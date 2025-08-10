Tin hot thị trường 10/8: Một công ty ở Hà Nội có 16 mỹ phẩm vi phạm bị yêu cầu tiêu huỷ
PV (tổng hợp)
10/08/2025 7:30 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường 10/8 ghi nhận những thông tin đáng chú ý sau: Phạt một công ty ở Hà Nội có 16 mỹ phẩm vi phạm; Xử phạt 2 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em nhập lậu; Gần 67% đơn hàng thương mại điện tử được thanh toán không tiền mặt…
Tin hot thị trường 10/8: Phạt một công ty ở Hà Nội có 16 mỹ phẩm vi phạm
Ngày 8/8, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái (192/19 phố Thái Thịnh, Hà Nội) 75 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy 16 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.
Kết quả thanh tra cho thấy doanh nghiệp này kinh doanh mỹ phẩm không có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF). Đáng chú ý, cả 16 sản phẩm đều vi phạm cùng hành vi, được coi là tình tiết tăng nặng.
Các sản phẩm này chủ yếu nhập khẩu từ Pháp, Thái Lan, Đức…, gồm các mặt hàng chăm sóc tóc, kem ép – duỗi, màu nhuộm tóc, trong đó có nhiều sản phẩm thuộc thương hiệu Wella. Tất cả đều đã được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận công bố sản phẩm.
Cục yêu cầu công ty phối hợp tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm, khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả trong vòng 30 ngày kể từ 8/8. Đồng thời, Cục cũng kiến nghị thu hồi số tiếp nhận công bố đối với 16 sản phẩm này.
Tin hot thị trường 10/8: Xử phạt 2 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em nhập lậu
Mới đây, Đội QLTT số 15 (Chi cục QLTT Hà Nội) kiểm tra Công ty TNHH Đồ chơi trẻ em SMARTTOYTOY (phường Hoàng Mai), phát hiện 115 sản phẩm đồ chơi nhựa hình súng nhập khẩu, trị giá 13,8 triệu đồng, không hóa đơn chứng từ, không tem hợp quy, không đảm bảo an toàn.
Doanh nghiệp bị phạt 10 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng vi phạm. Trước đó 31/7, lực lượng chức năng kiểm tra Hộ kinh doanh Thỏ Hồng Shop (phường Tương Mai), thu giữ 340 bộ đồ chơi xếp hình Made in China trị giá 8,5 triệu đồng, không rõ chất lượng; đồng thời phát hiện website bán hàng https://thohongshop.com/ chưa thông báo với Bộ Công Thương. Chủ cơ sở bị phạt 18 triệu đồng và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm.
QLTT Hà Nội cảnh báo tình trạng kinh doanh đồ chơi trẻ em nhập lậu, kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ cho trẻ em; đồng thời nhắc nhở các cơ sở tuân thủ đầy đủ quy định về hóa đơn, chứng từ, tem hợp quy và nghĩa vụ trong thương mại điện tử.
Tin hot thị trường 10/8: Gần 67% đơn hàng thương mại điện tử được thanh toán không tiền mặt
Theo Ngân hàng Nhà nước, kết quả điều tra của Bộ Công Thương cho thấy đến cuối năm 2024, tỷ lệ đơn hàng thương mại điện tử thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 66,8%, tăng gần 27% so với cuối năm 2022 và vượt 16,8% so với mục tiêu đề ra trong “Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021–2025”.
Các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán đã cung ứng đầy đủ dịch vụ hiện đại như ngân hàng trực tuyến, ví điện tử, QR Code, thanh toán không tiếp xúc…, đồng thời áp dụng các biện pháp bảo mật tiên tiến. Tuy vậy, hoạt động này vẫn đối mặt thách thức từ tội phạm công nghệ cao và hàng giả trên sàn thương mại điện tử.
Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước phối hợp các bộ, ngành thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tuyên truyền nâng cao nhận thức người dùng. Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ thanh toán không tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 80%, song song hoàn thiện hạ tầng và khuyến khích chuyển đổi từ tiền mặt sang phương thức hiện đại.
