 5/2025, gần 300 sản phẩm bị rút số công bố, tương đương 60% tổng số bị rút của cả năm 2024. Diễn biến trùng thời điểm các đợt hậu kiểm tăng cường, dấy lên nghi ngại về hành vi “né” kiểm tra.

Tuy nhiên, những thách thức vẫn hiệu hữu. Theo các chuyên gia, hiện chuỗi giám sát đứt đoạn. Địa phương thiếu nhân lực chuyên trách, phòng kiểm nghiệm chưa đạt chuẩn quốc tế; dữ liệu về mỹ phẩm phân tán, gây khó cho truy xuất.

Cùng với đó, khung pháp lý lạc nhịp với thực tiễn số. Nghị định hiện hành chủ yếu bao phủ khâu sản xuất, trong khi bán hàng online từ sàn TMĐT đến mạng xã hội, KOL/creator, tiếp thị liên kết chưa được điều chỉnh đủ chi tiết, khiến trách nhiệm các bên (người bán, nền tảng, bên quảng bá) chưa thật rõ.

Mặt khác, nhận thức người tiêu dùng còn hạn chế. Xu hướng làm đẹp “cấp tốc”, mua theo livestream, thích giá rẻ… khiến rủi ro tăng cao.





Tiến sĩ Tạ Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) phát biểu tại chương trình. Ảnh: TNO

Nhóm giải pháp trọng tâm

Từ thực trạng trên, TS. Tạ Mạnh Hùng đưa ra một giải pháp cho cơ quan quản lý.

Thứ nhất, cần hoàn thiện hệ thống hậu kiểm và siết mạnh hành vi vi phạm từ khâu công bố, quảng cáo đến sản xuất.

Như vậy, hệ thống hậu kiểm cần được thiết kế theo phương pháp quản lý rủi ro: lấy mẫu định kỳ đối với các nhóm sản phẩm nhạy cảm như kem chống nắng, tẩy trắng, serum trị mụn… và ưu tiên kiểm tra kênh bán online, nơi phát sinh nhiều vi phạm.

Cùng với đó, cần nâng khung phạt và áp dụng chế tài theo doanh thu vi phạm để triệt tiêu lợi nhuận bất chính; trường hợp tái phạm phải đình chỉ hoạt động và công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Thứ hai, cần chú trọng đến các giải pháp về dữ liệu - truy xuất - công nghệ. Trọng tâm là kết nối dữ liệu công bố của Cục Quản lý Dược với sàn thương mại điện tử, lực lượng Quản lý thị trường, Hải quan và Thuế; bắt buộc nền tảng triển khai API đối soát tự động để khóa gian hàng khi hồ sơ không khớp.

Ở tầng người dùng, cần áp dụng mã số-mã vạch/QR và tem số hóa gắn theo mỗi lô sản phẩm; chỉ với một lần quét, người mua có thể biết nguồn gốc, đơn vị công bố, hạn dùng và cảnh báo an toàn.

Thứ ba, hoàn thiện pháp lý cho môi trường số. Khung pháp lý cần sửa đổi, bổ sung theo hướng: định danh bắt buộc người bán; làm rõ trách nhiệm của nền tảng; phân vai rõ ràng giữa livestream quảng cáo, review và bán hàng; quy tắc cho KOL/creator chỉ được truyền tải thông tin đã được xác thực và chịu trách nhiệm liên đới khi vi phạm.

Song song, Bộ Y tế đang xây dựng Nghị định quản lý mỹ phẩm theo chuẩn ASEAN với mục tiêu “cải cách thủ tục nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát chặt chẽ”, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 9/2025.

Thứ tư, phải nâng chuẩn sản xuất, khuyến khích dùng hàng Việt. Cần có lộ trình bắt buộc tuân thủ CGMP-ASEAN theo mức độ rủi ro từng nhóm sản phẩm; đồng thời hỗ trợ tín dụng và thuế để doanh nghiệp nâng cấp nhà máy, chuẩn hóa PIF ngay từ giai đoạn R&D.

Ở tầm nền tảng, nên xây dựng trung tâm R&D mỹ phẩm ưu tiên dược liệu bản địa, đào tạo nhân lực hóa- mỹ phẩm và nâng năng lực kiểm nghiệm đạt chuẩn quốc tế. Đây là các định hướng được cơ quan quản lý nêu rõ tại hội thảo, gắn với mục tiêu thúc đẩy sản xuất nội địa, R&D, xúc tiến thương mại và phối hợp liên ngành.

Người tiêu dùng cần được tuyên truyền rõ hơn những kiến thức cần thiết. Cần triển khai chiến dịch dài hơi “mua đúng - dùng an toàn”: hướng dẫn tra cứu số công bố trên website Cục Quản lý Dược; đọc hiểu nhãn, thành phần, chỉ số SPF/PA đúng chuẩn; cảnh báo các thủ đoạn livestream và khuyến nghị mua trên các sàn đã đăng ký tại online.gov.vn.

Muốn “siết” đúng - trúng - nhanh, phải chuyển từ quản lý “giấy tờ” sang quản lý dữ liệu và rủi ro, từ tiền kiểm hình thức sang hậu kiểm thông minh. Nút thắt lớn nằm ở kết nối dữ liệu và làm rõ trách nhiệm trong hệ sinh thái số. Khi Nghị định mới theo chuẩn ASEAN được ban hành và chuỗi hậu kiểm - chế tài - công nghệ vận hành đồng bộ, thị trường sẽ minh bạch hơn, người tiêu dùng được bảo vệ tốt hơn và doanh nghiệp làm ăn chân chính có cơ hội phát triển bền vững.