Tin hot thị trường ngày 8/8: Một cơ sở giết mổ hàng chục con lợn nhiễm dịch chuẩn bị tuồn ra thị trường

Tin hot thị trường ngày 8/8: Giá xăng E5RON92 tăng 200 đồng/lít

Giá xăng E5RON92 tăng 200 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 240 đồng/lít, xăng E10 tăng 230 đồng/lít từ 15h00 chiều nay 7/8. Giá dầu diesel giảm 260 đồng/lít, dầu hỏa giảm 50 đồng/lít/kg, dầu mazut tăng 110 đồng/lít/kg so với kỳ điều chỉnh ngày 31/7.

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 chiều nay (7/8). Kỳ này giá xăng E5RON92 là 19.600 đồng/lít, tăng 200 đồng/lít; Giá xăng RON95-III là 20.070 đồng/lít, tăng 240 đồng/lít; giá xăng E10 lần là 19.830 đồng/lít, tăng 230 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S là 18.800 đồng/lít, giảm 260 đồng/lít; Giá dầu hỏa là 18.660 đồng/lít, giảm 50 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S là 15.640 đồng/kg, tăng 110 đồng/kg.

Đây là lần thứ 33 trong năm 2025, các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giá. Trong đó mặt hàng xăng RON95 có 17 lần tăng và 16 lần giảm, E5RON92 có 17 lần tăng và 16 lần giảm, xăng E10 có 1 lần tăng giá; dầu diesel có 15 lần tăng, 17 lần giảm và 1 lần giữ giá và dầu mazut có 18 lần tăng và 15 lần giảm giá.

Tin hot thị trường ngày 8/8: Phát hiện doanh nghiệp vi phạm sở hữu trí tuệ, trị giá hàng tỷ đồng

Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục QLTT TP Hà Nội) vừa kiểm tra cơ sở kinh doanh của Công ty TNHH LACTO MASON Việt Nam tại xã An Khánh, phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng liên quan đến sở hữu trí tuệ. Cụ thể, doanh nghiệp này chưa thông báo địa điểm kinh doanh, đồng thời kinh doanh 6 loại sản phẩm mang dấu hiệu "Lacto Mason" – một nhãn hiệu đã được bảo hộ – với tổng giá trị hàng vi phạm gần 1,46 tỷ đồng. Lợi nhuận bất hợp pháp ước tính hơn 68,9 triệu đồng.

Ngoài ra, công ty còn sử dụng website thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm mà không công bố đầy đủ thông tin theo quy định, đồng thời rao bán thiết bị y tế loại B chưa công bố đủ điều kiện kinh doanh. Giám đốc công ty đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Đội QLTT số 1 đề xuất xử phạt hành chính tổng cộng 634,5 triệu đồng. Vụ việc cho thấy mức độ tinh vi của hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ núp bóng doanh nghiệp hợp pháp, đặc biệt trên môi trường mạng.

Tin hot thị trường ngày 8/8: Thu hồi hai loại kem dưỡng da không đạt chất lượng, nghi không rõ nguồn gốc

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông báo thu hồi toàn quốc hai sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng gồm: Kem dưỡng trắng da chống nắng giữ ẩm White Sắc Hồng và Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion.

Sản phẩm White Sắc Hồng (hộp 250g, số lô DW010525), do Công ty TNHH TM-DV Khang Hưng Thịnh (TP.HCM) phân phối, có ghi nhãn không chứa chất bảo quản Methylparaben và Propylparaben nhưng kết quả kiểm nghiệm lại phát hiện có. Ngoài ra, tra cứu cho thấy công ty này không tồn tại tại địa chỉ ghi trên nhãn.

Sản phẩm Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion (hộp 250g, ghi xuất xứ Thái Lan) không có số lô sản xuất, không ghi cơ sở chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, đồng thời chưa được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm nhập khẩu. Kiểm nghiệm cũng cho thấy sản phẩm không đạt tiêu chuẩn về ngoại quan và ghi nhãn.

Hai mẫu trên được lấy tại shop Thanh Vân (tỉnh Vĩnh Long). Cục Quản lý Dược yêu cầu tiêu hủy toàn quốc, đồng thời giao Sở Y tế TP.HCM và Vĩnh Long kiểm tra, xác minh nguồn gốc.

Tin hot thị trường ngày 8/8: Phát hiện cơ sở giết mổ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi để bán ra thị trường

Công an phường Mỹ Hào (Hưng Yên) phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh vừa phát hiện một cơ sở giết mổ lợn trái phép do ông Đặng Phạm Ký (sinh năm 1972, trú tại tổ dân phố Lỗ Xá) điều hành, đang đưa ra thị trường sản phẩm từ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Kiểm tra vào đêm 2/8 đến rạng sáng 3/8/2025, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đã giết mổ, sơ chế 19 con lợn với tổng trọng lượng 762,3 kg thịt. Ngoài ra, còn 14 con lợn sống (639 kg) đang chờ giết mổ. Kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ số lợn đã giết mổ và đang nuôi nhốt đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Ông Ký khai nhận đã thu mua lợn bệnh với giá rẻ để giết mổ, bán ra thị trường. Toàn bộ số thịt và lợn sống đã bị thu giữ, niêm phong và tiêu hủy theo quy định.